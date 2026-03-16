Mulți consumatori cred că ouăle brune sunt mai sănătoase sau mai naturale decât cele albe. De aceea, în magazine sau piețe, acestea sunt adesea alese instinctiv.

Sunt ouăle brune mai bune decât cele albe

Mulți oameni sunt convinși că ouăle brune sunt mai proaspete sau mai nutritive decât cele albe. În realitate, specialiștii spun că această idee este doar un mit răspândit de-a lungul timpului. Culoarea cojii nu are nicio legătură cu sau cu valoarea nutritivă a oului. Diferența apare doar din cauza rasei găinii care îl depune.

De obicei, ouăle albe provin de la găini cu penaj alb și lobii urechilor deschiși la culoare. În schimb, ouăle brune sunt depuse de găini cu penaj roșcat sau maro. Această particularitate este strict genetică și nu influențează calitatea alimentului. Deși ouăle brune sunt adesea mai scumpe, prețul lor nu reflectă o valoare nutritivă mai mare. Diferența de cost apare din cauza cheltuielilor de producție. Găinile care depun ouă brune sunt, în general, mai mari și au nevoie de mai multă hrană și îngrijire.

Din punct de vedere nutrițional însă, ouăle albe și cele brune sunt practic identice. Un ou mediu conține aproximativ șase grame de proteine complete. În plus, ouăle furnizează importante, precum A, D, E și B12, dar și acizi grași nesaturați și colină, un nutrient esențial pentru memorie și metabolism.