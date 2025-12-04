Pensiile românilor ar putea să nu mai fie aduse acasă de poștași. , directorul general al companiei Poșta Română ia în considerare să renunțe la această tradiție.

Poșta Română vrea să renunțe la pensiile românilor

Actuala conducere a Poștei Române intenționează să renunțe la o tradiție veche de zeci de ani. Pensiile românilor ar putea să nu mai fie aduse, acasă, de poștași deoarece nu este rentabil. Directorul general al companiei, Valentin Ştefan, consideră că acest serviciu ar trebui scos la licitaţie.

„Pentru Poşta Română ducerea de pensii reprezintă o povară. Nu este un business sustenabil, sunt costuri foarte mari. Gândiţi-vă că noi pentru toate aceste maşini trebuie să instalăm nişte elemente de siguranţă conform Legii 333, ceea ce înseamnă că e nevoie de un safe, un buton de panică, de dispecerizare, toate acestea sunt nişte costuri pe care noi trebuie să le facem. Avem centre de procesare. Nu exagerez, dar cred că cele mai mari centre de procesare de cash din ţară sunt deţinute de Poşta Română, nu de bănci comerciale, nu de firme care se ocupă cu acest lucru”, a declarat Valentin Ștefan.

Potrivit spuselor sale, toate procedurile care țin de distribuirea pensiilor reprezintă cheltuieli în plus pentru companie. Directorul general al companiei a explicat că, deşi Poşta primeşte circa 60 de milioane de lei lunar, pentru acest serviciu, de la Ministerul Muncii, suma nu este suficientă. Comisionul nu acoperă toate costurile cu ditribuirea. Drept urmare, Poșta Română trebuie să acopere diferența din alte surse pentru a-și îndeplini obligațiile.

„Toate lucrurile acestea reprezintă nişte cheltuieli în plus pentru Poşta Română care sunt realizate exclusiv pentru parteneriatul cu Ministerul Muncii. Aşa că înţeleg şi într-adevăr este o cheltuială mare pentru un minister, mi-aş dori să fie mai mică, dar îmi doresc să existe această modernizare a statului, dar deocamdată cele 60 de milioane (de lei n.r.) nu reprezintă un venit foarte bun pentru Poşta Română. Din contră, trebuie să folosim bani din alte surse ca să acoperim această activitate”, a declarat Valentin Ştefan, într-o conferinţă de presă.

Cum funcționează mecanismul

Directorul general Valentin Ștefan a explicat cum funcționează mecanismul prin care Poșta Română face rost de pentru a furniza pensiile românilor. El a spus că virează sumele destinate vârstnicilor în conturile bancare. În acest context, Poșta Română cheltuie o parte destul de mare, 20% din comision, pentru a achiziționa numerar.

„Casele teritoriale de pensii ne virează anumite sume în conturile Poştei, din trezorerie în contul Poştei, iar noi trebuie să-i transformăm în cash. Cumpărăm aproximativ 5% din întreaga masă monetară a ţării în fiecare lună, în primele două săptămâni. Banii ăştia trebuie să vină de undeva şi nimeni nu ţi-i dă gratuit. Nici măcar statul nu ţi-i dă gratuit. Motiv pentru care cumpărăm banii şi de la băncile comerciale, dar în special de la Trezorerie, de la Banca Naţională”, a mai spus Valentin Ștefan.

Directorul Poștei a subliniat că din cei 60 de milioane de lei, până în 20% sunt plătiți altor concurenți. Poșta Română rămâne în jur cu 70 – 80% din sumă care merge tot la stat. În acest context, spune directorul Poștei Române, compania ar dori să renunțe la acest serviciu. El sugerează ca Ministerul Muncii ar trebui să organizeze o licitație pentru a alege un alt distribuitor pentru pensiile românilor.

„Aşa că din acele 60 de milioane, cam 15-20% merg către alţi concurenţi. În mare măsură către stat. Noi avem undeva la 70% din aceşti bani. Este nedrept să se spună că aceşti bani vin către Poştă. Pur şi simplu sunt mutaţi dintr-un buzunar în altul, trec şi prin conturi ale Poştei şi merg mai departe înapoi la stat. Asta ca o explicaţie. Mai mult: noi ne-am dori ca Ministerul Muncii să organizeze o licitaţie pentru distribuirea de pensii”, a explicat Ştefan.

Cât costă să distribuii pensiile românilor

Valentin Ștefan a adăugat că dacă se va organiza o , se va vedea dacă acest comision de 60 de milioane de lei reprezintă costul corect sau dacă este o sumă prea mare ori prea mică.

„Eu vă spun din start că dacă se organizează această licitaţie cele 60 de milioane cheltuite de minister în fiecare lună vor reprezenta un mare discount pentru minister. Deci aşteptăm să se facă acea licitaţie, să dicteze piaţa care este cifra corectă şi vedem după aceea dacă Poşta Română beneficiază nedrept de aceşti bani sau nu”, a afirmat Valentin Ştefan

Șeful Poștei Române este de acord că statul român are cheltuieli foarte mari, iar multe instituții ar trebui desființate. El crede că o parte din atribuțiile acestor instituții ar trebui preluate de Poșta Română prin ghișeul universal.

„În altă ordine de idei, ca şi cetăţean român sunt de acord, statul român cheltuieşte foarte mulţi bani, multe instituţii ar trebui desfiinţate, o bună parte din activitatea acestor instituţii ar trebui preluată de Poşta Română prin ghişeul universal care este tot o concepţie a statului român, dar ştiţi cum este: vorbe multe fapte puţine”, a afirmat Valentin Ştefan.

Câte persoane primesc banii numerar prin Poștă

Directorul Valentin Ștefan estimează că aproape 40 – 45% dintre pensionari primesc încă pensiile cash de la Poşta Română. Întrebat dacă se teme că Poşta Română ar putea rămâne fără acest serviciu, el a menţionat că ar reprezenta un lucru pozitiv.

Valentin Ştefan a adăugat că veniturile realizate de Poştă din serviciile prestate Ministerului Muncii reprezintă undeva la 36-37% de la Casa de Pensii şi undeva 7-8% de la ANPIS. Pe de altă parte acestea reprezintă și principala cheltuială a companiei.