B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Zelenski anunță atacuri la 700 de kilometri de Ucraina. Kievul lovește rafinării și promite noi operațiuni în Rusia

Zelenski anunță atacuri la 700 de kilometri de Ucraina. Kievul lovește rafinării și promite noi operațiuni în Rusia

Răzvan Adrian
22 mai 2026, 14:17
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Zelenski anunță atacuri la 700 de kilometri de Ucraina. Kievul lovește rafinării și promite noi operațiuni în Rusia
Sursa foto: Hepta / ABACAPRESS.COM
Cuprins
  1. Kievul lovește infrastructura petrolieră rusă
  2. Zelenski pregătește noi lovituri cu drone cu rază lungă
  3. Pierderi rusești și lupte active pe front
  4. Zelenski mulțumește operatorilor de drone

Volodimir Zelenski spune că Ucraina continuă operațiunile defensive și folosește drone cu rază lungă împotriva infrastructurii petroliere ruse. Președintele ucrainean a anunțat că forțele Kievului au vizat obiective asociate rafinăriei din Iaroslavl, aflată la aproximativ 700 de kilometri de teritoriul ucrainean, și a transmis că războiul este dus înapoi pe teritoriul Rusiei.

Kievul lovește infrastructura petrolieră rusă

Volodimir Zelenski a anunțat că a primit un raport din partea comandantului-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, privind folosirea de drone cu rază lungă împotriva unor active rusești de rafinare și export de petrol.

Potrivit liderului de la Kiev, în cursul nopții, Forțele de Apărare ale Ucrainei au acționat împotriva unor ținte asociate rafinăriei de petrol din Iaroslavl. Obiectivele se află la aproximativ 700 de kilometri de teritoriul ucrainean.

„Continuăm operațiunile noastre defensive în zonele desemnate ale operațiunilor active. Astăzi, comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, a prezentat un raport privind folosirea dronelor cu rază lungă împotriva activelor rusești de rafinare și export de petrol”, a declarat Volodimir Zelenski pe X.

Președintele ucrainean a transmis că astfel de atacuri sunt răspunsul Kievului la bombardamentele rusești asupra orașelor și comunităților din Ucraina.

„Ducem războiul înapoi acasă, în Rusia, și este doar corect”, a afirmat Zelenski.

Zelenski pregătește noi lovituri cu drone cu rază lungă

Zelenski a mai precizat că au fost lovite și ținte din teritoriile ucrainene ocupate temporar de Rusia. În paralel, Kievul pregătește noi forme de presiune militară, pe care liderul ucrainean le-a descris drept „sancțiuni cu rază lungă” și atacuri cu rază medie.

Dronele ucrainene cu rază lungă devin astfel una dintre principalele arme prin care Kievul încearcă să lovească infrastructura folosită de Rusia pentru susținerea războiului.

„Pregătim și alte forme ale sancțiunilor noastre cu rază lungă și lovituri cu rază medie, ca răspuns la atacurile rusești asupra orașelor și comunităților noastre”, a transmis președintele Ucrainei.

Mesajul lui Zelenski sugerează că Ucraina nu vrea să limiteze răspunsul doar la linia frontului. Kievul încearcă să ducă presiunea spre infrastructura strategică a Rusiei, în special acolo unde pot fi afectate lanțurile de aprovizionare, combustibilul și capacitatea de susținere a operațiunilor militare.

Pierderi rusești și lupte active pe front

În același mesaj, Zelenski a vorbit și despre situația de pe front. Acesta a spus că a analizat în detaliu activitatea militară împreună cu Oleksandr Sîrski și a prezentat date privind pierderile rusești de la începutul anului 2026.

Potrivit președintelui ucrainean, Rusia ar fi pierdut peste 145.000 de militari de la începutul anului, dintre care aproape 86.000 ar fi fost uciși, cel puțin 59.000 grav răniți, iar peste 800 luați prizonieri.

„De la începutul anului 2026, pierderile rusești pe front au ajuns deja la peste 145.000 de militari, inclusiv aproape 86.000 uciși, cel puțin 59.000 grav răniți și peste 800 de militari ruși luați prizonieri”, a declarat Volodimir Zelenski pe X.

Liderul ucrainean a mai afirmat că în zonele de frontieră ale regiunii Sumî, forțele ucrainene își ating obiectivele stabilite. De asemenea, el a spus că armata continuă să distrugă personalul și echipamentele rusești și în alte sectoare.

Zelenski mulțumește operatorilor de drone

Președintele Ucrainei a ținut să evidențieze rolul operatorilor de drone, despre care a spus că au acționat cu precizie. El a menționat și Forțele de Asalt Aerian, dar și unitățile de asalt implicate în operațiuni active.

