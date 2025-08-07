A fost panică într-o gospodărie din județul Constanța. Un șarpe dintr-o specie rară, protejată, cu peste un metru lungime, a fost surprins într-o locuință. Jandarmii au intervenit prompt și au captura reptila din specia balaur dobrogean.

Ce au decis autoritățile în privința șarpelui

Incidentul a avut loc joi, în localitatea 2 Mai din județul Constanța, pe strada Nucilor. După ce au captura reptila, autoritățile au decis eliberarea acesteia în .

La fața locului au intervenit jandarmii din cadrul Detaşamentului de Jandarmi Mangalia, după ce au fost sesizați cu privire la prezenţa unui şarpe în interiorul unei case, a transmis Jandarmeria Constanţa, citată de .

Ce mesaj au transmis reprezentanții Jandarmeriei Constanța

„Oamenii legii au acţionat rapid şi eficient, reuşind să captureze şarpele. era un balaur dobrogean (Elaphe Sauromates), o specie inofensivă pentru om, rară şi protejată. Şarpele nu a fost rănit în timpul operaţiunii şi a fost eliberat nevătămat într-o zonă care reprezintă habitatul său natural, departe de agitaţia oraşului”, a informat Jandarmedia Constanța.