B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Primăria unei comune fără canalizare și apă potabilă a investit 25.000 de euro pe 100 de bănci. Ce spun localnicii

Primăria unei comune fără canalizare și apă potabilă a investit 25.000 de euro pe 100 de bănci. Ce spun localnicii

B1.ro
24 aug. 2025, 14:46
Primăria unei comune fără canalizare și apă potabilă a investit 25.000 de euro pe 100 de bănci. Ce spun localnicii
Sursă foto: Captură video Observator

25.000 de euro. Atât a plătit primăria unei comune din Dolj pentru 100 de bănci. În localitate nu există nici canalizare, nici apă potabilă, dar autoritățile locale au considerat potrivit să investească 1.200 de lei per bancă.

Cuprins:

  1. Ce îi nemulțește pe localnici la investiția făcută de Primărie
  2. În ce și-ar fi dorit localnicii care nu vor bănci să fie investiți banii
  3. Cum justifică primarul lipsa canalizării din comună

Ce îi nemulțește pe localnici la investiția făcută de Primărie

În timp ce unii localnici sunt nemulțumiți de investiție per ansamblu, pe unii nu îi deranjează banii cheltuiți, ci faptul că nu a fost montată o bancă și în fața porții lor.

Drumul principal al comunei Măceșu de Sus, din județul Dolj, s-a îmbogățit cu câteva zeci de bănci, amplasate strategic în fața curților oamenilor. Sau mai precis, în faţa anumitor case, se plâng localnicii.

„Nu am că eu nu stau pe centru, numai pe centru sunt, noi nu plătim parcă tot ca ei. De ce nu ne-au pus și nouă?”, a spus un localnic.

Primarul explică și de nu a reușit să amplaseze o bancă în fața fiecărei case.

„Sunt în jur de 170 de case, dar noi am am prins în buget doar 100 de bănci. 70 de case rămân fără bănci. Dar cele 70 de case sunt case părăsite, case în care nu stă nimeni”, a declarat Ciprian Marian Nicu, primar, pentru Observator News.

Explicația nu-i mulţumeşte pe localnicii care au rămas fără un loc unde să se odihnească la ieșirea din curte.

„Ba eu vreau să-mi pună bancă, mai ies pe ea că sunt bătrână, a spus o localnică.

În ce și-ar fi dorit localnicii care nu vor bănci să fie investiți banii

Cele 100 de bănci au costat Primăria 120.000 de lei, deci 1.200 de lei bucata.

În timp ce confortul urban a fost asigurat prin montarea de bănci, adevărate nevoi par să fie lăsate la coadă de către autoritățile locale. Localnicii comunei nu au nici canalizare, nici de apă potabilă.

„Mai bine făceau asfaltul”, spune un localnic.

„Util era altceva, o canalizare, apă potabilă să putem să bem, au pus fântânițele astea pe aici degeaba. Ne pun din ăla la parc să cânte, nouă nu ne trebuie așa ceva”, este de părere o localnică.

Cum justifică primarul lipsa canalizării din comună

Banii pentru bănci provin din bugetul local, insuficient pentru investiţiile importante, cum ar fi canalizarea.

„La canalizare… Nu poți să faci canalizare cu un miliard. Nu poți să faci nimic. A hotărât Consiliul Local, eu am propus, ei au hotărât”, a precizat Ciprian Marian Nicu, primar.

În Măceșu de Sus, canalizarea este în proiect de 3 ani de zile. Proiect care a fost sistat.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Peste 5.400 de ucraineni au trecut ilegal granița României în primele șapte luni ale acestui an
Eveniment
Peste 5.400 de ucraineni au trecut ilegal granița României în primele șapte luni ale acestui an
Un bărbat și fiica lui de 12 ani, la un pas de tragedie după ce au ignorat avertismentele salvamarilor
Eveniment
Un bărbat și fiica lui de 12 ani, la un pas de tragedie după ce au ignorat avertismentele salvamarilor
Scene de groază în Vâlcea. O femeie a sunat la 112 după ce un individ a început să tragă cu pistolul în mașina în care se afla
Eveniment
Scene de groază în Vâlcea. O femeie a sunat la 112 după ce un individ a început să tragă cu pistolul în mașina în care se afla
Bolojan a semnat milioane pentru ajutor, nu a pozat cu lopata – reacțiile după postarea lui Marian Godină
Eveniment
Bolojan a semnat milioane pentru ajutor, nu a pozat cu lopata – reacțiile după postarea lui Marian Godină
Au mai rămas doar câteva zile până la scumpirea biletelor STB-Metrorex. Cât va costa o călătorie
Eveniment
Au mai rămas doar câteva zile până la scumpirea biletelor STB-Metrorex. Cât va costa o călătorie
Vacanță începutul cu stângul. Câte ore au așteptat pasagerii unui zbor pentru a decola de pe Aeroportul Otopeni
Eveniment
Vacanță începutul cu stângul. Câte ore au așteptat pasagerii unui zbor pentru a decola de pe Aeroportul Otopeni
O femeie din Galați și-a înjunghiat mortal soțul. Se pregăteau pentru un parastas când s-au luat la ceartă
Eveniment
O femeie din Galați și-a înjunghiat mortal soțul. Se pregăteau pentru un parastas când s-au luat la ceartă
Cutremur în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine a avut
Eveniment
Cutremur în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine a avut
Vacanța turiștilor pe litoral, stricată de vreme: „Am dat 1.000 de euro pe asta”. Apa mării a scăzut brusc cu 10 grade
Eveniment
Vacanța turiștilor pe litoral, stricată de vreme: „Am dat 1.000 de euro pe asta”. Apa mării a scăzut brusc cu 10 grade
Un motociclist de 73 de ani, cetățean străin, a fost mușcat de un urs pe Transfăgărășan
Eveniment
Un motociclist de 73 de ani, cetățean străin, a fost mușcat de un urs pe Transfăgărășan
Ultima oră
15:04 - Dani Oțil a împlinit 45 de ani. Cum l-au surprins Gabriela Prisăcariu și fiul lor, Tiago
14:12 - Peste 5.400 de ucraineni au trecut ilegal granița României în primele șapte luni ale acestui an
13:42 - Un bărbat și fiica lui de 12 ani, la un pas de tragedie după ce au ignorat avertismentele salvamarilor
13:21 - Gigi Becali a dezvăluit motivul pentru care nu îi va fi naș fiului lui Ianis Hagi. „Nu e cum crezi”
12:51 - Scene de groază în Vâlcea. O femeie a sunat la 112 după ce un individ a început să tragă cu pistolul în mașina în care se afla
12:29 - Cancelarul Merz, despre un acord de pace în Ucraina: „Suntem la o distanţă de 10 kilometri şi am parcurs 200 de metri”
12:02 - Rețeta de gogoșari murați ai Adrianei Trandafir. Etapa care face diferența
11:55 - Bolojan a semnat milioane pentru ajutor, nu a pozat cu lopata – reacțiile după postarea lui Marian Godină
11:29 - 15 județe din țară, sub cod galben de vânt. Până la ce oră este valabilă avertizarea
10:57 - Nicușor Dan, mesaj cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei: Vom sprijini eforturile de reconstrucție și calea către integrarea europeană