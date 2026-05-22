Volodimir Zelenski spune că Ucraina continuă operațiunile defensive și folosește drone cu rază lungă împotriva infrastructurii petroliere ruse. Președintele ucrainean a anunțat că forțele Kievului au vizat obiective asociate rafinăriei din Iaroslavl, aflată la aproximativ 700 de kilometri de teritoriul ucrainean, și a transmis că războiul este dus înapoi pe teritoriul .

Kievul lovește infrastructura petrolieră rusă

Volodimir Zelenski a anunțat că a primit un raport din partea comandantului-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, privind folosirea de drone cu rază lungă împotriva unor active rusești de rafinare și export de petrol.

Potrivit liderului de la Kiev, în cursul nopții, Forțele de Apărare ale Ucrainei au acționat împotriva unor ținte asociate rafinăriei de petrol din Iaroslavl. Obiectivele se află la aproximativ 700 de kilometri de teritoriul ucrainean.

„Continuăm operațiunile noastre defensive în zonele desemnate ale operațiunilor active. Astăzi, comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, a prezentat un raport privind folosirea dronelor cu rază lungă împotriva activelor rusești de rafinare și export de petrol”, a declarat .

We continue our defensive operations in the designated areas of active operations. Today, there was a report by Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Oleksandr Syrskyi on the use of long-range drones against Russian oil refining and export assets. In particular,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)

Președintele ucrainean a transmis că astfel de atacuri sunt răspunsul Kievului la bombardamentele rusești asupra orașelor și comunităților din Ucraina.

„Ducem războiul înapoi acasă, în Rusia, și este doar corect”, a afirmat Zelenski.

Zelenski pregătește noi lovituri cu drone cu rază lungă

Zelenski a mai precizat că au fost lovite și ținte din teritoriile ucrainene ocupate temporar de Rusia. În paralel, Kievul pregătește noi forme de presiune militară, pe care liderul ucrainean le-a descris drept „sancțiuni cu rază lungă” și atacuri cu rază medie.

Dronele ucrainene cu rază lungă devin astfel una dintre principalele arme prin care Kievul încearcă să lovească infrastructura folosită de Rusia pentru susținerea războiului.

„Pregătim și alte forme ale sancțiunilor noastre cu rază lungă și lovituri cu rază medie, ca răspuns la atacurile rusești asupra orașelor și comunităților noastre”, a transmis președintele Ucrainei.

Mesajul lui Zelenski sugerează că Ucraina nu vrea să limiteze răspunsul doar la linia frontului. Kievul încearcă să ducă presiunea spre infrastructura strategică a Rusiei, în special acolo unde pot fi afectate lanțurile de aprovizionare, și capacitatea de susținere a operațiunilor militare.

Pierderi rusești și lupte active pe front

În același mesaj, Zelenski a vorbit și despre situația de pe front. Acesta a spus că a analizat în detaliu activitatea militară împreună cu Oleksandr Sîrski și a prezentat date privind pierderile rusești de la începutul anului 2026.

„De la începutul anului 2026, pierderile rusești pe front au ajuns deja la peste 145.000 de militari, inclusiv aproape 86.000 uciși, cel puțin 59.000 grav răniți și peste 800 de militari ruși luați prizonieri”, a declarat Volodimir Zelenski pe X.

Liderul ucrainean a mai afirmat că în zonele de frontieră ale regiunii Sumî, forțele ucrainene își ating obiectivele stabilite. De asemenea, el a spus că armata continuă să distrugă personalul și echipamentele rusești și în alte sectoare.

Zelenski mulțumește operatorilor de drone

Președintele Ucrainei a ținut să evidențieze rolul operatorilor de drone, despre care a spus că au acționat cu precizie. El a menționat și Forțele de Asalt Aerian, dar și unitățile de asalt implicate în operațiuni active.

„Vreau în mod special să le mulțumesc operatorilor dronelor noastre pentru precizie. Operațiunile active continuă. Forțele de Asalt Aerian și unitățile de asalt care desfășoară aceste operațiuni merită o recunoaștere specială”, a transmis Zelenski.