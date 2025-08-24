25.000 de euro. Atât a plătit primăria unei comune din Dolj pentru 100 de bănci. În localitate nu există nici canalizare, nici apă potabilă, dar autoritățile locale au considerat potrivit să investească 1.200 de lei per bancă.

Ce îi nemulțește pe localnici la investiția făcută de Primărie

În timp ce unii localnici sunt nemulțumiți de investiție per ansamblu, pe unii nu îi deranjează banii cheltuiți, ci faptul că nu a fost montată o bancă și în fața porții lor.

Drumul principal al comunei Măceșu de Sus, din județul Dolj, s-a îmbogățit cu câteva zeci de bănci, amplasate strategic în fața curților oamenilor. Sau mai precis, în faţa anumitor case, se plâng localnicii.

„Nu am că eu nu stau pe centru, numai pe centru sunt, noi nu plătim parcă tot ca ei. De ce nu ne-au pus și nouă?”, a spus un localnic.

Primarul explică și de nu a reușit să amplaseze o bancă în fața fiecărei case.

„Sunt în jur de 170 de case, dar noi am am prins în buget doar 100 de bănci. 70 de case rămân fără bănci. Dar cele 70 de case sunt case părăsite, case în care nu stă nimeni”, a declarat Ciprian Marian Nicu, primar, pentru .

Explicația nu-i mulţumeşte pe localnicii care au rămas fără un loc unde să se odihnească la ieșirea din curte.

„Ba eu vreau să-mi pună bancă, mai ies pe ea că sunt ”, a spus o localnică.

În ce și-ar fi dorit localnicii care nu vor bănci să fie investiți banii

Cele 100 de bănci au costat Primăria 120.000 de lei, deci 1.200 de lei bucata.

În timp ce confortul urban a fost asigurat prin montarea de bănci, adevărate nevoi par să fie lăsate la coadă de către autoritățile locale. Localnicii comunei nu au nici canalizare, nici de apă potabilă.

„Mai bine făceau asfaltul”, spune un localnic.

„Util era altceva, o canalizare, apă potabilă să putem să bem, au pus fântânițele astea pe aici degeaba. Ne pun din ăla la parc să cânte, nouă nu ne trebuie așa ceva”, este de părere o localnică.

Cum justifică primarul lipsa canalizării din comună

Banii pentru bănci provin din bugetul local, insuficient pentru investiţiile importante, cum ar fi canalizarea.

„La canalizare… Nu poți să faci canalizare cu un miliard. Nu poți să faci nimic. A hotărât Consiliul Local, eu am propus, ei au hotărât”, a precizat Ciprian Marian Nicu, primar.

În Măceșu de Sus, este în proiect de 3 ani de zile. Proiect care a fost sistat.