Elevii de clasa a VIII-a au susținut simularea probei de Limba și literatura română la Evaluarea Națională. Potrivit , candidații au avut de analizat două texte la prima vedere și de rezolvat mai multe cerințe de înțelegere a textului, vocabular și redactare.

Primul text propus a fost un fragment din opera „De ce plânge mama?” de Ion D. Sîrbu, iar al doilea text a fost articolul „Eu și vulpea”, semnat de Vintilă Mihăilescu, publicat în revista Dilema Veche.

Ce cerințe au avut elevii la primul subiect de la Evaluarea Națională

Pe baza celor două texte, elevii au primit mai multe cerințe menite să verifice capacitatea de înțelegere și interpretare a textului.

Primele exerciții au fost de elevii fiind nevoiți să încercuiască litera corespunzătoare răspunsului corect.

La Subiectul I, punctul A5, candidații au trebuit să stabilească dacă anumite enunțuri sunt adevărate sau false, câte trei afirmații pentru fiecare dintre cele două texte.

La punctul 6, elevii au avut de precizat, în cel puțin două enunțuri, o trăsătură a tiparului textual dialogat identificată în primul text, ilustrând răspunsul cu o secvență relevantă din fragmentul literar.

Ce au trebuit să explice elevii în răspunsurile dezvoltate

La punctul 7, candidații au fost solicitați să prezinte, în minimum 30 de cuvinte, un element de conținut comun celor două texte, folosind câte o secvență relevantă din fiecare.

Pornind de la textul lui Ion D. Sîrbu, punctul 8 i-a întrebat pe elevi ce simt copiii atunci când se află singuri în pădure. Răspunsul trebuia argumentat într-un text de 50-100 de cuvinte.

La punctul 9, elevii au avut de asociat fragmentul din „De ce plânge mama?” cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară. În 50-100 de cuvinte, aceștia trebuiau să prezinte o valoare comună celor două texte, făcând referire la secvențe relevante.

Ce exerciții de gramatică au primit elevii la Evaluarea Națională

La Subiectul I, B, punctele 1-8 au inclus cerințe de vocabular și gramatică.

Primele patru exerciții au fost notate cu câte două puncte fiecare, iar următoarele patru au valorat câte șase puncte.

Ce a presupus subiectul al doilea

Subiectul al II-lea, evaluat cu 20 de puncte, le-a cerut elevilor să redacteze un text argumentativ de minimum 150 de cuvinte.

Candidații au trebuit să răspundă la întrebarea: „Crezi că știm cum să reacționăm atunci când lucrurile nu merg așa cum ne-am așteptat?”

Elevii au fost încurajați să valorifice ideile din textul al doilea și experiența personală sau de lectură, susținându-și opinia prin două argumente.