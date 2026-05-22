Hagi a prezentat lotul pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Selecționerul a convocat 31 de fotbaliști

Adrian Teampău
22 mai 2026, 14:02
Sursa foto: Echipa națională de fotbal a României / Facebook
Cuprins
  1. Gheorghe Hagi a anunțat lotul pentru amicalele din iunie
  2. Ce jucători au fost convocați la Națională

Gheorghe Hagi a prezentat vineri, 22 mai, un lot de 31 de jucători pe care i-a convocat la echipa națională. România are programate două meciuri amicale cu Georgia și Țara Galilor. 

Gheorghe Hagi a anunțat lotul pentru amicalele din iunie

Selecţionerul echipei naționale a anunţat, vineri, un lot de 31 de jucători pe care i-a convocat la echipa naţională. Pe lângă cei 31 de fotbaliști,  Gheorghe Hagi intenționează să aducă și jucători din echipele angrenate în jocurile de baraj din Superliga României, a anunțat FRF, într-un comunicat pe site-ul propriu.

Săptămâna trecută, selecționerul a declarat că intenționează să convoace câte trei jucător pentru fiecare post. Totodată a mai spus că va aborda cele două meciuri cu două echipe diferite, pentru a rula cât mai mulți fotbaliști. El a precizat că scopul său este de a identifica și evalua un număr cât mai mre de jucători, atât colectiv, cât și individual.

„Am decis să luăm trei jucători pe post, pentru că față de ceilalți selecționeri, eu sunt nou și ei trebuie să mă cunoască, să ne prezentăm în fața jucătorilor cu conceptul tehnic, care e viziunea și toată strategia și filozofia care o să avem. Să fie cât mai mulți”, a spus antrenorul.

Naționala de fotbal a României va juca primul amical în Georgia, pe 2 iunie, și pe teren propriu, cu Țara Galilor, în data de 6 iunie. Primul joc se va disputa, de la ora 20:00, pe Stadionul Miheil Meshi din Tbilisi. Al doilea joc este programat de la ora 20:45 pe Stadionul Steaua din Bucureşti.

Ce jucători au fost convocați la Națională

Pe lista anunţată de Gheorghe Hagi se află șase jucători de la campioana Superligii, Universitatea Craiova. Este vorba despre Nicuşor Bancu, Alexandru Cicâldău, Vladimir Screciu, Tudor Băluţă, David Matei şi Ştefan Baiaram. Lotul celor 31 de fotbaliști convocați pentru meciurile amicale din iunie este format din:

  • Portari: Ionuţ Radu (Celta Vigo), Marian Aioani (Rapid), Otto Hindrich (Legia Varşovia);
  • Fundaşi: Andrei Raţiu (Rayo Vallecano), Deian Sorescu (Gaziantep), Tony Strata (Vitoria Guimaraes), Radu Drăguşin (Tottenham), Virgil Ghiţă (Hannover 96), Bogdan Racoviţan (Rakow), Andrei Coubiş (U Cluj), Andrei Burcă (Yunnan Yukun), Matei Ilie (CFR Cluj), Lisav Eissat (Maccabi Haifa), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Borza (Rapid);
  • Mijlocaşi: Răzvan Marin (AEK Atena), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Tudor Băluţă (Universitatea Craiova), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo), Vlad Dragomir (FC Pafos), Ianis Hagi (Alanyaspor), David Matei (Universitatea Craiova);
  • Atacanţi: Dennis Man (PSV), Olimpiu Moruţan (Rapid), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor), Ştefan Baiaram (Universitatea Craiova), Alexandru Dobre (Rapid), Louis Munteanu (DC United), Florinel Coman (Al-Gharafa), Denis Drăguş (Gaziantep).
