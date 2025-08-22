B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Bolojan: „În ce privește programul ‘Anghel Saligny’, capacitatea de a aloca fonduri suplimentare importante anul acesta și anul viitor e redusă”. Ce soluții s-au găsit pentru aceste investiții și cele prin PNRR

Bolojan: „În ce privește programul ‘Anghel Saligny’, capacitatea de a aloca fonduri suplimentare importante anul acesta și anul viitor e redusă”. Ce soluții s-au găsit pentru aceste investiții și cele prin PNRR

Traian Avarvarei
22 aug. 2025, 20:23
Bolojan: „În ce privește programul 'Anghel Saligny', capacitatea de a aloca fonduri suplimentare importante anul acesta și anul viitor e redusă”. Ce soluții s-au găsit pentru aceste investiții și cele prin PNRR
Sursa foto: Ilie Bolojan / Facebook

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a vizitat, vineri, județele Suceava și Neamț, afectate de inundații la finele lunii iulie, și a discutat cu șefii administrațiilor locale despre refacerea locuințelor și infrastructurii, precum și despre investițiile prin PNRR și programul „Anghel Saligny”.

Cuprins

  • Ce a discutat Bolojan cu liderii locali despre despăgubiri
  • Care au fost concluziile în privința investițiilor

Ce a discutat Bolojan cu liderii locali despre despăgubiri

„La sediul primăriei din Târgu Neamț am avut o întâlnire cu reprezentanții administrațiilor locale din județele Neamț și Suceava: prefecții celor două județe, primarii municipiilor reședință de județ și președinții consiliilor județene. (…)

Am convenit ca, până săptămâna viitoare, să fie finalizate evaluările pagubelor la infrastructura publică — drumuri, poduri distruse, diguri de protecție, rețele de utilități — în așa fel încât, în prima săptămână din septembrie, să putem aloca fondurile necesare pentru refacerea totală a infrastructurii. Această măsură este esențială pentru reluarea normală a activităților în comunitățile afectate”, a transmis premierul Bolojan, pe Facebook.

Care au fost concluziile în privința investițiilor

Șeful Guvernului a mai susținut că nu mai pot fi alocate fonduri suplimentare importante anul acesta și anul viitor pentru investițiile prin „Anghel Saligny”, dar s-au găsit soluții ca proiectele să se facă pe o perioadă mai mare de timp: „În ceea ce privește programul Anghel Saligny, capacitatea de a aloca fonduri suplimentare importante anul acesta și anul viitor este redusă. Totuși, pentru continuarea investițiilor, am căzut de acord asupra unei programări multianuale pe trei ani, care să permită finalizarea lucrărilor. De asemenea, am discutat punerea la punct a unei scheme de creditare pentru constructorii acestor lucrări, pentru a asigura continuitatea proiectelor”.

Cât despre investițiile prin PNRR, s-a clarificat formula de prioritizare a acestora: „Am discutat proiectele finanțate din fonduri europene în reședințele de județ din Suceava și Neamț. S-a clarificat formula de prioritizare a acestora prin PNRR, astfel încât, până la sfârșitul săptămânii viitoare, să fie stabilite toate detaliile privind asigurarea finanțării acestor proiecte”.

