Polițist rănit, în timp ce încerca să calmeze spiritele. Ce au transmis oamenii legii

Un polițist, în vârstă de 30 de ani, a fost lovit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în timp ce încerca să aplaneze un conflict dintre doi bărbați.

a avut loc în localitatea Babadag, din județul Tulcea. După ce unul din bărbații violenți l-a lovit în cap cu un obiect contondent, a ajuns la spital.

Ce au transmis reprezentanții IPJ

Potrivit informațiilor, între timp, polițistul atacat a fost externat, iar agresorul, în vârstă de 39 de ani, a fost arestat pentru o perioadă de 39 de ani.

„În urma evenimentului, a rezultat rănirea polițistului, care a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale, fiind conștient și cooperant. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj”, se arată în informarea IPJ, potrivit