Acasa » Monden » Reprezentanta României la Eurovision, reacție la apelurile de descalificare a piesei: „Am văzut reacțiile și vreau să spun ce înseamnă această melodie” (VIDEO)

Traian Avarvarei
16 mart. 2026, 15:22
Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision. Sursa foto Captură YouTube

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision, a ținut să vină cu lămuriri după ce piesa ei, „Choke Me”, a fost acuzată că „romantizează strangularea sexuală”. Artista spune că piesa e o metaforă despre „temeri interioare” și că „nu a fost niciodată gândită să reprezinte ceva sexual”.

De ce sunt supărați unii pe piesa României la Eurovision

Piesa „Choke Me” („Sugrumă-mă”) include versuri precum: „It’s hard to breathe in” („E greu să respir”), „I want you to choke me” („Vreau să mă strangulezi”) și „make my lungs explode” („fă-mi plămânii să explodeze”).

Prin urmare, piesa a fost catalogată de activiștii împotriva violenței sexuale drept „periculoasă” și „iresponsabilă”. Unii au cerut chiar descalificarea melodiei sau măcar schimbarea versurilor.

„Piesa, dar și alegerea ei de către România reprezintă o normalizare nesăbuită a unei practici periculoase. E ca și cum s-ar juca iresponsabil cu viețile tinerelor. Dovezile medicale arată că strangularea sexuală frecventă poate provoca leziuni cerebrale la femeile tinere”, a explicat Clare McGlynn, profesoară de drept la Universitatea Durham.

ESC Norway, creatoare de conținut din Norvegia care analizează concursul Eurovision pe YouTube, de profesie psiholog, susține că piesa a fost aleasă intenționat: „Știu foarte bine ce fac. Ei folosesc un subiect devenit popular și normalizat prin cultura pornografică, ceea ce este foarte periculos. Știu că e un trend deja și e extrem de înfricoșător ce se întâmplă”.

Ce spune Alexandra Căpitănescu despre piesa ei

Însă Alexandra Căpitănescu spune că piesa ei e despre temeri interioare, anxietăți și recâștigarea autonomiei asupra propriei persoane.

„Am văzut reacțiile și vreau să spun ce înseamnă această melodie pentru mine. Respect fiecare opinie, dar cred și în libertatea de a exprima emoții complexe prin artă. Am o responsabilitate față de fanii care îmi ascultă muzica.

”Choke Me” e o metaforă despre presiunea pe care uneori ne-o punem singuri pe noi. Vorbește despre temeri interioare, îndoială de sine și sentimentul de a fi sufocat de propriile așteptări. Nu a fost niciodată gândită să reprezinte ceva sexual.

Ca artist muzical, folosesc deseori simboluri pentru a da formă unor sentimente altfel greu de explicat. Această piesă vorbește despre greutatea unor bătălii emoționale și despre drumul pentru a-ți recâștiga vocea și autonomia.

Muzica e modul prin care eu procesez emoțiile complicate pe care le am și încerc să mă înțeleg pe mine. Când nu mai pun presiune pe mine, îmi ating potențialul maxim.

Versurile sunt despre învingerea anxietății și a emoțiilor care te sufocă.

Sunt recunoscătoare tuturor celor care îmi ascultă muzica și interacționează cu ea cu bună-credință. Vă mulțumesc că ascultați”, a transmis Alexandra Căpitănescu, în engleză, pe Instagram.

