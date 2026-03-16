Acasa » Eveniment » Start curățenie de primăvară, în Sectorul 6. Durează două luni. Iată programul! (GALERIE FOTO)

Start curățenie de primăvară, în Sectorul 6. Durează două luni. Iată programul! (GALERIE FOTO)

16 mart. 2026, 14:57
Cuprins
  1. În ce constă curățenia de primăvară
  2. Programul lunii martie

Curățenia de primăvară, una dintre cele mai ample campanii ale Sectorului 6, a debutat în această dimineață, cu microzona 27 din Crângași. Este a șasea ediție și a doua realizată 100% cu forțe proprii, prin Administrația de Salubrizare. Se va acționa etapizat, pe microzone, și totul va dura până pe 20 mai.

Zeci de muncitori, utilaje, dar și polițiști locali au intrat în forță, azi, pe străzile și străduțele din microzona 27, cartier Crângași.

Am avut o iarnă grea, cu multă zăpadă, s-a acumulat mizerie, astfel că trebuie să curățăm la modul serios Sectorul 6. Anul acesta am început în Crângași & Giulești și, până la finalul lunii mai, ajungem peste tot. Avem 30 de microzone și fiecăreia îi alocăm câte două zile de curățenie. Muncim zilnic, inclusiv sâmbăta și duminica. Vom anunța din timp programul, pentru ca șoferii să-și poată muta mașinile”, a precizat primarul Paul Moldovan.

Se acționează atât mecanizat (cu automăturători, cisterne, aspiratoare stradale și utilaje cu perii de dimensiuni diferite), cât și manual. În fiecare zi, 50 de muncitori de la Salubrizare și 25 de la ADPDU Sector 6, acționează atât pe arterele principale, cât și pe cele secundare.

Polițiștii locali sprijină acțiunea. Notifică șoferii să-și mute mașinile, pentru a permite spălarea temeinică a străzilor. Cei care nu se conformează vor avea autovehiculele relocate temporar. Tot polițiștii informează comercianții de la parterul blocurilor că trebuie să-și curețe vitrinele, să aibă coșuri de gunoi în bună stare.

În paralel, echipele ADPDU Sector 6 invervin pe spațiile verzi, în grădinile blocurilor, astupă gropile pe străzile aflate în administrarea Primăriei de sector, repară, vopsesc și spală mobilier stradal, locuri de joacă.

În ce constă curățenia de primăvară

Pe străzile principale:

  • Sunt curățate rigolele pentru a îndepărta praful și mizeria acumulate în lunile reci de iarnă;
  • Carosabilul și trotuarele sunt periate și spălate mecanizat;
  • Sunt igienizate stațiile STB, mobilierul urban, semnele de circulație, bolarzii și stâlpișorii stradali.

Pe străzile secundare se mătură și se spală mecanizat, dar și manual, se aspiră parcările de lângă blocuri.

Programul lunii martie

  • Cartier Crângași

16 – 17.03 – Microzona 27 (Bd. Constructorilor – Calea Crângași – Str. George Vâlsan)

18 – 19.03 – Microzona 28 (Șos. Virtuții – Bd. Constructorilor – Str. Mehadia – Calea Crângași)

  • Cartier Giulești

20 – 21.03 – Microzona 29 (Bd. Constructorilor – Str. George Vâlsan – Calea Giulești)

22 – 23 – 24.03 – Microzona 30 (Bd. Constructorilor – Str. Mehadia – Drum Fântâna Zânelor)

  • Cartier Crângași

25 – 26.03 – Microzona 26 (Splaiul Independenței – Sos. Virtuții – Calea Crangâși – Calea Giulești – Șos. Orhideelor)

27 – 28.03 – Microzona 25 (Bd. Vasile Milea – Șos. Cotroceni – Constantin Noica – Calea Plevnei – Șos. Orhideelor)

  • Cartier Militari

29 – 30.03 – Microzona 24 (Sos. Virtuţii – Splaiul Independenței – Bd. Vasile Milea – Bd. Iuliu Maniu)

Programul întreg, AICI.

Campania de curățenie de primăvară din Sectorul 6 durează până pe 20 mai. După aceea, se revine la programul obișnuit de salubrizare și întreținere.

