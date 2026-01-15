De peste patru ani, o femeie din Oradea încearcă să obțină certificatul de deces al fiului său decedat în , însă Ministerul Afacerilor Externe i-a trimis documente greșite și nu răspunde solicitărilor repetate. Situația a transformat un simplu demers administrativ într-un coșmar birocratic.

Patru ani de încercări și obstacole

Maria Abrudan, în vârstă de 75 de ani, încearcă să finalizeze procedurile legale pentru succesiune, după ce fiul său, Titus Costel Abrudan, a murit în 2020 în Canada. Deși a câștigat un proces împotriva MAE care obliga instituția să o sprijine, femeia a primit doar un document cu prenumele greșit, conform Adevărul.

„Acum încă mai lucrez, dar la un moment dat o să mă lase puterile. M-am gândit să mă dau în grija cuiva în schimbul locuinței, dar nu pot face acte notariale”, mărturisește Maria Abrudan pentru ebihoreanul.

Fiul decedat plecase în Canada în 2000 și lucra legal în Wainwright, Alberta. În primăvara lui 2020, angajatorul a anunțat familia despre deces, iar înmormântarea a fost organizată de serviciul funerar local, care i-a eliberat mamei o „declarație de deces”.

Restricțiile și lipsa resurselor au complicat obținerea documentului

Din cauza restricțiilor de călătorie impuse de pandemie și a resurselor financiare limitate, Maria Abrudan nu a putut merge personal în Canada pentru a obține certificatul oficial. Începând cu septembrie 2021, femeia, prin avocatul său, a solicitat Direcției Consulare a MAE sprijin pentru obținerea documentului.

Răspunsurile primite au fost însă deficiente și contradictorii. În ianuarie 2022, MAE i-a recomandat să solicite certificatul online personal sau prin avocat, contra cost, deși legea română prevede că serviciile consulare trebuie să obțină certificatele de stare civilă pentru cetățenii români.

Proces și tergiversări

În iulie 2022, pensionara a deschis un proces la Tribunalul Bihor împotriva MAE. Instanța a respins argumentele ministerului și, în iulie 2024, a dispus ca MAE să finalizeze formalitățile necesare pentru eliberarea certificatului de deces de către autoritățile canadiene.

Ministerul și-a îndeplinit obligația abia în iulie 2025, însă certificatul primit era greșit: prenumele fiului era scris „Custel” în loc de „Costel”. Cererile de corectare au rămas fără răspuns până în prezent.

„După o lună, în august, când am sunat din nou la Consulatul de la Vancouver, o funcționară mi-a comunicat că a primit certificatul de deces, dar cu unul dintre prenume scris greșit – Custel, în loc de Costel. A promis că se va cere rectificarea actului, dar în octombrie ne-au trimis certificatul greșit”, explică Alin Abrudan, avocatul femeii.

Speranțe și interpelări fără rezultat

Maria Abrudan a încercat să accelereze procesul și prin implicarea unei deputate.

„Am sperat că implicarea unei deputate va accelera procesul, dar până acum nu am primit nicio confirmare”, a spus pensionara, referindu-se la interpelarea Arinei Moș către MAE.