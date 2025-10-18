B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Doliu în lumea muzicii românești. Un celebrul pianist român s-a stins din viață la doar câteva ore după un concert

Doliu în lumea muzicii românești. Un celebrul pianist român s-a stins din viață la doar câteva ore după un concert

B1.ro
18 oct. 2025, 15:53
Doliu în lumea muzicii românești. Un celebrul pianist român s-a stins din viață la doar câteva ore după un concert
Sursă foto: Facebook/ @Mircea Tiberian
Cuprins
  1. Cine a descoperit trupul neînsuflețit al pianistului
  2. Cine a fost Mircea Tiberian

Lumea muzicii românești a pierdut încă o valoare. Mircea Tiberian, cunoscut pianist şi compozitor de jazz, a trecut în neființă sâmbătă, la Galați, la câteva ore după susținerea unui concert.

Cine a descoperit trupul neînsuflețit al pianistului

Cu doar câteva ore înainte de tragedie, vineri seară, artistul în vârstă de 70 de ani a concertat la Galați. Pianistul a fost invitat special în cadrul unui eveniment organizat la Jazz Society Club, unde a cântat alături de „Nicolas Simion Quartet”.

Potrivit apropiaților, după terminarea prestației, Mircea Tiberian s-a retras la hotelul la care era cazat. Următoarea zi dimineață, când colegul său de trupă a observat că muzicianul nu a coborât la micul-dejun, s-a dus până în camera lui să verifice că totul e în regulă. Din nefericire, acolo l-a găsit pe artist, fără suflare.

Odată sosit la fața locului, echipajul SMURD a început manevrele de resuscitare însă, fără niciun rezultat.

Din primele informații, se pare ca Mircea Tiberian era cardiac și se afla sub tratament.

„Am ramas fără cuvinte… Ce imensă pierdere!… Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină”a transmis compozitorul Ionel Tudor, pe Facebook.

Cine a fost Mircea Tiberian

Mircea Tiberian a fost unul dintre cei mai mari pianiști și profesori de jazz pe care i-a avut România. A impactat profund cultura muzicală românească prin dezvoltarea jazz-ului, dar și prin numeroasele colaborări internaționale. De-a lungul carierei sale, a împărțit scena cu nume precum Larry Coryel, Tomasz Stanko, Herb Robertson, John Betsch, Lisle Ellis, Maurice de Martin, Chris Dahlgren, Horst Nonnenmacher, Adam Pieronczyk, Theo Jorgensmann, Nicholas Simion.

S-a născut la Cluj, în 1955, dar și-a petrecut copilăria și adolescența în Sibiu. Tot aici a și debutat în muzică, în cadrul Festivalului Internaţional de Jazz din 1974. Pasiunea pentru muzică i-a pavat drumul în viață, astfel că a ajuns să fondeze, în 1990, și să coordoneze secţia de jazz din cadrul Universităţii de Muzică din Bucureşti.

Cariera i-a fost încununată de succese, astfel că în portofoliul său se afla numeroase premii. Printre acestea se numără Premiul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (1990, 1996, 2000, 2003), Premiul „Muzicianul Român al Anului” (2003, 2007, 2008), precum şi Bursa Enescu – Brâncuşi, oferită de Institutul Cultural Român (2006).

