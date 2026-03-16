Trump a fost informat că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, „probabil e gay". Reacția lui Trump, „de neprețuit"

Adrian A
16 mart. 2026, 15:28
Sursă foto: The Guardian
Cuprins
  1. Zvonurile despre orientarea sexuală a lui Mojtaba Khamenei
  2. Reacția lui Trump: „de neprețuit”
  3. Implicațiile zvonurilor despre Mojtaba Khamenei

Comunitatea de spionaj a SUA a informat recent pe fostul președinte Donald Trump că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar putea fi homosexual. Această informație a generat reacții diverse, inclusiv râsete din partea lui Trump și a altor oficiali prezenți.

Zvonurile despre orientarea sexuală a lui Mojtaba Khamenei

Potrivit informațiilor furnizate de comunitatea de spionaj a SUA, Mojtaba Khamenei, care a preluat recent conducerea Iranului după decesul tatălui său, Ayatollahul Ali Khamenei, ar fi homosexual. Această informație a fost transmisă președintelui Donald Trump de către surse din cadrul spionajului american, fiind considerată credibilă.

Se speculează că Mojtaba ar fi avut o relație de lungă durată cu un tutore din copilărie sau cu o persoană care a lucrat pentru familia sa. În plus, există informații că acesta ar fi făcut avansuri sexuale agresive bărbaților care îl îngrijesc, posibil sub influența medicamentelor post-operatorii după ce a fost rănit într-un atac aerian pe 28 februarie.

Mai mult, tatăl său, Ali Khamenei, era conștient de orientarea sexuală a fiului său și se temea că acest aspect ar putea afecta capacitatea lui Mojtaba de a conduce Republica Islamică. 

Reacția lui Trump: „de neprețuit”

Potrivit martorilor, Trump a primit informația cu un amestec de amuzament și uimire. „A râs și a făcut glume pe marginea situației. Era genul de moment care îți rămâne în memorie pentru totdeauna”, a declarat o sursă anonimă, citată de New York Post.

Un alt participant a adăugat: „Nu vezi asta în fiecare zi la Casa Albă. E un mix perfect între informație serioasă și element surprinzător care te face să râzi.”

Implicațiile zvonurilor despre Mojtaba Khamenei

Dezvăluirile legate de orientarea sexuală a lui Mojtaba Khamenei au implicații serioase în contextul politic și social din Iran.

Într-o țară unde actele homosexuale sunt pedepsite cu moartea, aceste informații ar putea să submineze autoritatea noului lider și să alimenteze tensiunile interne.