Premierul Bolojan a precizat în final că va face deplasări și în alte județe.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Daniel David, ministrul care le-a spus studenților să muncească dacă n-au bani: N-am avut nevoie în facultate de slujbă part-time, fiindcă am fost susținut de părinți
Politică
Daniel David, ministrul care le-a spus studenților să muncească dacă n-au bani: N-am avut nevoie în facultate de slujbă part-time, fiindcă am fost susținut de părinți
Bolojan, în prima vizită la Chișinău: semnal ferm pentru integrarea europeană a Moldovei
Politică
Bolojan, în prima vizită la Chișinău: semnal ferm pentru integrarea europeană a Moldovei
Mureșan, despre vizita premierului Bolojan la Chișinău: România întărește sprijinul pentru Republica Moldova în fața presiunilor Moscovei
Politică
Mureșan, despre vizita premierului Bolojan la Chișinău: România întărește sprijinul pentru Republica Moldova în fața presiunilor Moscovei
Bolojan, vizită în Suceava și Neamț, județele unde au fost inundații: Guvernul a alocat peste 7,4 milioane de lei pentru refacerea locuințelor distruse / La început de septembrie, vom aloca fonduri pentru infrastructură (FOTO)
Politică
Bolojan, vizită în Suceava și Neamț, județele unde au fost inundații: Guvernul a alocat peste 7,4 milioane de lei pentru refacerea locuințelor distruse / La început de septembrie, vom aloca fonduri pentru infrastructură (FOTO)
Ministrul Alexandru Rogobete: Primul Centru de Mari Arşi din România va fi gata anul acesta (FOTO)
Politică
Ministrul Alexandru Rogobete: Primul Centru de Mari Arşi din România va fi gata anul acesta (FOTO)
Ilie Bolojan o ia pe urmele lui Ciolacu. Premierul, în vizită pe șantierele autostrăzii A7
Politică
Ilie Bolojan o ia pe urmele lui Ciolacu. Premierul, în vizită pe șantierele autostrăzii A7
Nicușor Dan îi întâmpină la Cotroceni pe șefii diplomațiilor românești. Prima întâlnire oficială și dezbateri despre impactul diplomației în următorul deceniu
Politică
Nicușor Dan îi întâmpină la Cotroceni pe șefii diplomațiilor românești. Prima întâlnire oficială și dezbateri despre impactul diplomației în următorul deceniu
România are nevoie urgent de un pachet de relansare economică. Radu Oprea: „Este nevoie ca antreprenorii, cetățenii să aibă sentimentul că lucrurile merg într-o direcție corectă” (VIDEO)
Politică
România are nevoie urgent de un pachet de relansare economică. Radu Oprea: „Este nevoie ca antreprenorii, cetățenii să aibă sentimentul că lucrurile merg într-o direcție corectă” (VIDEO)
Bolojan îl vede pe Ciprian Ciucu drept un candidat „redutabil” pentru Primăria Capitalei. Ciucu vrea o analiză atentă înaintea unei decizii de candidatură
Politică
Bolojan îl vede pe Ciprian Ciucu drept un candidat „redutabil” pentru Primăria Capitalei. Ciucu vrea o analiză atentă înaintea unei decizii de candidatură
Mihai Chirica, primarul Iașiului: „România a făcut extrem de multe greșeli întinzându-se mult mai mult decât îi permitea pătura”
Politică
Mihai Chirica, primarul Iașiului: „România a făcut extrem de multe greșeli întinzându-se mult mai mult decât îi permitea pătura”
Ultima oră
21:35 - Un zid de aproape un metru a fost construit în fața mai multor curți din Dâmbovița. Cum a răspuns constructorul celor care i-au cerut explicații
21:31 - Oana Roman, reacție nervoasă după ce internauții i-au făcut un reproș legat de cum își crește fiica: „Efectiv m-ați înnebunit. Sunteți, practic, foarte limitați”
21:26 - Cât câștigă un angajat LIDL în Germania, lunar, față de unul din România? Diferența dintre salarii este absolut uriașă
20:56 - Daniel David, ministrul care le-a spus studenților să muncească dacă n-au bani: N-am avut nevoie în facultate de slujbă part-time, fiindcă am fost susținut de părinți
20:54 - Situație fără precedent pe litoral: polițiștii i-au păzit pe oameni ca să nu intre în apă. Un bărbat a fost încătușat
20:52 - Bolojan, în prima vizită la Chișinău: semnal ferm pentru integrarea europeană a Moldovei
20:50 - Mureșan, despre vizita premierului Bolojan la Chișinău: România întărește sprijinul pentru Republica Moldova în fața presiunilor Moscovei
20:48 - Donald Trump îl invită pe Vladimir Putin în SUA, la Cupa Mondială de la anul: „Pentru cineva care mă respectă foarte mult. Am să-i trimit și lui un bilet. Frumoasă poză am făcut cu el, săptămâna trecută” (VIDEO)
20:34 - Alex Velea, schimbare majoră în carieră. În ce serial va juca și ce rol surpriză va interpreta: “Sunt foarte fericit!”
20:19 - Andreea Marin face dezvăluiri emoționante la întoarcerea din America, acolo unde fiica ei a rămas să studieze: „E un detaliu secret”