Fostul primar Cristian Popescu Piedone a recunoscut că a condus timp de circa 10 ani fără să dețină permis.

Cum și-a luat Piedone permisul

„Pot să vă povestesc, acum că faptele s-au prescris. Cum să mă duc să dau de permis în București, dacă eu conduceam fără carnet de vreo 10 ani? Adică, măi tăticule, m-am dus și eu într-un sat uitat de munte și am găsit până la urmă la Curtea de Argeș.

Am locuit acolo, în satul Pribueni, chiar s-a verificat, am stat acolo. M-am prezentat cu dosarul personal, am făcut orele suplimentare în Pitești și am parcurs toate etapele necesare. N-am făcut ca alții…

Când s-au trezit cu mine în sala de examen, cei de acolo au crezut că le fac vreo manevră și se întrebau ce caut eu să dau examen, dacă nu cumva am deja permis. Erau toți cu garda sus. La proba practică am fost urcat într-o mașină cât studioul asta, cu alți 3-4 candidați, iar instructorul le spunea: ‘Vedeți cum se face? Așa se conduce’. M-a întrebat dacă știu să pornesc mașina… După îmi zicea că eu conduc foarte bine”, a povestit Piedone, în podcastul lui Mihai Belu, potrivit

Cum a rămas Piedone cu permisul

Amintim că, în 2009, peste 20 de poliţişti de la Serviciul de Permise Auto Argeș, inclusiv şefii lor, au fost arestaţi după ce au luat șpăgi de la peste 400 de persoane în schimbul acordării permiselor auto.

Potrivit anchetatorilor, pe 19 octombrie 2007, deci într-o singură zi, Cristian Popescu Piedone, atunci primarul Sectorului 4, a dat examene pentru cinci permise și le-a și obținut. Era vorba de categoriile A (motocicletă), B (autovehicul, ca şofer amator), BE (autovehicul cu remorcă mică), C (şofer profesionist de camion) şi CE (şofer profesionist de camion cu remorcă mare).

Pentru asta, Piedone şi-a făcut mutaţie o lună în comuna Priboieni. În 2009, Prefectul de Argeş a cerut Judecătoriei Pitești să anuleze permisele deoarece domiciliul declarat era fictiv, numai că Piedone a câștigat procesul și a rămas cu permisul.