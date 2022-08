Patronii de pe litoral jignesc şi caută vinovaţi, constănţenii şi turiştii le întorc spatele şi pleacă peste graniţe

Disputele pe marginea modului de funcţionare a „turismului” estival au înroşit firul discuţiilor din această perioadă. Pe de o parte, administraţia locală şi patronatele de pe litoral caută vinovaţi peste tot – de la jecmăneala statului român prin taxele şi condiţiile sufocante impuse antreprenorilor peste care trec „relaţiile” şi la care se opresc mulţi cetăţeni oneşti, la bugetele de promovare din destinaţiile externe preferate de românii exasperaţi de condiţiile jalnice, mizeria, la lipsa de siguranţă din anumite cluburi sau terase precum sau preţurile astronomice de la Mamaia la Vama Veche.

Cei mai afectaţi de situaţia în care se zbate turismul estival nu sunt însă turiştii ci chiar localnicii care acuză faptul că nu au decât de suferit de pe urma preţurilor ridicate la serviciile locale sau produse, mizeria făcută de turişti, aglomeraţia din timpul verii şi lipsa oricăror facilităţi din partea autorităţilor locale sau a statului în dezvoltarea unor afaceri locale aşa cum câştigă turcii, bulgarii, tunisienii, egiptenii, grecii, italienii sau orice alte populaţii care traiesc în zone turistice.

Cel mai recent exemplu îl constituie îi obliga pe localnici să suporte aceleaşi tarife precum turiştii care tranzitează litoralul.

În replică la patronii care caută pretexte pentru a acoperi revolta împotriva , numeroşi turişti şi localnici demontează cu notele de plată din destinaţiile externe lăcomia şi pretenţiile proprietarilor de terase, hoteluri sau plaje care le pretind sume de câteva ori mai mari în România, cu atât mai mult cu cât veniturile românilor sunt printre cele mai mizere din Europa.

Revolta unei constănţence care a decis să se relaxeze la bulgari: „Amin, litoralul românesc!”

În replică la pretextele invocate de Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR) care solicită milioane de euro pentru „promovarea litoralului” deşi nu a demonstrat niciodată că ar putea justifica eficient vreun leu de la buget, o constănţeancă îi invită pe patronii de pe litoral să îşi rezume discuţiile la comparaţiile cu serviciile superioare şi preţurile cu mult mai mici oferite dincolo de graniţele României:

„Cei care criticați preturile și serviciile din Bulgaria,o faceți doar ca să loviți în ei din invidie, răutate, frustrare. Litoralul românesc nu se compară la prețuri cu Bulgaria.

Nu o să doresc să apară anonimizată postarea mea, în cazul în care o va prelua cineva. Îmi asum, pentru ca eu am fost cu copilul meu să beneficiem de serviciile din Bulgaria.

Dimineața la ora 10:30(31 iulie 2022) în Vama Silistra erau 90 de autovehicule,care așteptau sa treacă în Bulgaria.La o terasă am luat o limonada la 500 ml, și o coca cola la 250 ml. Limonada făcută din lămâie, pentru ca pe litoralul nostru nu am întâlnit, poate vor spune unii nu am știut eu unde sa comand. (…). În Mamaia am consumat o singura data în vara asta o limonada, în zona Butoaie, o limonada făcută din sirop la prețul de 24 lei. Probabil între timp s-a mai scumpit. În Bulgaria limonada m-a costat 11,34 de lei” este mesajul femeii amintite.

Patronatele nu îşi asumă incompetenţa, mai mult: vor milioane de euro de la buget şi aruncă vina pe… educaţia românilor

“De vină sunt bugetele de promovare ale Turciei, Greciei şi Bulgariei – de 30-40-50 milioane de euro, comparativ cu zero euro promovare cheltuiţi de România (minister şi administraţii locale(…)”

În România, lipseşte încă cultura de industrie a Ospitalităţii şi Educaţia de Destinaţie Receptoare, cu tot cu management, dezvoltare, promovare, dar şi cu educaţia populaţiei în această direcţie”, sunt opiniile Corinei Martin, secretar general al Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR) și preşedintele de onoare al Asociaţiei Patronale RESTO Constanţa.

„Vreți toți acea taxa de promovare dar o vreți fiecare pentru voi, sunt și vreo 4 milioane euro. Dar acea taxa nu vă salvează!”

Constănţeanca revoltată ironizează pretenţiile patronatului din HORECA şi consideră ca nimic nu va salva turismul litoral dacă cei care deţin afacerile pe litoral nu îşi asumă greşelile în relaţia cu clienţii şi nu vor căuta soluţii igienice, calitative şi profesioniste pentru a pretinde vreun leu de la români:

„Vreți toți acea taxa de promovare dar o vreți fiecare pentru voi, sunt și vreo 4 milioane de euro, cred și eu. Dar acea taxa nu vă salvează”Am vrut în vara aceasta sa consum o pizza mică la restaurant Union din Eforie Nord care costa 60 lei. În Bulgaria o pizza mare costă 22 lei. Și e diferență zic eu. Nu mai încercați să loviți în alții,vedeți care sunt problemele scăderii numărului de turiști,decât să apăreți cu scuze. Nici măcar lipsa promovării turismului nu este de vina. Remediați problemele, nu încercați sa găsiți soluții prin scuze pentru ca nu veți reuși. Nici anul viitor nu veți reuși să ridicați turismul, pentru ca efectele de anul acesta se vor vedea încă vreo 2 ani de acum încolo, dacă veți reuși sa remediați problemele. Știu că vreți toți acea taxa de promovare dar o vreți fiecare pentru voi, sunt și vreo 4 milioane de euro, cred și eu. Dar acea taxa nu vă salvează.

Amin Litoralului Romanesc!”