„Vreau în mod special să le mulțumesc operatorilor dronelor noastre pentru precizie. Operațiunile active continuă. Forțele de Asalt Aerian și unitățile de asalt care desfășoară aceste operațiuni merită o recunoaștere specială”, a transmis Zelenski.

Tags:
Citește și...
Rusia caută o ieșire care să pară victorie. Elitele ruse se tem că războiul din Ucraina a intrat în blocaj
Externe
Rusia caută o ieșire care să pară victorie. Elitele ruse se tem că războiul din Ucraina a intrat în blocaj
Uniunea Europeană îndemnată să accelereze procesul de aderare pentru Moldova. Mesaj tranșant al Robertei Metsola
Externe
Uniunea Europeană îndemnată să accelereze procesul de aderare pentru Moldova. Mesaj tranșant al Robertei Metsola
Cuba declarată ameninţare pentru Statele Unite. Marco Rubio pregătește terenul pentru o eventuală invazie
Externe
Cuba declarată ameninţare pentru Statele Unite. Marco Rubio pregătește terenul pentru o eventuală invazie
NATO caută o formulă mai corectă pentru ajutorul dat Ucrainei. Rutte avertizează că povara nu poate rămâne pe umerii acelorași aliați
Externe
NATO caută o formulă mai corectă pentru ajutorul dat Ucrainei. Rutte avertizează că povara nu poate rămâne pe umerii acelorași aliați
Un nou eșec pentru programul spațial al lui Elon Musk. Lansarea super-rachetei Starship V3, anulată în ultimul minut
Externe
Un nou eșec pentru programul spațial al lui Elon Musk. Lansarea super-rachetei Starship V3, anulată în ultimul minut
O rutină de dimineață s-a transformat într-o dramă. Pericolul din mașinile încise, readus în atenție de cazul unei fetițe din Spania
Externe
O rutină de dimineață s-a transformat într-o dramă. Pericolul din mașinile încise, readus în atenție de cazul unei fetițe din Spania
Trump mută atenția NATO spre Polonia. SUA promit încă 5.000 de soldați pentru Polonia, după tensiunile cu Germania
Externe
Trump mută atenția NATO spre Polonia. SUA promit încă 5.000 de soldați pentru Polonia, după tensiunile cu Germania
„Banksy al Franței” schimbă complet imaginea celebrului Pont Neuf. Ce mesaj ascunde instalația gigantică din Paris (FOTO)
Externe
„Banksy al Franței” schimbă complet imaginea celebrului Pont Neuf. Ce mesaj ascunde instalația gigantică din Paris (FOTO)
Avertismentul unui cercetător de la Harvard despre o posibilă invazie extraterestră: „Omenirea ar fi forțată să coopereze”
Externe
Avertismentul unui cercetător de la Harvard despre o posibilă invazie extraterestră: „Omenirea ar fi forțată să coopereze”
Un șofer din Texas a intrat cu Tesla Cybertruck într-un lac și a fost arestat. Bărbatul a încercat să testeze „modul de trecere prin apă” (FOTO)
Externe
Un șofer din Texas a intrat cu Tesla Cybertruck într-un lac și a fost arestat. Bărbatul a încercat să testeze „modul de trecere prin apă” (FOTO)
Ultima oră
14:58 - Florin Prunea, dezvăluire incredibilă: „Am mers trei ani fără carnet, câte accidente am făcut… Eu nu credeam că la bicicliști trebuie să le dai prioritate”
14:55 - Rusia caută o ieșire care să pară victorie. Elitele ruse se tem că războiul din Ucraina a intrat în blocaj
14:53 - Pep Guardiola se desparte de Manchester City. Tehnicianul catalan a scris istorie pentru „clubul cetățenilor”
14:37 - PSD avansează două scenarii pentru viitoarea guvernare. Marius Budăi: „Cu refacerea Coaliției nu avem o problemă. Dacă nu-și doresc, ne asumăm noi”
14:30 - O judecătoare de Curte de Apel, atac suburban la adresa lui Bolojan: „Nesimțitul ăla cocoțat foarte sus, chiar prea sus pentru nivelul lui moral și intelectual”. Ce a deranjat-o
14:28 - Uniunea Europeană îndemnată să accelereze procesul de aderare pentru Moldova. Mesaj tranșant al Robertei Metsola
14:02 - Hagi a prezentat lotul pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Selecționerul a convocat 31 de fotbaliști
13:42 - Accident feroviar în județul Giurgiu. Un tren marfar a lovit o cisternă cu motorină
13:40 - Elwira Petre, mesaj sincer despre presiunea de a fi mereu puternică. Soția lui Mihai Petre a vorbit despre sensibilitate
13:18 - Acordul Bolojan-Fritz nu funcționează în teritoriu. PNL și PSD și-au dat mâna în Consiliul Județean condus de Adrian Veștea