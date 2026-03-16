Sunt ouăle brune mai bune decât cele albe
Mulți oameni sunt convinși că ouăle brune sunt mai proaspete sau mai nutritive decât cele albe. În realitate, specialiștii spun că această idee este doar un mit răspândit de-a lungul timpului. Culoarea cojii nu are nicio legătură cu prospețimea sau cu valoarea nutritivă a oului. Diferența apare doar din cauza rasei găinii care îl depune.
De obicei, ouăle albe provin de la găini cu penaj alb și lobii urechilor deschiși la culoare. În schimb, ouăle brune sunt depuse de găini cu penaj roșcat sau maro. Această particularitate este strict genetică și nu influențează calitatea alimentului. Deși ouăle brune sunt adesea mai scumpe, prețul lor nu reflectă o valoare nutritivă mai mare. Diferența de cost apare din cauza cheltuielilor de producție. Găinile care depun ouă brune sunt, în general, mai mari și au nevoie de mai multă hrană și îngrijire.
Din punct de vedere nutrițional însă, ouăle albe și cele brune sunt practic identice. Un ou mediu conține aproximativ șase grame de proteine complete. În plus, ouăle furnizează vitamine importante, precum A, D, E și B12, dar și acizi grași nesaturați și colină, un nutrient esențial pentru memorie și metabolism.
Ce contează cu adevărat atunci când alegem ouăle
Atunci când aleg ouăle, mulți consumatori se lasă influențați de culoarea cojii. În realitate însă, specialiștii spun că hrana găinilor are un impact mult mai mare asupra calității ouălor. Alimentația păsărilor poate influența direct conținutul de nutrienți. De exemplu, fermele care suplimentează hrana găinilor cu omega-3 sau vitamina D pot produce ouă cu un profil nutrițional mai bogat.
În același timp, ouăle ecologice sau cele provenite din sisteme diferite de creștere pot avea mici variații în densitatea nutrienților. Totuși, aceste diferențe nu modifică semnificativ valoarea generală a alimentului. De aceea, nutriționiștii recomandă ca alegerea ouălor să nu fie făcută în funcție de culoarea cojii.
Mult mai importante sunt informațiile trecute pe ambalaj. Consumatorii ar trebui să verifice sistemul de creștere al găinilor, fie că este ecologic, în aer liber sau convențional. De asemenea, data ouatului sau termenul de valabilitate oferă indicii importante despre prospețime. Certificările de calitate pot confirma standardele de producție și siguranța alimentului, notează DC Medical.
În final, fie că sunt albe sau brune, ouăle rămân o sursă importantă de proteine și nutrienți esențiali. Diferența de culoare este doar genetică și nu reflectă beneficiile pentru sănătate. Alegerea responsabilă ține de proveniență și de informațiile de pe etichetă, nu de aspectul cojii.