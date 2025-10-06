Puya mesaj neașteptat, pe scenă, la un concert. , unul dintre cei mai cunoscuți artiști de hip-hop din România, și-a surprins din nou fanii prin sinceritatea caracteristică.

Ce mesaj neașteptat le-a transmis Puya fanilor în timpul concertului

În timpul unui concert recent, a avut un moment de confesiune și le-a oferit bărbaților prezenți în public un sfat desprins din propria experiență de viață.

Artistul le-a povestit fanilor, într-o notă amuzantă, cum dorințele se pot îndeplini, dar nu întotdeauna așa cum îți imaginezi, pentru că și el și-a dorit o casă plină de femei și a primit una, dar nu așa cum și-a imaginat.

În momentul în care a spus „plină de femei”, els-a referit la mai multe femei care să îi țină companie, însă, dorința lui s-a transformat astfel: o casă plină de femei, cu soția, fiicele și soacra.

„O să vreau să am casa mea, plină numai de p****. Și am zis ‘bă, așa o să fac’. La un moment dat, mi s-a întâmplat. Doar că… una e nevasta mea, trei sunt fetele mele și una e soacra mea. Așa că, băieți, aveți grijă ce vă doriți, că se poate întâmpla! Și, dacă te rogi la Dumnezeu să îți dea fete frumoase, nu uita să îi spui să nu fie rude cu tine. Asta e foarte important”, a spus Puya, stârnind hohote de râs în public, potrivit Cancan.

Cum a reacționat publicul la gluma lui Puya

Rapperul a vorbit cu naturalețe și umor, iar fanii au apreciat momentul pentru autenticitatea lui. Mulți dintre cei prezenți au aplaudat și au râs, recunoscând stilul direct al lui Puya, care de-a lungul carierei sale nu s-a ferit niciodată să spună lucrurilor pe nume, chiar și atunci când declarațiile sale au stârnit controverse.

Cunoscut pentru versurile sale inspirate din realitate și pentru atitudinea asumată, Puya rămâne un artist care spune ceea ce gândește. Mesajul lui din concert s-a viralizat rapid pe rețelele sociale, fiind considerat de mulți „o lecție de viață spusă pe șleau, în stilul autentic Puya”.