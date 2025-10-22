B1 Inregistrari!
Pistă de biciclete plină de denivelări și curbe, în Ialomița. „Asta e la caterincă, să scoată banii”. Ce spun autoritățile

Traian Avarvarei
22 oct. 2025, 08:21
Așa arată noua pistă de biciclete din localitatea Lăcusteni, județul Ialomița. Sursa foto: Captură video - Digi24
Cuprins
  1. Ce spun localnicii despre lucrările de mântuială
  2. Cum se apără Consiliului Județean Ialomița

Lucrări de mântuială, pe bani publici, în județul Ialomița. O pistă de biciclete construită într-o comună nu e folosită pentru că nu e dreaptă, iar la câțiva kilometri distanță, într-o altă comună, trotuarul proaspăt reabilitat s-a prăbușit în mai multe locuri. Consiliul Județean Ialomița spune că investiția arată așa pentru că nu e încă gata.

Ce spun localnicii despre lucrările de mântuială

Noua pistă de biciclete din localitatea Lăcusteni, județul Ialomița, nu e folosită de localnici pentru că e plină de denivelări și curbe. Autoritățile spun că muncitorii au fost nevoiți să o facă astfel pentru a evita gurile de canalizare.

„E în bășcălie. A consumat niște bani pe undeva. Asta e la caterincă, să scoată banii… Asta e România noastră!”, a spus un bărbat.

Întrebat dacă pista ar putea fi folosită, el a răspuns: „Niciodată, pentru nimic în lume. E o porcărie!”

„E vai de capul ei, ce pistă?! Și-a luat banii și a plecat. Asta e, bani aruncați”, a afirmat alt localnic.

La doar câțiva kilometri distanță, în comuna Platonești, trotuarul proaspăt reabilitat s-a prăbușit în mai multe locuri. În urmă au rămas gropi periculoase.

„Nu e normal, dar asta este. Trec copiii la școală, se accidentează”, a susținut o persoană.

Cum se apără Consiliului Județean Ialomița

Totul face parte dintr-un proiect mai amplu, care prevede asfaltarea unui drum de pământ, montarea unor piste de biciclete și reabilitarea trotuarelor. Valoarea totală a lucrărilor sare 22 de milioane de euro, bani publici, din programul „Anghel Saligny”.

Președintele Consiliului Județean Ialomița a declarat, pentru Digi24, că lucrarea nu e încă finalizată.

„Dumneavoastră sunteți acum pe un amplasament al unui privat, societatea care a câștigat licitația. Pe mine mă cheamă, și instituțiile abilitate ale statului, la recepția lucrării, când îmi predă efectiv drumul plus zona de siguranță înapoi. Ne vedem când se termină drumul”, a transmis Marian Pavel.

