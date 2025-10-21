Piața spațiilor comerciale din Brașov: tendințe, proiecte și oportunități

Brașovul continuă să fie unul dintre orașele de referință pentru investitori și retaileri. Poziția strategică, potențialul turistic și dezvoltarea urbană accelerată fac ca cererea pentru spații comerciale Brașov să fie în creștere, atât în zonele centrale, cât și în cartierele aflate în plină expansiune.

Creșterea puterii de cumpărare, infrastructura rutieră modernizată și noile obiceiuri de consum transformă piața într-un mediu dinamic, în care apar proiecte noi, iar cele existente trec prin procese de extindere și modernizare.

Tendințe în retailul local

Retail parks și din proximitate

Proiectele de tip retail park câștigă teren la nivel local. Cu parcări extinse, mix variat de chiriași și acces facil, aceste formate răspund nevoilor clienților care caută cumpărături rapide, dar și retailerilor care doresc costuri eficiente. Extinderi și modernizări

Centrele comerciale consacrate din Brașov se adaptează: food court diversificat, zone de entertainment, branduri internaționale și tehnologii verzi care îmbunătățesc experiența consumatorilor. Experiența cumpărătorului

Consumatorii cer mai mult decât un loc de shopping. Spațiile moderne integrează zone de relaxare, servicii digitale și soluții sustenabile, de la iluminat LED la certificări verzi.

Exemplu local: reconfigurarea unui centru comercial

Un situat în apropiere de Gara Brașov, cu peste 18.000 mp și 450 de locuri de parcare, trece printr-un proces de transformare. Spațiile sunt repoziționate pentru a atrage chiriași noi – de la unități mici de câteva sute de metri până la suprafețe generoase, ideale pentru branduri ancoră.

Acest exemplu arată clar că succesul unui proiect de retail depinde nu doar de locație, ci și de flexibilitatea ofertelor și de capacitatea de adaptare la noile cerințe.

Zone cu potențial ridicat

Centrul istoric – atractiv pentru branduri premium, cafenele și concepte boutique.

– atractiv pentru branduri premium, cafenele și concepte boutique. Cartierul Bartolomeu și periferia – zone rezidențiale noi care generează cerere pentru retail de proximitate.

– zone rezidențiale noi care generează cerere pentru retail de proximitate. Nordul orașului și ieșirile către autostradă – ideale pentru proiecte mari cu vad auto: bricolaj, sport, food & retail alimentar.

Provocări și oportunități

Dezvoltatorii și retailerii se confruntă cu o concurență puternică din partea mallurilor moderne, cu prețuri ridicate ale terenurilor centrale și cu un consum sezonier influențat de turism. Totuși, oportunitățile sunt semnificative:

dezvoltarea de proiecte comerciale în cartiere rezidențiale noi;

reamenajarea spațiilor existente;

integrarea brandurilor ancoră pentru stabilitate și trafic;

flexibilitate contractuală pentru atragerea chiriașilor.

Concluzie

Brașovul este un oraș în plină expansiune comercială. Cererea pentru spații comerciale Brașov este diversă și susținută atât de populația locală, cât și de turiști. Fie că vorbim de centre consacrate, retail parks sau vaduri stradale, orașul oferă oportunități pentru fiecare tip de business.

Dacă ești în căutarea de în Brașov, ai la dispoziție o varietate de opțiuni – de la unități mici pentru concepte locale, până la suprafețe mari pentru branduri internaționale. Trebuie doar sa cauti spatiul perfect business-ului tau.