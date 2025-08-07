B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Momente de groază în Constanța. Un șarpe de peste un metru lungime, surprins într-o gospodărie

Momente de groază în Constanța. Un șarpe de peste un metru lungime, surprins într-o gospodărie

B1.ro
07 aug. 2025, 17:29
Momente de groază în Constanța. Un șarpe de peste un metru lungime, surprins într-o gospodărie
Șarpe lung de peste 1 metru, capturat într-o casă din Constanța Sursa Foto: Freepik.com

A fost panică într-o gospodărie din județul Constanța. Un șarpe dintr-o specie rară, protejată, cu peste un metru lungime, a fost surprins într-o locuință. Jandarmii au intervenit prompt și au captura reptila din specia balaur dobrogean.

Cuprins:

  1. Ce au decis autoritățile în privința șarpelui
  2. Ce mesaj au transmis reprezentanții Jandarmeriei Constanța

Ce au decis autoritățile în privința șarpelui

Incidentul a avut loc joi, în localitatea 2 Mai din județul Constanța, pe strada Nucilor. După ce au captura reptila, autoritățile au decis eliberarea acesteia în natură.

La fața locului au intervenit jandarmii din cadrul Detaşamentului de Jandarmi Mangalia, după ce au fost sesizați cu privire la prezenţa unui şarpe în interiorul unei case, a transmis Jandarmeria Constanţa, citată de Observator News.

Ce mesaj au transmis reprezentanții Jandarmeriei Constanța

„Oamenii legii au acţionat rapid şi eficient, reuşind să captureze şarpele. Reptila era un balaur dobrogean (Elaphe Sauromates), o specie inofensivă pentru om, rară şi protejată. Şarpele nu a fost rănit în timpul operaţiunii şi a fost eliberat nevătămat într-o zonă care reprezintă habitatul său natural, departe de agitaţia oraşului”, a informat Jandarmedia Constanța.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ce poți vedea pe cer în august: planete, meteori și o privire uimitoare spre viitorul Soarelui
Eveniment
Ce poți vedea pe cer în august: planete, meteori și o privire uimitoare spre viitorul Soarelui
„Femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, rupe tăcerea chiar în ziua în care Iliescu a fost înmormântat: “Nu mă gândeam că o să mănânc o așa bătaie”. A povestit cum s-a întâmplat totul
Eveniment
„Femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, rupe tăcerea chiar în ziua în care Iliescu a fost înmormântat: “Nu mă gândeam că o să mănânc o așa bătaie”. A povestit cum s-a întâmplat totul
Două locuințe au fost distruse de un incendiu violent în Bacău, comuna Buhoci
Eveniment
Două locuințe au fost distruse de un incendiu violent în Bacău, comuna Buhoci
Câte salarii medii sunt necesare pentru cumpărarea unui metru pătrat dintr-o locuință, în marile orașe din România?
Eveniment
Câte salarii medii sunt necesare pentru cumpărarea unui metru pătrat dintr-o locuință, în marile orașe din România?
Un bărbat din Germania și-a „furat” propriul autoturism. Cum a reușit acesta
Externe
Un bărbat din Germania și-a „furat” propriul autoturism. Cum a reușit acesta
Un bărbat și un copil, în stare gravă după ce au făcut baie într-o piscină gonflabilă, în Sibiu. Ce s-a întâmplat?
Eveniment
Un bărbat și un copil, în stare gravă după ce au făcut baie într-o piscină gonflabilă, în Sibiu. Ce s-a întâmplat?
Cât a costat, în total, înmormântarea lui Ion Iliescu și cine s-a ocupat de funeralii. Detalii neștiute despre pachetele împărțite după slujbă
Eveniment
Cât a costat, în total, înmormântarea lui Ion Iliescu și cine s-a ocupat de funeralii. Detalii neștiute despre pachetele împărțite după slujbă
Jennifer Lopez vrea să-și transforme vila de 21 de milioane într-un refugiu de lux. De ce a luat artista această decizie
Externe
Jennifer Lopez vrea să-și transforme vila de 21 de milioane într-un refugiu de lux. De ce a luat artista această decizie
Intervenție contra cronometru acasă la Nina Iliescu. Soția fostului președinte a cedat după ce a văzut funeraliile la TV
Eveniment
Intervenție contra cronometru acasă la Nina Iliescu. Soția fostului președinte a cedat după ce a văzut funeraliile la TV
TVR, încă o gafă: L-a trimis pe Ion Iliescu la muzeul „Grigore Antipa”
Eveniment
TVR, încă o gafă: L-a trimis pe Ion Iliescu la muzeul „Grigore Antipa”
Ultima oră
19:18 - Motivul real pentru care Liviu Dragnea nu a mers la înmormântarea lui Ion Iliescu: “Eu am așteptat” (VIDEO)
19:08 - Florin Dumitrescu, de nerecunoscut. Schimbarea de look nu a fost pe placul soției: „Îmi e rușine să ies cu el”
19:06 - Ce poți vedea pe cer în august: planete, meteori și o privire uimitoare spre viitorul Soarelui
18:52 - Zetea (PSD) l-a criticat pe Nicușor Dan pentru că n-a mers la funeraliile lui Iliescu: „Atunci când ocupi o funcție de demnitate publică, trebuie să oferi respectul cuvenit funcției pe care o ocupi” (VIDEO)
18:49 - România are șansa unui salt înainte prin AI, susține deputatul liberal Andrei Baciu
18:44 - „Femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, rupe tăcerea chiar în ziua în care Iliescu a fost înmormântat: “Nu mă gândeam că o să mănânc o așa bătaie”. A povestit cum s-a întâmplat totul
18:37 - Două locuințe au fost distruse de un incendiu violent în Bacău, comuna Buhoci
18:35 - Câte salarii medii sunt necesare pentru cumpărarea unui metru pătrat dintr-o locuință, în marile orașe din România?
18:19 - Cum explică Diana Buzoianu numirile controversate la șefia Romsilva: „Din păcate, azi, legea face din ministru un notar” (VIDEO)
18:10 - Un bărbat din Germania și-a „furat” propriul autoturism. Cum a reușit acesta