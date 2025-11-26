Un traficant de droguri a fost tâlhărit, în orașul Otopeni, chiar în momentul în care încerca să vândă o cantitate de canabis. Cazul a intrat în atenția procurorilor DIICOT care au deschis un dosar penal.

Traficant de droguri tâlhărit la Otopeni

Procurorii DIICOT au pus în aplicare în județul Ilfov și municipiul București. Aceștia au deschis un dosar penal și fac o anchetă într-un dosar penal de tâlhărie calificată și trafic de droguri de mare risc. Dosarul are la bază cazul unui traficant de droguri care a fost atacat și jefuit de doi bărbați. El a devenit persoana vătămată în acest caz.

„Din actele de urmărire penală a rezultat că, în seara de 28 octombrie 2025, pe raza orașului Otopeni, un făptuitor, în urma unei înțelegeri prealabile cu alt făptuitor i-a sustras unei persoane vătămate, prin violență (smulgere) o cantitate de canabis (drog de risc), pe care aceasta intenționa să o comercializeze”, a transmis DIICOT.

Potrivit anchetatorilor, cei doi indivizi l-au atacat pe dealerul de droguri, iar după ce i-au smuls drogurile l-au luat la bătaie. În sprijinul lor au mai intervenit alți cinci indivizi care i-au ajutat să fugă și, totodată, să păstreze canabisul.

Suspecții au fost duși la audieri

i-au reținut pe suspecții de care l-au atacat pe traficantul de droguri. Aceștia au fost duși la audieri la sediul central al DIICOT. Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii de Intervenție a Jandarmeriei.

De menționat că în cursul zilei de miercuri 26 noiembrie, au fost puse în aplicare peste 150 de percheziții domiciliare și peste 240 de mandate de aducere. Sunt vizați membrii ai unor specializate în traficul de droguri, pornografie infantilă, trafic de minori și criminalitate informatică.

Traficant de droguri ridicat de polițiști la Giurgiu

Într-un alt dosar, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Giurgiu, împreună cu procurorii DIICOT Giurgiu, au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară la un traficant de droguri. Persoana respectivă este acuzată că a procurat şi vândut cocaină către consumatori din judeţul Giurgiu şi din municipiului Bucureşti.

„Din cercetările efectuate a rezultat că, pe parcursul anului 2025, o persoană ar fi procurat, deţinut şi vândut cocaină (drog de mare risc), către consumatori din judeţul Giurgiu şi din municipiului Bucureşti. Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu”, se arată într-un comunicat de presă emis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu.

Acţiunea este realizată cu sprijinul jandarmilor din cadrul Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.