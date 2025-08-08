Peste 30 de percheziții în patru județe și în București, într-un dosar de proxenetism

Poliţiştii şi procurorii din au efectuat joi, 7 august, 34 de domiciliare în judeţele Constanţa, Tulcea, Prahova, Buzău şi în Bucureşti, într-un dosar care vizează mai multe infracţiuni de proxenetism.

Mandatele au fost puse în aplicare de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.

În perioada 2018-2024, persoanele în cauză ar fi determinat mai multe femei și le-ar fi înlesnit practicarea prostituției, cu scopul de a obține foloase patrimoniale.

„Metodele folosite de către persoanele cercetate ar fi presupus deplasarea în diverse localități din țară și schimbarea locațiilor, unde s-ar fi desfășurat activitatea de prostituție, la diferite perioade de timp, pentru a nu atrage atenția organelor de urmărire penală, dar și în scopul îngreunării documentării și probării activității infracționale”, precizează Poliția Română.

La finalizarea perchezițiilor, zece persoane cercetate au fost conduse la sediu pentru audieri.

Activitățile au fost sprijinite de polițiști din cadrul structurilor I.P.J. Constanța, precum și de jandarmi ai Grupării de Jandarmi Mobilă „Tomis” Constanța.