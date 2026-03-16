BREAKING NEWS: Iran amenință direct România. Ce ne transmit autoritățile de la Teheran după ce primele avioane SUA au ajuns în România

Iranul a avertizat luni România că va reacționa pe toate planurile în cazul în care autoritățile de la București ar permite Statelor Unite să utilizeze baze militare de pe teritoriul românesc pentru operațiuni îndreptate împotriva Iranului.

Amenințarea Iranului după ce SUA a trimis primele avioane

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că Teheranul îndeamnă alte state să nu se implice în război. Iar România pare a fi cap de afiș. O amenințare directă a venit de la regimul iranian.

„Avertizăm toate statele să nu devină parte a crimei de agresiune împotriva Iranului și a poporului iranian. Aceste zile vor trece, iar Iranul va ieși din această încercare cu demnitate și cu fruntea sus.

În ceea ce privește unele țări din Europa de Est, în mod special România, pe care ați menționat-o, da, am auzit că există interviuri și declarații pe acest subiect. Fără îndoială, o asemenea acțiune ar însemna participarea la agresiunea militară împotriva Iranului. Această acțiune este complet inacceptabilă din punct de vedere al dreptului internațional și ar atrage responsabilitatea internațională a statului român dacă ar fi pusă în practică.

De asemenea, din punct de vedere politic, ar reprezenta o pată neagră în istoria relațiilor dintre Iran și această țară, deoarece poporul iranian și poporul român au fost mereu într-o relație de prietenie. Nu există niciun motiv sau pretext pentru ca o altă țară să se implice în această agresiune militară, iar din punctul nostru de vedere acest lucru este categoric inacceptabil.”, a declarat Esmaeil Baghaei în cadrul conferinței sale de presă săptămânale.

Primele avioane SUA au ajuns în România

Până acum, de tip Boeing KC-135 Stratotanker au ajuns în România. Aparatele de zbor au aterizat la Baza 90 pentru realimentare, apoi și-au continuat drumul spre Baza de la Mihail Kogălniceanu.

Mihail Kogălniceanu a devenit, începând cu anii 2000, un important hub logistic pentru armata americană. Baza a fost folosită pentru tranzitul trupelor către Irak și Afganistan, iar după 2014 a căpătat o importanță și mai mare în strategia NATO de descurajare pe flancul estic.

În ultimii ani, aici au fost desfășurate unități americane, aeronave de luptă și sisteme de sprijin logistic. De asemenea, baza este în plin proces de extindere, România investind miliarde de euro pentru a o transforma într-unul dintre cele mai mari centre militare ale NATO din Europa.

Baza Aeriană Câmpia Turzii

Un alt punct strategic de unde vor opera americanii este Baza Aeriană Câmpia Turzii. Aici ar urma să fie amplasate sistemele de observație și de culegere de informații, inclusiv drone, precum și aeronave de realimentare în aer,

Această bază a devenit în ultimul deceniu un centru major pentru operațiuni aeriene și pentru cooperarea dintre forțele române și cele americane. Investițiile realizate aici au inclus modernizarea pistelor, a infrastructurii de mentenanță și a sistemelor de control aerian.

La operează escadrile de avioane de luptă ale Forțelor Aeriene Române, dar și detașamente temporare ale Forțelor Aeriene ale Statelor Unite. În plus, baza a devenit cunoscută pentru găzduirea dronelor militare americane de tip MQ-9 Reaper, folosite pentru misiuni de recunoaștere și supraveghere în regiunea Mării Negre.