Aproape 2.000 de femei din au fost umilite și șantajate după ce imagini intime care au fost distribuite pe un canal de . Este vorba despre o rețea care a folosit imaginile, furnizate de foștii parteneri într-un mecanism descris ca de „răzbunare”.

O anchetă a fost declanșată după mai multe plângeri depuse la . Autoritățile au descoperit un canal care a acumulat peste 240.000 de fișiere, respectiv, fotografii cu femei în ipostaze intime. Mai mulți suspecți au fost reținuți, a relatat presa.

Cum a funcționat rețeaua?

Canalul de Telegram a fost deschis sub numele unei aplicații cunoscute pentru verificarea istoricului mașinilor. Acest lucru a atras rapid un număr mare de utilizatori. Inițial, accesul pe canal era liber, însă ulterior a utilizatorii au fost puși să plătească, taxele de acces ajungând până la 400 de lei moldovenești.

Pe canal, utilizatorii aveau acces la mii de fotografii și filmări intime cu femei. Anchetatorii au constatat că pe acesta se aflau peste 240.000 de fișiere cu imagini intime, inclusiv cu minore.

Majoritatea imaginilor ar fi fost trimise de foști parteneri ai victimelor, în scopuri de răzbunare sau pentru a le umili.

Cine a fost identificat și ce acuzații există?

Mai multe victime au depus plângeri la poliția din Chișinău, iar ancheta a condus la identificarea unui lider al rețelei. Este vorba despre un tânăr de 19 ani, care colabora cu alte 10 persoane implicate în rețea.

Ulterior, cele 10 persoane suspectate au fost reținute de mascați și sunt cercetate pentru șantaj, încălcarea vieții private, pornografie infantilă și spălare de bani.

Autoritățile din Moldova i-au pus sub acuzare pe cei implicați, în baza plângerilor primite. este în curs de derulare pentru a stabili toate responsabilitățile și modalitățile de funcționare ale rețelei.

Ce efecte au avut acțiunile asupra victimelor?

Victimele, aproape 2.000 de femei din Republica Moldova, au fost umilite și șantajate prin publicarea imaginilor și prin divulgarea conturilor reale ale acestora. Ele au fost expuse și au fost contactate de zeci de persoane.

Femeile erau amenințate că materialele vor fi trimise familiei sau apropiaților dacă nu plătesc sume de bani care ajungeau până la 1.000 de euro.

Chiar și atunci când și-au primit banii din șantaj, fondatorii rețelei nu au șters imaginile. Acestea erau vândute mai departe altor persoane, care reluau șantajul, creând un ciclu repetitiv de exploatare.