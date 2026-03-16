Compania Construcții Erbașu a prezentat stadiul lucrărilor pe care le efectuează de consolidare și modernizare a Planșeului Unirii din Capitală. „Ritmul susținut al intervențiilor se reflectă în progresul deja înregistrat”, a transmis firma.

Ce lucrări se fac la Planșeul Unirii

„Continuăm lucrările de consolidare și modernizare a Planșeului Unirii pe unul dintre cele mai complexe șantiere de infrastructură din București. 🚧

În această perioadă lucrăm simultan pe trei dintre cele patru etape ale proiectului, în cadrul echipei formate din 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭̦𝐢𝐢 𝐄𝐫𝐛𝐚𝐬̦𝐮, 𝐁𝐨𝐠’𝐀𝐫𝐭 și 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐞 & 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬.

Ritmul susținut al intervențiilor se reflectă în progresul deja înregistrat: până în prezent am demolat 220 m din vechiul planșeu (din totalul de 380 m), am executat 210 piloți (din cei 256 prevăzuți) și am realizat 340 m de grindă de coronament, elemente esențiale pentru noul sistem structural.

În paralel avansăm cu realizarea noii structuri. Tronsoanele de planșeu post-tensionat sunt în plină execuție, iar până acum am finalizat șase tronsoane. În etapa actuală continuăm operațiunile de armare și pregătire pentru fazele următoare ale structurii, care vor asigura capacitatea portantă și durabilitatea ansamblului.

Totodată, proiectul include și intervenții asupra infrastructurii râului Dâmbovița, unde extindem radierul cuvei și montăm conductele de preaplin cu diametrul de 2.400 mm. Acestea vor permite preluarea unor debite mai mari ale râului și dirijarea acestora în aval de Piața Unirii, contribuind la protejarea infrastructurii din zonă.

Proiectul este derulat de 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚̆𝐫𝐢𝐚 𝐒𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝟒 și ﬁnanțat prin 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐮𝐥 𝐍𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭̦𝐢𝐢 ”𝐀𝐧𝐠𝐡𝐞𝐥 𝐒𝐚𝐥𝐢𝐠𝐧𝐲”.

În România", a transmis compania Construcții Erbașu, pe Facebook.