Magda Pălimariu, prezentatoarea rubricii „Vremea” de la Pro TV, a explicat cum a învățat să dea din nou șansă iubirii după divorț. Vedeta e din nou soție și are un băiețel de trei ani.

Magda Pălimariu, despre puterea de a iubi din nou după divorț

Întrebată de VIVA! dacă nu i-a fost teamă, când , să o ia de la capăt, prezentatoarea TV a explicat: „Dacă mi-ar fi fost teamă, probabil nu aș mai fi făcut acest pas. Desigur că apare dezamăgirea, pentru că, atunci când te căsătorești, îți dorești să dureze tot restul vieții. Dar asta nu m-a făcut să-mi pierd speranța, cu atât mai mult cu cât simt că am atâta dragoste de dăruit”.

„În același timp, îmi dau seama că există oameni care, în urmă dezamăgirilor în dragoste, se închid în ei, își ridică ziduri peste ziduri, ajung să fie dezamăgiți de viață în general și intră astfel într-un cerc vicios. Iar singura șansă de ieșire este – culmea! – tot dragostea. Eu mi-am dorit să rămân cu încredere și cu inima deschisă”, a mai spus Magda Pălimariu, pentru

Ce nu trebuie să accepte femeile în relații

Întrebată ce nu ar trebui niciodată ca o femeie să accepte într-o relație, Magda Pălimariu a răspuns tranșant: „Sunt multe semne, însă nu sunt eu în măsură să dau sfaturi. Dar, cu siguranță, nicio femeie nu merită să fie tratată într-un mod abuziv de partener”.