Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a anunțat că Poliția Locală va fi prezentă pe străzi pentru a amenda transportatorii care s-au obișnuit să tranziteze Bucureștiul fără să plătească autorizația. Mașinile de mare tonaj vor fi verificate de-a lungul zonelor A și B, acolo unde restricțiile de tonaj încep de la 5 tone.

Valoarea amenzilor până acum

Companiile care efectuează transport pe zonele unde există restricții de circulație trebuie să obțină autorizații de la Direcția Transporturi din cadrul Primăriei Generale, altfel vor fi amendate.

Potrivit Primăriei Generale, în ultimele trei săptămâni, polițiștii locali au verificat 850 de vehicule de mare tonaj și au aplicat dat amenzi în valoare totală de 545.000 de lei.

Ciucu: Mă voi asigura că sancțiunile sunt mai mari decât plata taxei

„Este normal ca cine produce o uzură mai mare asupra infrastructurii orașului și cine poluează mai mult să contribuie mai mult.

Un vehicul comercial circulă lejer între 7 și 9 ore pe zi. Cu alte cuvinte, folosește infrastructura orașului mult mai intens.

Colegii din Primărie au dezvoltat intern un mecanism foarte simplu de utilizat pentru verificarea plății acestei taxe.

Chiar țin să îi felicit pe această cale pe cei care s-au implicat. Introduci numărul de înmatriculare într-o aplicație publică și vezi imediat dacă taxa este plătită sau nu. Simplu, rapid, non-invaziv.

Am testat mecanismul de verificare. În drumul spre PMB am întâlnit 6 vehicule cu masa mai mare de 5 tone. Le-am introdus numerele de înmatriculare și am avut un șoc. Doar unul dintre ele avea taxa achitată. O betonieră.

Restul NU!

Atât de rar s-au dat amenzile încât pentru unii a devenit mai ieftin să încalce regula decât să o respecte.

Bucureștiul nu mai poate funcționa așa, ca un sat fără câini, în care legea este facultativă, iar controalele cvasiinexistente.

Ne furăm căciula unii altora și ne prefacem că nu vedem.

Regulile sunt aceleași pentru toți. Cine circulă cu vehicule grele în oraș plătește taxa. Cine nu o plătește va fi sancționat de către Poliția Locală. Mă voi asigura că sancțiunile sunt mai mari decât plata taxei”, a transmis primarul Ciprian Ciucu.