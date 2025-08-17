Ce a pățit o femeie din Anglia după ce și-a spart un coș de pe față: „Am crezut că e doar un coș, dar m-a trimis de urgență la spital”

O femeie de 32 de ani a fost dusă la urgențe după ce a stoars un coș din zona „triunghiului morții” de pe față, punându-se în pericol de o infecție gravă.
Povestea ei, împărtășită pe TikTok, a adunat milioane de vizualizări și a generat un val de avertismente pentru cei care neglijează această zonă sensibilă a feței, relatează Daily Star.
Alisha Monaco, mamă a trei copii, a observat un coș mic pe față și a încercat să-l stoarcă cu un ac steril.
„Am realizat imediat că am greșit. Durerea era pe partea dreaptă, jos de nas, până la buze și chiar pe lateralul feței. M-am trezit câteva ore mai târziu cu fața umflată, zâmbetul strâmb și urechea dreaptă blocată. A fost brutal. Mă durea să vorbesc sau să zâmbesc”, a povestit ea pe TikTok, potrivit sursei citate.
Zona în care s-a aflat coșul, cunoscută sub numele de „triunghiul morții”, se întinde între colțurile gurii și baza nasului și este direct conectată la sinusul cavernos din creier. De aceea, stoarcerea coșurilor aici poate duce la infecții severe.
Mama a sunat imediat soțul să aibă grijă de copii și a mers la spital. „Personalul de la urgențe a fost foarte amabil și m-a făcut să nu mă simt jenată că am venit pentru un coș. Umflătura era atât de mare încât tratamentul imediat a fost absolut necesar”, a spus Alisha.
Aceasta a primit patru medicamente diferite pentru a controla simptomele și a preveni răspândirea infecției. După tratament, a fost externată și recuperarea acasă decurge bine.
Alisha a folosit TikTok pentru a avertiza fanii săi despre riscurile „triunghiului morții”. „Am vrut să trag un semnal de alarmă. Sper ca oamenii să folosească plasturi pentru coșuri și să evite această zonă”, a adăugat ea, pentru sursa citată
Dermatologul Alok Vij explică pericolul: „Această zonă a feței are o conexiune directă cu creierul prin sinusul cavernos. O infecție de aici, fie dintr-un coș, fie dintr-un piercing, poate ajunge la creier, deși probabilitatea este mică. Ori de câte ori pielea este lezată și există bacterii, există întotdeauna riscul unei infecții serioase”.