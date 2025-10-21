B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Piața spațiilor comerciale din Brașov: tendințe, proiecte și oportunități

Piața spațiilor comerciale din Brașov: tendințe, proiecte și oportunități

B1.ro
21 oct. 2025, 17:05
Piața spațiilor comerciale din Brașov: tendințe, proiecte și oportunități
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Tendințe în retailul local
  2. Exemplu local: reconfigurarea unui centru comercial
  3. Zone cu potențial ridicat
  4. Provocări și oportunități
  5. Concluzie

Brașovul continuă să fie unul dintre orașele de referință pentru investitori și retaileri. Poziția strategică, potențialul turistic și dezvoltarea urbană accelerată fac ca cererea pentru spații comerciale Brașov să fie în creștere, atât în zonele centrale, cât și în cartierele aflate în plină expansiune.

Creșterea puterii de cumpărare, infrastructura rutieră modernizată și noile obiceiuri de consum transformă piața într-un mediu dinamic, în care apar proiecte noi, iar cele existente trec prin procese de extindere și modernizare.

Tendințe în retailul local

  1. Retail parks și spații comerciale de inchiriat din proximitate
    Proiectele de tip retail park câștigă teren la nivel local. Cu parcări extinse, mix variat de chiriași și acces facil, aceste formate răspund nevoilor clienților care caută cumpărături rapide, dar și retailerilor care doresc costuri eficiente.
  2. Extinderi și modernizări
    Centrele comerciale consacrate din Brașov se adaptează: food court diversificat, zone de entertainment, branduri internaționale și tehnologii verzi care îmbunătățesc experiența consumatorilor.
  3. Experiența cumpărătorului
    Consumatorii cer mai mult decât un loc de shopping. Spațiile moderne integrează zone de relaxare, servicii digitale și soluții sustenabile, de la iluminat LED la certificări verzi.

Exemplu local: reconfigurarea unui centru comercial

Un centru comercial situat în apropiere de Gara Brașov, cu peste 18.000 mp și 450 de locuri de parcare, trece printr-un proces de transformare. Spațiile sunt repoziționate pentru a atrage chiriași noi – de la unități mici de câteva sute de metri până la suprafețe generoase, ideale pentru branduri ancoră.

Acest exemplu arată clar că succesul unui proiect de retail depinde nu doar de locație, ci și de flexibilitatea ofertelor și de capacitatea de adaptare la noile cerințe.

Zone cu potențial ridicat

  • Centrul istoric – atractiv pentru branduri premium, cafenele și concepte boutique.
  • Cartierul Bartolomeu și periferia – zone rezidențiale noi care generează cerere pentru retail de proximitate.
  • Nordul orașului și ieșirile către autostradă – ideale pentru proiecte mari cu vad auto: bricolaj, sport, food & retail alimentar.

Provocări și oportunități

Dezvoltatorii și retailerii se confruntă cu o concurență puternică din partea mallurilor moderne, cu prețuri ridicate ale terenurilor centrale și cu un consum sezonier influențat de turism. Totuși, oportunitățile sunt semnificative:

  • dezvoltarea de proiecte comerciale în cartiere rezidențiale noi;
  • reamenajarea spațiilor existente;
  • integrarea brandurilor ancoră pentru stabilitate și trafic;
  • flexibilitate contractuală pentru atragerea chiriașilor.

Concluzie

Brașovul este un oraș în plină expansiune comercială. Cererea pentru spații comerciale Brașov este diversă și susținută atât de populația locală, cât și de turiști. Fie că vorbim de centre consacrate, retail parks sau vaduri stradale, orașul oferă oportunități pentru fiecare tip de business.

Dacă ești în căutarea de spații comerciale de închiriat în Brașov, ai la dispoziție o varietate de opțiuni – de la unități mici pentru concepte locale, până la suprafețe mari pentru branduri internaționale. Trebuie doar sa cauti spatiul perfect business-ului tau.

