A fost panică într-o gospodărie din județul Constanța. Un șarpe dintr-o specie rară, protejată, cu peste un metru lungime, a fost surprins într-o locuință. Jandarmii au intervenit prompt și au captura reptila din specia balaur dobrogean.
Incidentul a avut loc joi, în localitatea 2 Mai din județul Constanța, pe strada Nucilor. După ce au captura reptila, autoritățile au decis eliberarea acesteia în natură.
La fața locului au intervenit jandarmii din cadrul Detaşamentului de Jandarmi Mangalia, după ce au fost sesizați cu privire la prezenţa unui şarpe în interiorul unei case, a transmis Jandarmeria Constanţa, citată de Observator News.
„Oamenii legii au acţionat rapid şi eficient, reuşind să captureze şarpele. Reptila era un balaur dobrogean (Elaphe Sauromates), o specie inofensivă pentru om, rară şi protejată. Şarpele nu a fost rănit în timpul operaţiunii şi a fost eliberat nevătămat într-o zonă care reprezintă habitatul său natural, departe de agitaţia oraşului”, a informat Jandarmedia Constanța.