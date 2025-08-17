Ce a pățit o femeie din Anglia după ce și-a spart un coș de pe față: „Am crezut că e doar un coș, dar m-a trimis de urgență la spital”

O femeie de 32 de ani a fost dusă la urgențe după ce a stoars un coș din zona „triunghiului morții” de pe față, punându-se în pericol de o infecție gravă.

Povestea ei, împărtășită pe TikTok, a adunat milioane de vizualizări și a generat un val de avertismente pentru cei care neglijează această zonă sensibilă a feței, relatează

Cuprins:

Ce a fost coșul care a dat bătăi de cap

Cum a decurs intervenția medicală

Care este avertismentul pentru ceilalți

Ce a fost coșul care a dat bătăi de cap

Alisha Monaco, mamă a trei copii, a observat un coș mic pe față și a încercat să-l stoarcă cu un ac steril.

„Am realizat imediat că am greșit. Durerea era pe partea dreaptă, jos de nas, până la buze și chiar pe lateralul feței. M-am trezit câteva ore mai târziu cu fața umflată, zâmbetul strâmb și urechea dreaptă blocată. A fost brutal. Mă durea să vorbesc sau să zâmbesc”, a povestit ea pe TikTok, potrivit sursei citate.

Zona în care s-a aflat coșul, cunoscută sub numele de „ morții”, se întinde între colțurile gurii și baza nasului și este direct conectată la sinusul cavernos din creier. De aceea, stoarcerea coșurilor aici poate duce la infecții severe.

Cum a decurs intervenția medicală

Mama a sunat imediat soțul să aibă grijă de copii și a mers la spital. „Personalul de la urgențe a fost foarte amabil și m-a făcut să nu mă simt jenată că am venit pentru un coș. Umflătura era atât de mare încât tratamentul imediat a fost absolut necesar”, a spus Alisha.

Aceasta a primit patru medicamente diferite pentru a controla simptomele și a preveni răspândirea infecției. După tratament, a fost externată și recuperarea acasă decurge bine.

Care este avertismentul pentru ceilalți

Alisha a folosit TikTok pentru a avertiza fanii săi despre riscurile „triunghiului morții”. „Am vrut să trag un semnal de alarmă. Sper ca oamenii să folosească plasturi pentru și să evite această zonă”, a adăugat ea, pentru sursa citată

Dermatologul Alok Vij explică pericolul: „Această zonă a feței are o conexiune directă cu creierul prin sinusul cavernos. O infecție de aici, fie dintr-un coș, fie dintr-un piercing, poate ajunge la creier, deși probabilitatea este mică. Ori de câte ori pielea este lezată și există bacterii, există întotdeauna riscul unei infecții serioase”.