Română a anunțat că sâmbătă, 15 noiembrie 2025, au fost reținute 608 permise de conducere la nivel național, în urma unor acțiuni ample de .

Ce s-a întâmplat

Polițiștii au desfășurat, sâmbătă, acțiuni ample pentru verificarea conducătorilor auto și pentru prevenirea comportamentelor care pot genera accidente. Astfel, au fost constatate 130 de infracțiuni la regimul circulației, iar mai mulți șoferi au rămas fără permis, conform Agerpres.

„Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 130 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 608 permise de conducere, dintre care 177 pentru viteză și 67 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 560 de certificate de înmatriculare”, se arată în comunicatul Poliției.

Acțiunea „Blocada”, extinsă pe întreg teritoriul țării

Tot sâmbătă, structurile Ministerului Afacerilor Interne au suplimentat dispozitivele curente în cadrul acțiunii „Blocada”, o operațiune desfășurată periodic pentru reducerea riscurilor din trafic și prevenirea infracțiunilor.

La nivel național, peste 3.300 de polițiști și jandarmi au fost prezenți în teren. Aceștia au acționat pentru menținerea ordinii publice, prevenirea faptelor violente, verificarea consumului de alcool sau substanțe interzise în rândul conducătorilor auto și creșterea siguranței rutiere.

În total, au fost instituite 472 de filtre rutiere, în cadrul cărora polițiștii au verificat 8.239 de autovehicule și au legitimat 13.281 de persoane.

Testări pentru alcool și droguri

Pentru identificarea conducătorilor aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, au fost efectuate 3.812 testări cu etilotest/alcooltest și 136 de testări cu aparatele pentru depistarea drogurilor.

În cadrul operațiunii „Blocada”, polițiștii au constatat 36 de infracțiuni la regimul rutier, iar numărul permiselor reținute a fost, de asemenea, ridicat.

„Au fost reținute 258 de permise de conducere, dintre care 33 pentru alcool și 78 pentru viteză. Totodată, au fost retrase 265 de certificate de înmatriculare”, se mai arată în comunicatul de presă.

Operațiuni de control intensificate

În ultimele luni, Poliția Română a intensificat operațiunile de control la nivel național, pe fondul creșterii numărului de accidente grave și al sesizărilor privind consumul de alcool și droguri la volan.

Acțiunile desfășurate în weekend, dar și în zilele obișnuite, sunt parte dintr-o strategie amplă a Ministerului Afacerilor Interne, care urmărește reducerea riscurilor din trafic și creșterea vizibilității patrulelor rutiere.