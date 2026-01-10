Ciorba este un preparat de bază în alimentația românilor și este adesea asociată cu ideea de mâncare sănătoasă. Specialiștii atrag însă atenția că nu orice variantă este benefică pentru organism. Nutriționista Mihaela Bilic explică de ce unele combinații pot transforma ciorba într-un preparat dezechilibrat.

De ce nu ne ține ciorba de foame, potrivit specialistei Mihaela Bilic

Mulți consumatori consideră ciorba un fel principal suficient pentru masa de prânz. Din punct de vedere nutrițional, lucrurile sunt mai nuanțate. Mihaela Bilic subliniază că rolul principal al ciorbei este legat de volum și hidratare. Sațietatea apare rapid, dar nu durează.

„Ciorba este, în esență, apă cu legume și carne, care ocupă volum în stomac și creează senzația de sațietate. Problema este că foamea revine repede, deoarece lichidele părăsesc stomacul mult mai rapid decât alimentele solide”, a explicat Mihaela Bilic, potrivit CSID.

Când poate deveni ciorba un inamic al siluetei, potrivit medicului Mihaela Bilic

Contrar opiniei publice, ciorba poate deveni un inamic al siluetei. Deseori se întâmplă ca gospodinele și gospodarii să combine cartofi, orez sau tăiței în același preparat. Deși asta ne indică tradiția culinară să facem, astfel de ingrediente nu fac decât să supraîncarce preparatul cu carbohidrați, să-i crească aportul caloric și să îngreuneze . Consumul repetat a unor astfel de preparate vor favoriza dezechilibrele metabolice.

Un alt aspect care poate transforma face diferența între o ciorbă slab calorică și una bogată în calorii este cantitatea de grăsime folosită la gătit. Ciorbele preparate cu mult ulei sau cu carne foarte grasă devin greu de digerat. Stratul de grăsime vizibil la suprafață este un semnal clar că am întrecut măsura.

Cum recomandă Mihaela Bilic să fie gătită ciorba

Pentru a rămâne o alegere sănătoasă, ciorba trebuie gătită simplu. recomandă folosirea unei singure surse de carbohidrați, a unei cărni slabe și cât mai puține surse de grăsime. Legumele trebuie să fie din abundență, iar borșul sau zeama de lămâie sunt perfecte pentru a da gust mâncării, fără a adăuga calorii inutile.