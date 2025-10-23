B1 Inregistrari!
CNAIR introduce plata electronică pe podul Giurgiu–Ruse. Când va fi gata noul sistem

CNAIR introduce plata electronică pe podul Giurgiu–Ruse. Când va fi gata noul sistem

Iulia Petcu
23 oct. 2025, 19:21
CNAIR introduce plata electronică pe podul Giurgiu–Ruse. Când va fi gata noul sistem
Podul Giurgiu - Ruse Suras foto: Poliția de frontieră
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță o schimbare majoră pentru șoferii care tranzitează frontiera dintre România și Bulgaria. În curând, plata taxei de trecere pe podul Giurgiu-Ruse se va putea face complet electronic, fără opriri și fără interacțiune directă cu operatorii. Proiectul promite reducerea semnificativă a timpilor de așteptare și fluidizarea traficului în unul dintre cele mai aglomerate puncte de rutiere dintre cele două țări.

Cine va implementa noul sistem electronic de plată

CNAIR a anunțat finalizarea licitației pentru realizarea sistemului de colectare electronică a tarifului de trecere pe podul Giurgiu–Ruse. Directorul general al companiei, Cristian Pistol, a declarat că firma Altimate S.A. a fost desemnată câștigătoare a contractului. Valoarea lucrărilor este de 844.500 lei, fără TVA, iar implementarea trebuie finalizată în termen de șase luni de la semnare.

„Etapă importantă pentru plata electronică la traversarea podului Giurgiu–Ruse! Am desemnat astăzi câștigătorul pentru Sistemul de colectare electronică a tarifului de trecere pe sensul dinspre România al podului Giurgiu–Ruse. După semnarea contractului, câștigătorul licitației (ALTIMATE S.A.) va avea la dispoziție 844.500 lei (fără TVA) și 6 luni pentru a implementa noul sistem. Contractul este finanțat din veniturile proprii ale CNAIR și prevede amenajarea, pe malul dinspre România, a două artere dedicate, dotate cu bariere de mare viteză care vor permite accesul instant prin identificarea plății efectuate online în prealabil”, a scris Cristian Pistol pe pagina sa de Facebook.

Proiectul este finanțat integral din fondurile proprii ale CNAIR și va funcționa exclusiv pe sensul de ieșire din România către Bulgaria.

Cum va funcționa noul sistem automatizat la frontieră

Pe malul românesc al Dunării vor fi amenajate două artere speciale destinate autoturismelor. Acestea vor fi echipate cu bariere de mare viteză, care se vor deschide automat după confirmarea plății online. Noul sistem va reduce semnificativ timpul de procesare și va elimina cozile care se formează frecvent în perioadele aglomerate.

CNAIR a explicat că scopul principal al proiectului este reducerea timpilor de așteptare în punctul de frontieră. În plus, sistemul va elimina interacțiunea directă dintre conducătorii auto și personalul de la încasare, ceea ce va permite redistribuirea angajaților către alte zone de control, în special cele dedicate vehiculelor de marfă.

Ce beneficii vor avea șoferii care traversează podul

Reprezentanții companiei estimează că noua soluție tehnologică va contribui nu doar la fluidizarea traficului, ci și la creșterea siguranței rutiere. Prin automatizarea procesului de plată, fluxul de vehicule va deveni mai constant, iar riscul de accidente minore în zonele de oprire va fi diminuat, relatează Capital.ro.

Cristian Pistol a menționat că semnarea contractului de execuție poate avea loc în termen de zece zile, în absența unor contestații. După finalizarea lucrărilor, șoferii care traversează podul dinspre România vor putea efectua plata exclusiv online, fără a mai fi nevoiți să se oprească la ghișee.

„Dorim astfel să limităm intervenția factorului uman în procesul de încasare a tarifelor de trecere pentru autoturisme și redistribuirea personalului în punctele de control specific vehiculelor de transport marfă. Prin acest proiect estimăm că vor fi diminuați timpii de așteptare din PTF Giurgiu și că va crește gradul de siguranță a circulației vehiculelor. Contractul va putea fi semnat în termen de 10 zile, dacă nu vor fi depuse contestații”, a mai scris Pistol.

Prin acest proiect, CNAIR face un pas decisiv către digitalizarea proceselor de trecere la frontieră, oferind șoferilor o modalitate modernă și rapidă de plată. Noua tehnologie promite să transforme traversarea podului Giurgiu-Ruse într-o experiență mai eficientă și mai sigură pentru toți participanții la trafic.