Tags:
Citește și...
Surpriză la Sinaia! Vlad Oprea își reia funcția de primar după luni de interdicție și un dosar de corupție: „Binele învinge”
Eveniment
Surpriză la Sinaia! Vlad Oprea își reia funcția de primar după luni de interdicție și un dosar de corupție: „Binele învinge”
Locatarii blocurilor afectate de explozia din Rahova s-au întors în apartamente pentru a-și recupera bunurile. Stelian Bujduveanu: „Cea mai grea etapă”
Eveniment
Locatarii blocurilor afectate de explozia din Rahova s-au întors în apartamente pentru a-și recupera bunurile. Stelian Bujduveanu: „Cea mai grea etapă”
Stelian Bujduveanu prezintă situația actualizată a bucureștenilor afectați de explozia din Rahova: „286 de persoane consiliate psihologic. 66 – cazate în hoteluri”
Eveniment
Stelian Bujduveanu prezintă situația actualizată a bucureștenilor afectați de explozia din Rahova: „286 de persoane consiliate psihologic. 66 – cazate în hoteluri”
O persoană rănită în timpul exploziei din Rahova, transportată în stare gravă la un spital din Austria
Eveniment
O persoană rănită în timpul exploziei din Rahova, transportată în stare gravă la un spital din Austria
Alimentele care luptă împotriva asteniei de toamnă. Contribuie semnificativ la buna dispoziție
Eveniment
Alimentele care luptă împotriva asteniei de toamnă. Contribuie semnificativ la buna dispoziție
Noi date în cazul femeii ucise la instigarea fiicei sale de 14 ani. Cum au încercat adolescenta și iubitul ei să ascundă crima. Ambii au fost arestați
Eveniment
Noi date în cazul femeii ucise la instigarea fiicei sale de 14 ani. Cum au încercat adolescenta și iubitul ei să ascundă crima. Ambii au fost arestați
Pericolele ascunse ale prelungitoarelor din locuință. Ce aparate nu trebuie conectate niciodată la ele
Eveniment
Pericolele ascunse ale prelungitoarelor din locuință. Ce aparate nu trebuie conectate niciodată la ele
Peste 2.000 de rezerviști s-au întors în poligonul de tragere: „Nu mai suntem să fugim în urma tancului” / Ce a declarat ministrul Apărării Naționale, prezent la exercițiu
Eveniment
Peste 2.000 de rezerviști s-au întors în poligonul de tragere: „Nu mai suntem să fugim în urma tancului” / Ce a declarat ministrul Apărării Naționale, prezent la exercițiu
Trump vrea un „Arc de Triumf” la Washington. Cum arată monumentul dorit de președintele american (FOTO)
Externe
Trump vrea un „Arc de Triumf” la Washington. Cum arată monumentul dorit de președintele american (FOTO)
Medicul Flavia Groșan se află în comă profundă, de gradul 4. Ce s-a întâmplat și ce afirmații controversate a făcut în timpul pandemiei de Covid
Eveniment
Medicul Flavia Groșan se află în comă profundă, de gradul 4. Ce s-a întâmplat și ce afirmații controversate a făcut în timpul pandemiei de Covid
Ultima oră
16:19 - Surpriză la Sinaia! Vlad Oprea își reia funcția de primar după luni de interdicție și un dosar de corupție: „Binele învinge”
15:15 - Mara Bănică, la un pas de moarte: „Am fost în comă trei zile”. Ce a ajutat-o să se recupereze după accidentul care i-a marcat viața
14:39 - Locatarii blocurilor afectate de explozia din Rahova s-au întors în apartamente pentru a-și recupera bunurile. Stelian Bujduveanu: „Cea mai grea etapă”
14:30 - 18 octombrie. Cine a fost Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, cel care a pictat prima icoană a Maicii Domnului
14:01 - Prințul Andrew renunță la titlurile regale. Fratele Regelui Charles s-a confruntat cu acuzații de spionaj și abuz sexual
13:31 - Ideea unui tunel între Rusia și SUA, discutată la întrevederea dintre Trump și Zelenski. Reacția liderului de la Kiev a stârnit amuzamentul
12:55 - Denise Rifai a spus lucrurilor pe nume. Cum i-a caracterizat pe Traian Băsescu, Andreea Marin și Teo Trandafir
11:56 - 18 octombrie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca
11:32 - Stelian Bujduveanu prezintă situația actualizată a bucureștenilor afectați de explozia din Rahova: „286 de persoane consiliate psihologic. 66 – cazate în hoteluri”
10:43 - Vremea sâmbătă, 18 octombrie. Umbrela, accesoriul pe care românii nu ar trebui să-l uite acasă