Tags:
Citește și...
Motivul pentru care pensiile vor intra mai târziu în luna noiembrie. Cine primește, totuși, bani în plus la pensie
Eveniment
Motivul pentru care pensiile vor intra mai târziu în luna noiembrie. Cine primește, totuși, bani în plus la pensie
România, printre singurele două țări din lume cu „Academie de vrăjitorie”. Câte vrăjitoare trăiesc în țara noastră
Eveniment
România, printre singurele două țări din lume cu „Academie de vrăjitorie”. Câte vrăjitoare trăiesc în țara noastră
Cum să deblochezi rapid scurgerea chiuvetei fără chimicale complicate
Eveniment
Cum să deblochezi rapid scurgerea chiuvetei fără chimicale complicate
Nu-ți mai obosi ochii! Cum să citești eficient cărți electronice fără riscuri pentru sănătate. Ghidul specialistului
Eveniment
Nu-ți mai obosi ochii! Cum să citești eficient cărți electronice fără riscuri pentru sănătate. Ghidul specialistului
Ce aliment a adus Ceaușescu din China și ar putea salva milioane de vieți. Dr. Virgiliu Stroescu: “Curăță totul”
Eveniment
Ce aliment a adus Ceaușescu din China și ar putea salva milioane de vieți. Dr. Virgiliu Stroescu: “Curăță totul”
Cum au fost arestați cei doi teroriști ucraineni. Momentul în care sunt prinși de polițiști (VIDEO)
Eveniment
Cum au fost arestați cei doi teroriști ucraineni. Momentul în care sunt prinși de polițiști (VIDEO)
Garda de corp a lui Tzancă Uraganu, în stare critică la spital. Ce l-a doborât pe Marian Sîrbu, zis Box
Eveniment
Garda de corp a lui Tzancă Uraganu, în stare critică la spital. Ce l-a doborât pe Marian Sîrbu, zis Box
Cum să citești eficient cărți electronice fără a‑ți obosi ochii? Iată câteva sfaturi!
Eveniment
Cum să citești eficient cărți electronice fără a‑ți obosi ochii? Iată câteva sfaturi!
Lovitură uriașă pentru Călin Georgescu. Ce-au decis magistrații în cazul său și ce interdicții are
Eveniment
Lovitură uriașă pentru Călin Georgescu. Ce-au decis magistrații în cazul său și ce interdicții are
Zeci de trenuri suspendate. Scandal între CFR Călători și CFR SA. Ministrul Ciprian Șerban: Nu e loc de răfuieli personale. Putem merge până la înlăturarea din funcție dacă se dovedește un management defectuos (VIDEO)
Eveniment
Zeci de trenuri suspendate. Scandal între CFR Călători și CFR SA. Ministrul Ciprian Șerban: Nu e loc de răfuieli personale. Putem merge până la înlăturarea din funcție dacă se dovedește un management defectuos (VIDEO)
Ultima oră
16:47 - Motivul pentru care pensiile vor intra mai târziu în luna noiembrie. Cine primește, totuși, bani în plus la pensie
16:36 - România, printre singurele două țări din lume cu „Academie de vrăjitorie”. Câte vrăjitoare trăiesc în țara noastră
16:36 - Protestele Generației Z. Cine sunt tinerii care protestează în lumea întreagă și ce vor
16:33 - Putin nu se grăbește să-l revadă pe Trump. Cele două părți nu au în vedere un termen pentru viitorul summit
16:09 - A apărut o nouă metodă de înșelătorie online, care vă poate lăsa fără bani în cont. Cum acționează atacatorii
15:58 - Cum să deblochezi rapid scurgerea chiuvetei fără chimicale complicate
15:58 - Nu-ți mai obosi ochii! Cum să citești eficient cărți electronice fără riscuri pentru sănătate. Ghidul specialistului
15:44 - De câte ori s-a contrazis singur Trump pe tema războiului rus în Ucraina. Cum a virat brusc de la mesaje pro-Kiev la mesaje în avantajul Moscovei și invers
15:42 - Ce aliment a adus Ceaușescu din China și ar putea salva milioane de vieți. Dr. Virgiliu Stroescu: “Curăță totul”
15:39 - Cum recunoaștem semnele lui Dumnezeu în viața de zi cu zi