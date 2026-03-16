Acasa » Politică » Călin Georgescu susține că ar putea fi eliminat „inclusiv fizic”. Ce avertisment dur a transmis „sistemului”: „Să fie clar!”

Ana Maria
16 mart. 2026, 14:50
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Călin Georgescu lansează un avertisment dur la adresa „sistemului”. Ce a transmis
  2. Cum descrie Georgescu situația actuală a statului român

Călin Georgescu lansează un avertisment dur! Fostul candidat la alegerile prezidențiale a făcut declarații controversate în timpul unei apariții la Realitatea TV. Acesta a afirmat, duminică seara, că se așteaptă să fie eliminat și a transmis un mesaj dur către cei pe care i-a a numit „sistemul”.

Georgescu susține că, în cazul în care i s-ar întâmpla ceva, românii nu vor rămâne fără lideri și că vor apărea alții care să le reprezinte interesele.

Călin Georgescu lansează un avertisment dur la adresa „sistemului”. Ce a transmis

În cadrul intervenției televizate, fostul candidat a spus că este pregătit pentru orice scenariu și a sugerat că ar putea fi eliminat chiar și fizic.

Și acum, atenție ce vă spun. Da. Pe mine mă puteți elimina, transmit sistemului, sub orice formă, inclusiv fizică. Însă, dacă pe mine mă veți elimina, poporul român nu-și va căuta un alt lider. Se vor naște milioane de lideri. Poți să oprești o voce, dar o conștiință – niciodată. România trebuie să comande România. Să fie clar! Pentru că noi nu suntem noi nu aparținem cuiva. Este țara românilor, nu este țara Uniunii Europene, nu este țara NATO sau mai știu eu ce alte acorduri. Este țara poporului român”, a declarat Georgescu.

Cum descrie Georgescu situația actuală a statului român

În același context, Georgescu a criticat dur instituțiile statului și clasa politică din România. Acesta susține că țara se află într-o situație dificilă.

Este un stat primitiv, barbar. Pe scurt, statul român astăzi este un stat slab, sărac și înapoiat. Este un lagăr de nemuncă în care politicienii sunt gardienii. Clasa politică românească, toată clasa politică românească, e praf și pulbere. Cu mici excepții ai unor parlamentari independenți, câțiva care își este cinste lor că fac notă discordantă. Cu puțin mai mult curaj le ar trebui(…) În halul în care este această țară. Prea departe. Deci alegerile s-au anulat. Nu pot să spun că mă așteptam să se anuleze alegerile, dar știam că vor face ceva. Pentru că e imposibil să accepte înfrângerea. Poporul român i-a înfrânt. Iar eu când am spus despre pace s-au acționat toate butoanele internaționale pentru supușii de aici. Însă există, uitați așa pe linie, există un cuvânt și cuvântul se numește „dacă”. Dacă se întoarce roata?”, a mai adăugat Georgescu.

Declarațiile făcute de Călin Georgescu duminică seara au generat rapid reacții în spațiul public.

