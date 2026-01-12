B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Plata cu cardul: Motivul pentru care rămâi fără bani mai repede. Explicația experților

Ana Beatrice
12 ian. 2026, 18:31
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. De ce ne face plata cu cardul să cheltuim mai mult
  2. Ce se întâmplă în mintea noastră când plătim cu cardul

Plata cu cardul a devenit aproape indispensabilă în zilele noastre. Este rapidă, comodă și te scapă de grija portofelului plin de bancnote sau monezi. Totuși, chiar dacă pare cea mai practică soluție, specialiștii atrag atenția că plata cu cardul vine și cu dezavantaje importante.

Mai exact, această obișnuință ne poate face să cheltuim mai mult decât ne dăm seama și să pierdem mai ușor controlul asupra banilor. De aceea, experții explică de ce ar fi bine să evităm, pe cât posibil, acest tip de plată.

De ce ne face plata cu cardul să cheltuim mai mult

Plata cash sau cu cardul pare, la prima vedere, o alegere fără diferențe reale. Până la urmă, suma achitată rămâne aceeași, indiferent de metoda folosită. Totuși, specialiștii atrag atenția că modul în care plătim poate influența semnificativ comportamentul cumpărătorului. În timp, acest obicei poate aduce anumite dezavantaje.

Mai exact, experții au analizat comportamentul a peste 11.000 de persoane care preferă plata electronică. Iar concluziile studiului sunt unele surprinzătoare.

Un studiu publicat în Journal of Retailing, în anul 2024, arată că utilizarea cardului de credit îi determină pe oameni să cheltuie mai mult decât ar face-o dacă ar plăti în numerar. În plus, analiza celor 71 de cercetări incluse în studiu a demonstrat că există o legătură clară între plățile electronice și tendința de a cumpăra mai mult atunci când achiziționăm produse. Chiar dacă schimbările de comportament nu sunt uriașe de la o persoană la alta, efectul rămâne, potrivit specialiștilor, „semnificativ”, mai ales pe termen lung.

Ce se întâmplă în mintea noastră când plătim cu cardul

„Ușurința cu care plătești cu cardul îi poate face pe consumatori să cheltuiască fără să se gândească și să cumpere lucruri de care, în realitate, nu au nevoie”, a transmis Richard Whittle, economist la Salford Business School, pentru BBC.

Practic, momentul în care doar apropii cardul de POS și plata este gata nu are același impact psihologic. Este diferit față de situația în care scoți banii din portofel și îi oferi efectiv. Atunci când plătim cash, vedem concret cum dispar bancnotele. Iar acest lucru ne face să fim mai atenți și mai calculați.

În plus, majoritatea oamenilor nu suportă ideea de a „da bani din mână” de prea multe ori. Iar tocmai această senzație poate funcționa ca un mic semnal de alarmă. Din acest motiv, plata în numerar îi poate descuraja pe mulți să facă cumpărături impulsive și să arunce bani pe lucruri care nu sunt cu adevărat necesare.

