În contextul controverselor privind ordonanța Guvernului pentru reducerea cheltuielilor din administrație, Avocatul Poporului, Renate Weber, spune că sesizarea depusă la nu are legătură cu jocurile politice.

Într-un interviu acordat Hotnews.ro, ea a explicat că problema principală este faptul că Guvernul a modificat zeci de legi printr-un singur act normativ. Totodată, Weber a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi făcut „o favoare PSD” prin acest demers.

Ce spune Renate Weber despre acuzațiile de presiuni politice

Avocatul Poporului, Renate Weber, respinge ferm speculațiile potrivit cărora decizia de a sesiza Curtea Constituțională ar fi fost influențată politic. „Aveți cuvântul meu de onoare: nimeni, niciodată, din tot spectrul politic, nu și-a permis să-mi ceară să fac sau să nu fac ceva”, a declarat aceasta.

Weber a explicat că a decis să conteste ordonanța deoarece consideră foarte grav faptul că Guvernul ar putea modifica 34 de legi și ordonanțe printr-un singur act normativ. În opinia sa, adoptarea unei astfel de măsuri fără votul Parlamentului ridică probleme serioase pentru funcționarea democrației. Ea susține că o asemenea procedură afectează principiile statului de drept.

În același timp, Renate Weber a contrazis afirmația potrivit căreia ar fi prima dată în ultimii trei ani când Avocatul Poporului contestă o ordonanță de urgență la CCR. Potrivit acesteia, premierul nu a fost corect informat în legătură cu activitatea instituției.