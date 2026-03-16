Mulți dintre noi obișnuim să așezăm alimentele calde direct pe șervețele de hârtie, fie pentru a absorbi excesul de ulei, fie pentru a evita murdărirea farfuriei. Deși pare o practică inofensivă, specialiștii atrag atenția că acest obicei poate avea consecințe asupra sănătății și siguranței alimentare.

Majoritatea șervețelelor de hârtie nu sunt certificate pentru contactul direct cu alimentele. Din acest motiv, anumite substanțe chimice pot ajunge în mâncare, mai ales atunci când aceasta este fierbinte sau grasă. Gradul de contaminare crește odată cu temperatura alimentelor și durata contactului.

Pericolul substanțelor chimice din șervețele

Șervețelele de hârtie, mai ales cele albe sau tratate, pot conține agenți de înălbire, adezivi sau substanțe menite să le ofere rezistență la umezeală. În cazul hârtiei reciclate, pot exista și urme de coloranți sau cerneală provenite din materialele reutilizate, scrie Click.

Când alimentele sunt fierbinți sau grase, aceste substanțe chimice se pot transfera mai ușor pe suprafața mâncării. Astfel, există riscul ingerării lor, chiar dacă în cantități mici.

Microfibre de hârtie și disconfort digestiv

Un alt risc este reprezentat de microfibrele de celuloză care se desprind din șervețele. Aceste particule mici se pot lipi de alimente, în special de cele crocante sau de preparatele cu textură moale.

Pe lângă faptul că pot afecta gustul și aspectul mâncării, ingerarea lor poate provoca disconfort digestiv, mai ales dacă sunt consumate în cantități mai mari.

Contaminarea bacteriană

Chiar și șervețelele ambalate pot deveni o sursă de bacterii dacă au fost manipulate sau depozitate lângă suprafețe murdare.

Fibrele de hârtie desprinse pot facilita acumularea microbilor, crescând riscul de toxiinfecții alimentare.

Riscurile folosirii șervețelelor în cuptorul cu microunde

Șervețelele de hârtie pot deveni periculoase și atunci când sunt introduse în cuptorul cu microunde. Cele uscate sau pliate se pot aprinde rapid, mai ales dacă în compoziția lor există impurități metalice, lucru care se poate întâmpla uneori în cazul hârtiei reciclate.

În astfel de situații, pot apărea scântei sau chiar incendii accidentale care pot deteriora electrocasnicul.

Alternative sigure pentru contactul cu alimentele

Pentru a evita riscurile, specialiștii recomandă folosirea materialelor destinate special contactului alimentar:

hârtie de copt sau pergament alimentar;

recipiente și capace certificate pentru utilizarea în cuptorul cu microunde;

șervețele etichetate „food contact safe”, fără coloranți sau imprimeuri.

De asemenea, este indicat să fie evitată hârtia maro, hârtia imprimată sau șervețelele reciclate atunci când sunt folosite pentru alimente fierbinți sau grase.

Sfaturi pentru utilizarea sigură a hârtiei în bucătărie

Specialiștii recomandă câteva reguli simple pentru a reduce riscurile:

evită contactul direct dintre alimentele fierbinți și șervețelele obișnuite;

folosește tăvi sau recipiente acoperite cu hârtie de copt atunci când gătești;

dacă vrei să absorbi excesul de ulei, pune șervețele speciale pentru uz alimentar doar după ce mâncarea s-a mai răcit;

respectă întotdeauna instrucțiunile producătorului pentru hârtia folosită în bucătărie.

Acesta pare un gest banal, însă așezarea alimentelor fierbinți pe șervețele obișnuite poate duce la contaminare chimică sau bacteriană și chiar la riscuri de incendiu. Alegerea materialelor potrivite ajută la protejarea sănătății și menținerea siguranței alimentare în bucătărie.