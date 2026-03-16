B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Avocatul Poporului rupe tăcerea după acuzațiile de jocuri politice: „Nimeni, niciodată, nu și-a permis să-mi ceară să fac sau să nu fac ceva"

Avocatul Poporului rupe tăcerea după acuzațiile de jocuri politice: „Nimeni, niciodată, nu și-a permis să-mi ceară să fac sau să nu fac ceva”

Ana Beatrice
16 mart. 2026, 13:05
Avocatul Poporului rupe tăcerea după acuzațiile de jocuri politice: „Nimeni, niciodată, nu și-a permis să-mi ceară să fac sau să nu fac ceva”
Sursă Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Cuprins
  1. Ce spune Renate Weber despre acuzațiile de presiuni politice
  2. Ce se întâmplă cu mandatul lui Renate Weber la Avocatul Poporului

În contextul controverselor privind ordonanța Guvernului pentru reducerea cheltuielilor din administrație, Avocatul Poporului, Renate Weber, spune că sesizarea depusă la Curtea Constituțională nu are legătură cu jocurile politice.

Într-un interviu acordat Hotnews.ro, ea a explicat că problema principală este faptul că Guvernul a modificat zeci de legi printr-un singur act normativ. Totodată, Weber a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi făcut „o favoare PSD” prin acest demers.

Ce spune Renate Weber despre acuzațiile de presiuni politice

Avocatul Poporului, Renate Weber, respinge ferm speculațiile potrivit cărora decizia de a sesiza Curtea Constituțională ar fi fost influențată politic. „Aveți cuvântul meu de onoare: nimeni, niciodată, din tot spectrul politic, nu și-a permis să-mi ceară să fac sau să nu fac ceva”, a declarat aceasta.

Weber a explicat că a decis să conteste ordonanța deoarece consideră foarte grav faptul că Guvernul ar putea modifica 34 de legi și ordonanțe printr-un singur act normativ. În opinia sa, adoptarea unei astfel de măsuri fără votul Parlamentului ridică probleme serioase pentru funcționarea democrației. Ea susține că o asemenea procedură afectează principiile statului de drept.

În același timp, Renate Weber a contrazis afirmația premierului Ilie Bolojan potrivit căreia ar fi prima dată în ultimii trei ani când Avocatul Poporului contestă o ordonanță de urgență la CCR. Potrivit acesteia, premierul nu a fost corect informat în legătură cu activitatea instituției.

„L-am citit și eu pe premierul Bolojan. Nu am pretenția ca el aibă timp să se uite pe site-ul avp.ro, dar trebuie să aibă consilieri care să facă asta. În ultimii trei ani, am avut 11 sesizări la CCR. Plus două anul acesta. De când sunt eu în această funcție au fost 52 de sesizări la Curtea Constituțională.

Și știți ce am mai avut? 11 recursuri în interesul legii la Înalta Curte, deoarece uneori sunt afectate drepturi prin practica judiciară neunitară. Cred că sunt 8 sau 9 pe care l-am câștigat. Câtă lume știe de astea? Știe Înalta Curte, oamenii care ne–au trimis petițiile.

În rest, oamenii ne trimit și astăzi petiții privind anularea alegerilor. Într-o primă fază, am avut petiții prin care ni se cerea să intervenim și să cerem anularea, apoi să cerem anularea anulării. De fiecare dată, am spus foarte clar: nu intră în competențele acestei instituții. Dar lumea e nemulțumită de multe lucruri. Știți câte solicitări primim să atacăm hotărâri judecătorești la CCR? Pot să mă supăr că oamenii nu cunosc legea? Nu, așa că le explicăm mereu frumos, aproape că le dăm consultanță juridică”, a mai transmis Weber.

Ce se întâmplă cu mandatul lui Renate Weber la Avocatul Poporului

Mandatul lui Renate Weber la conducerea instituției Avocatului Poporului a expirat în iunie 2024. Cu toate acestea, ea a rămas în funcție. Legea prevede că titularul își continuă mandatul până în momentul în care succesorul depune jurământul.

Situația s-a prelungit deoarece numirea unui nou Avocat al Poporului a fost amânată în Parlament. Amânarea a venit recent la propunerea PSD, care și-a exprimat nemulțumirea față de candidatura avansată de USR în noiembrie anul trecut.

Este vorba despre Roxana Rizoiu, propunere care nu a reușit să obțină consensul politic necesar pentru a merge mai departe. Astfel, până la o nouă decizie a Parlamentului, Renate Weber își continuă mandatul la conducerea instituției.

Tags:
