Gina Pistol a slăbit în doar 12 zile. Prezentatoarea TV a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut în ultimele săptămâni și despre metoda care a ajutat-o să scape rapid de câteva kilograme. Prezentatoarea TV spune că rezultatele au apărut în mai puțin de două săptămâni, iar efectele nu s-au văzut doar pe cântar, ci și în felul în care s-a simțit fizic.

Vedeta a explicat că a ținut o timp de 12 zile, bazată pe un tip special de lapte fără cazeină. Despre această metodă a aflat într-o discuție cu prietenii, în timp ce vorbeau despre medicina alternativă.

Gina Pistol a slăbit. Ce cură a urmat vedeta TV

Prezentatoarea a povestit că ideea curei a apărut în mod neașteptat, în cadrul unei discuții despre soluții naturale pentru sănătate.

„La o masă cu niște prieteni vorbeam despre medicina alternativă și am aflat despre un tip de lapte din care se scoate cazeina. Am ținut cura doar 12 zile. Ce am observat eu? Mi-a scăzut inflamația din corp, iar slăbitul a fost doar un plus al acestei cure. De aceea spun că această cură ajută foarte mult pe interior. La nivel celular, scade inflamația din corp și ajută ficatul, sistemul digestiv și pancreasul”, a precizat Gina Pistol, într-un clip publicat pe .

Cazeina este una dintre principalele proteine din lapte, iar unele persoane aleg să o elimine din alimentație atunci când au probleme digestive sau inflamații.

În cât timp au apărut rezultatele curei

Gina Pistol spune că schimbările au fost vizibile destul de repede. După câteva zile de la începutul curei, a observat că organismul începe să reacționeze diferit.

„În cazul meu, cura aceasta m-a ajutat să îmi dau un restart metabolismului, pentru că am început să slăbesc și să mă dezumflu cumva din a cincea zi. Nu-mi venea să cred atunci când mă urcam pe cântar și vedeam că, după o săptămână, mai scădeam încă două kilograme”, a mai spus Gina.

Vedeta spune că efectul principal a fost reducerea inflamației din organism, iar pierderea în greutate a venit ca o consecință a acestei schimbări.

Ce stil de viață are acum Gina Pistol

După încheierea curei, prezentatoarea TV spune că a continuat să își mențină disciplina alimentară și să acorde mai multă atenție stilului de viață.

„Nu îmi dau seama exact ce se întâmpla înainte, dar probabil aveam și retenție de apă, eram umflată. Ideea este că acum am ajuns la 53 de kilograme. Fac sport de trei ori pe săptămână și am o singură masă principală pe zi, care înseamnă proteină, lângă care mănânc un cartof dulce și o salată. Nu mai mănânc haotic, așa cum mâncam înainte”, a mai adăugat soția lui Smiley.

Sportul regulat și mesele echilibrate au devenit parte din rutina ei zilnică, iar rezultatele par să confirme schimbarea de stil de viață.

Potrivit specialiștilor, reducerea inflamației din organism poate avea efecte benefice asupra metabolismului și digestiei, motiv pentru care tot mai multe persoane sunt interesate de astfel de cure alimentare.