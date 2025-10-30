Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse va fi complet închis marți, 4 noiembrie, timp de 12 ore. Partea bulgară va efectua lucrări majore de renovare, iar traficul va fi restricționat în ambele sensuri. Autoritățile le recomandă șoferilor să se informeze din timp și să folosească rute ocolitoare pentru a evita aglomerația.

Cât va dura închiderea completă a podului

Conform anunțului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), traficul va fi blocat complet marți, 4 noiembrie. Restricțiile se vor aplica între orele 09:00 și 21:00, interval în care nu se va putea trece Dunărea pe la



Partea bulgară a transmis oficial notificarea prin care informează despre lucrările planificate. După ora 21:00, circulația se va relua parțial, doar pentru anumite vehicule.

Cine va putea circula noaptea

Între 4 noiembrie, ora 21:00, și 5 noiembrie, ora 09:00, traficul va fi permis doar parțial. Doar autovehiculele cu masa totală maximă autorizată sub 3,5 tone și cele pentru transportul de pasageri vor putea traversa.

Camioanele și vehiculele grele vor trebui să aștepte redeschiderea completă a traficului. Autoritățile bulgare estimează că lucrările vor îmbunătăți semnificativ siguranța și durabilitatea podului, care suportă zilnic un flux intens de transport internațional.

Ce recomandări au fost transmise șoferilor

Poliția de frontieră și CNAIR le recomandă conducătorilor auto să-și planifice traseul în avans. Este de așteptat ca în orele de după redeschidere să apară aglomerații la punctul de trecere.

Șoferii sunt sfătuiți să folosească alte puncte de frontieră, precum Calafat și Bechet (județul Dolj), Zimnicea și Turnu Măgurele (Teleorman), sau Călărași. De asemenea, pot fi utilizate și rutele din Constanța – Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița și Dobromir.

CNAIR amintește că informații actualizate despre starea drumurilor pot fi obținute la numărul 021/9360, pe site-ul , la secțiunea „Situația Drumurilor Naționale”, sau pe pagina oficială de .

Ce tensiuni există între România și Bulgaria privind podurile de peste Dunăre

Recent, ministrul bulgar al Transporturilor, Grozdan Karadjov, a criticat România pentru întârzierea proiectelor comune. Oficialul a spus că țara noastră nu are un plan clar pentru extinderea infrastructurii peste Dunăre.

„Lucrăm de cinci luni la foaia de parcurs pentru coridoarele nord-sud. Este clar că România vrea să lase un singur punct – Ruse – Giurgiu. Ei nici măcar nu sunt pregătiți să semneze un acord pentru poduri noi. Nu este vorba despre bani sau construcții, ci pur și simplu despre un consimțământ pe hârtie”, a declarat Karadjov, potrivit Capital.ro.

Ministrul a adăugat că proiectul unui al treilea lângă Ruse este blocat de ani buni. El a subliniat că linia de feribot Ruse–Giurgiu ar putea prelua până la un sfert din traficul actual, însă cooperarea între cele două țări rămâne limitată.