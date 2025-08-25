B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Polițist rănit, în timp ce încerca să calmeze spiritele. Ce au transmis oamenii legii

Polițist rănit, în timp ce încerca să calmeze spiritele. Ce au transmis oamenii legii

Elena Boruz
25 aug. 2025, 12:43
Polițist rănit, în timp ce încerca să calmeze spiritele. Ce au transmis oamenii legii
Sursa Foto: Facebook / Poliția Capitalei

Un polițist, în vârstă de 30 de ani, a fost lovit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în timp ce încerca să aplaneze un conflict dintre doi bărbați.

Incidentul a avut loc în localitatea Babadag, din județul Tulcea. După ce unul din bărbații violenți l-a lovit în cap cu un obiect contondent, polițistul a ajuns la spital.

Ce au transmis reprezentanții IPJ

Potrivit informațiilor, între timp, polițistul atacat a fost externat, iar agresorul, în vârstă de 39 de ani, a fost arestat pentru o perioadă de 39 de ani.

„În urma evenimentului, a rezultat rănirea polițistului, care a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale, fiind conștient și cooperant. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj”, se arată în informarea IPJ, potrivit agerpres.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Emil Gânj, de negăsit după aproape 6 săptămâni de căutări. Surse din anchetă au dezvăluit unde bănuiesc oamenii legii că se ascunde
Eveniment
Emil Gânj, de negăsit după aproape 6 săptămâni de căutări. Surse din anchetă au dezvăluit unde bănuiesc oamenii legii că se ascunde
O infecție fără simptome le împiedică pe femei să aibă copii. Testul care trebuie făcut anual pentru depistare și tratament la timp
Eveniment
O infecție fără simptome le împiedică pe femei să aibă copii. Testul care trebuie făcut anual pentru depistare și tratament la timp
Scenarii apocaliptice create de Inteligența Artificială. Orașele șterse de pe fața pământului într-un eventual război mondial
Eveniment
Scenarii apocaliptice create de Inteligența Artificială. Orașele șterse de pe fața pământului într-un eventual război mondial
Accident grav, într-o localitate din județul Gorj. 9 persoane au ajuns la spital. Ce au transmis reprezentanții ISU
Eveniment
Accident grav, într-o localitate din județul Gorj. 9 persoane au ajuns la spital. Ce au transmis reprezentanții ISU
Aplicația care stabilește vârsta reală a inimii. Concluziile îngrijorătoare ale unui studiu medical
Eveniment
Aplicația care stabilește vârsta reală a inimii. Concluziile îngrijorătoare ale unui studiu medical
Un bebeluș s-a născut în ambulanță, pe drumul spre spital: „A fost o provocare”
Eveniment
Un bebeluș s-a născut în ambulanță, pe drumul spre spital: „A fost o provocare”
Scandal de proporții în lumea credincioșilor. Preoți, filmați cum se droghează și dansează la bară
Eveniment
Scandal de proporții în lumea credincioșilor. Preoți, filmați cum se droghează și dansează la bară
Regulile de călătorie în statele UE se schimbă. Când intră în vigoare noile măsuri
Eveniment
Regulile de călătorie în statele UE se schimbă. Când intră în vigoare noile măsuri
Prăjitură cu zmeură, răcoritoare și ușor de preparat. Nu conține făină, ouă sau zahăr rafinat
Eveniment
Prăjitură cu zmeură, răcoritoare și ușor de preparat. Nu conține făină, ouă sau zahăr rafinat
O copilă de 7 ani, lovită pe trecerea de pietoni. Cum s-a petrecut totul
Eveniment
O copilă de 7 ani, lovită pe trecerea de pietoni. Cum s-a petrecut totul
Ultima oră
13:57 - Melodii proaste cu priză la public. Inepții muzicale transformate în hituri
13:50 - Insulă din Italia, terorizată de capre: „Au devenit așa de agresive că au început să se lupte între ele”
13:46 - Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, întâlnire cu omologul său ucrainean: „România va fi parte a unei Ucraine europene și sigure”
13:37 - Cum arată o cameră de hotel în care stă Irina Fodor pe traseul „Asia Express”: „Miroase a șosete murdare!” (VIDEO)
13:16 - Emil Gânj, de negăsit după aproape 6 săptămâni de căutări. Surse din anchetă au dezvăluit unde bănuiesc oamenii legii că se ascunde
13:05 - Bărbat de 28 de ani, îngropat de viu sub o dună de nisip. Totul s-a întâmplat sub ochii copiilor
13:02 - Burnout-ul, o boală a angajatului modern. Patronii ignoră măsurile de prevenire a stresului și a epuizării la locul de muncă
12:58 - Grindeanu: Suntem în mare de acord cu pachetul de eliminare a privilegiilor, dar două chestiuni trebuie clarificate / O să le propun colegilor din conducerea PSD să revenim la ședințele coaliției (VIDEO)
12:48 - Smartphone-ul – noua țintă a hackerilor: sfaturi esențiale pentru protecția datelor în 2025
12:27 - Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru: PSD creează blocaje în coaliție, USR e preocupat de imagine