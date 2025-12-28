B1 Inregistrari!
28 dec. 2025, 08:35
Atacuri masive asupra Kievului înainte de discuțiile Zelenski-Trump. Europa și Canada își reafirmă sprijinul pentru Ucraina
Președinții Donald Trump (SUA) și Volodimir Zelenski (Ucraina). Sursa foto: Hepta - Ukraine Presidency via Bestimage
Cuprins
  1. Atacuri violente asupra Kievului: morți, răniți și pene de curent
  2. Liderii europeni și Canada, mesaj clar de susținere
  3. Întâlnirea Zelenski-Trump și planul american
  4. Amenințări de la Moscova și avertismente de la Washington

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a primit un sprijin ferm din partea liderilor europeni, a Canadei, UE și NATO, înaintea unei întâlniri considerate cruciale cu președintele american Donald Trump, programată duminică, în Florida. Mesajele de susținere vin pe fondul unor atacuri aeriene rusești de amploare asupra Kievului și a infrastructurii energetice, care au provocat victime și pene masive de curent.

Atacuri violente asupra Kievului: morți, răniți și pene de curent

În noaptea de vineri spre sâmbătă, Rusia a lansat unul dintre cele mai ample atacuri aeriene din ultimele luni asupra capitalei ucrainene și a regiunilor învecinate, scrie Agerpres.

Potrivit autorităților de la Kiev, cel puțin două persoane au murit, aproximativ 40 au fost rănite, iar peste un milion de gospodării au rămas fără electricitate. Forțele aeriene ucrainene au anunțat că au fost lansate cel puțin 519 drone și 40 de rachete, majoritatea fiind interceptate.

Zelenski a reacționat dur, afirmând că aceste bombardamente demonstrează clar faptul că Rusia „nu vrea să pună capăt războiului”.

Liderii europeni și Canada, mesaj clar de susținere

În cadrul unei videoconferințe cu principalii lideri europeni, președintele francez Emmanuel Macron a subliniat „contrastul evident dintre dorința Ucrainei de a construi o pace durabilă și hotărârea Rusiei de a continua războiul”. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Ucraina are „sprijinul deplin” al Europei, Canadei, UE și NATO, iar eforturile pentru o pace dreaptă vor fi coordonate strâns cu Statele Unite.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că obiectivul comun rămâne o pace care să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. La rândul său, premierul canadian Mark Carney a precizat că o pace durabilă este posibilă doar dacă Rusia acceptă să coopereze.

Întâlnirea Zelenski-Trump și planul american

Discuțiile dintre Zelenski și Donald Trump se vor concentra pe subiecte extrem de sensibile, precum soarta regiunii Donbas și garanțiile de securitate occidentale pentru Kiev. Planul american revizuit propune înghețarea frontului pe pozițiile actuale, fără o soluție imediată privind teritoriile ocupate de Rusia, care controlează aproximativ 19% din Ucraina.

Documentul renunță la două cerințe majore ale Kremlinului: retragerea trupelor ucrainene din Donețk și angajamentul Ucrainei de a nu adera la NATO. În aceste condiții, Moscova a transmis că șansele unui acord sunt reduse.

Amenințări de la Moscova și avertismente de la Washington

Rusia a acuzat Kievul și aliații europeni că încearcă să saboteze negocierile, iar Vladimir Putin a avertizat că, în lipsa unei soluții pașnice, problemele vor fi rezolvate „pe cale militară”.

De cealaltă parte, Donald Trump a declarat că Zelenski „nu are nimic până când nu își dă acordul” și a sugerat că intenționează să discute în curând și cu liderul de la Kremlin.

