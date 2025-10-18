Lumea muzicii românești a pierdut încă o valoare. Mircea Tiberian, cunoscut pianist şi compozitor de jazz, a trecut în neființă sâmbătă, la Galați, la câteva ore după susținerea unui .

Cine a descoperit trupul neînsuflețit al pianistului

Cu doar câteva ore înainte de tragedie, vineri seară, artistul în vârstă de 70 de ani a concertat la Galați. Pianistul a fost invitat special în cadrul unui eveniment organizat la Jazz Society Club, unde a cântat alături de „Nicolas Simion Quartet”.

Potrivit apropiaților, după terminarea prestației, Mircea Tiberian s-a retras la hotelul la care era cazat. Următoarea zi dimineață, când colegul său de trupă a observat că muzicianul nu a coborât la micul-dejun, s-a dus până în camera lui să verifice că totul e în regulă. Din nefericire, acolo l-a găsit pe artist, fără suflare.

Odată sosit la fața locului, echipajul SMURD a început manevrele de resuscitare însă, fără niciun rezultat.

Din primele informații, se pare ca Mircea Tiberian era cardiac și se afla sub tratament.

„Am ramas fără cuvinte… Ce imensă pierdere!… Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină”, a transmis compozitorul Ionel Tudor, pe .

Cine a fost Mircea Tiberian

Mircea Tiberian a fost unul dintre cei mai mari pianiști și profesori de jazz pe care i-a avut România. A impactat profund cultura muzicală românească prin dezvoltarea jazz-ului, dar și prin numeroasele colaborări internaționale. De-a lungul carierei sale, a împărțit scena cu nume precum Larry Coryel, Tomasz Stanko, Herb Robertson, John Betsch, Lisle Ellis, Maurice de Martin, Chris Dahlgren, Horst Nonnenmacher, Adam Pieronczyk, Theo Jorgensmann, Nicholas Simion.

S-a născut la Cluj, în 1955, dar și-a petrecut copilăria și adolescența în Sibiu. Tot aici a și debutat în muzică, în cadrul Festivalului Internaţional de Jazz din 1974. Pasiunea pentru muzică i-a pavat drumul în viață, astfel că a ajuns să fondeze, în 1990, și să coordoneze secţia de jazz din cadrul Universităţii de Muzică din Bucureşti.

Cariera i-a fost încununată de succese, astfel că în portofoliul său se afla numeroase premii. Printre acestea se numără Premiul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (1990, 1996, 2000, 2003), Premiul „Muzicianul Român al Anului” (2003, 2007, 2008), precum şi Bursa Enescu – Brâncuşi, oferită de Institutul Cultural Român (2006).