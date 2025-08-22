Polițist de penitenciar, reținut pentru că ar fi sprijinit traficanți de droguri. Ce au transmis autoritățile

Un polițist de penitenciar, în vârstă de 22 de ani, a fost reținut pentru 30 de zile, fiind suspectat că ar fi oferit informații care să sprijine activitatea infracțională a unor

Potrivit autorităților, acesta este acuzat că „ar fi divulgat direct şi indirect celor două persoane identitatea unui colaborator autorizat în cauză pentru strângerea de date şi informaţii în legătură cu activitatea infracţională investigată”.

Ce spun oamenii legii

De asemenea, polițist în Constanța, este suspect pentru faptul că ar fi dezvăluit informații din cadrul unor anchete desfășurate de D.I.I.C.O.T., inclusiv identitatea unei persoane infiltrate sub acoperire. Una dintre persoanele pe care ar fi sprijinit-o se află la închisoare.

„Potrivit materialului probator, în luna decembrie 2024, bărbatul ar fi oferit sprijin unor persoane cercetate – dintre care una încarcerată – trimise în judecată de DIICOT pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive şi le-ar fi informat cu privire la existenţa unei anchete penale care îi viza, desfăşurată într-un alt dosar instrumentat de DIICOT Serviciul Teritorial Constanţa”, arată IPJ Constanţa, conform