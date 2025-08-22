B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Polițist de penitenciar, reținut pentru că ar fi sprijinit traficanți de droguri. Ce au transmis autoritățile

Polițist de penitenciar, reținut pentru că ar fi sprijinit traficanți de droguri. Ce au transmis autoritățile

Elena Boruz
22 aug. 2025, 10:55
Polițist de penitenciar, reținut pentru că ar fi sprijinit traficanți de droguri. Ce au transmis autoritățile
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Un polițist de penitenciar, în vârstă de 22 de ani, a fost reținut pentru 30 de zile, fiind suspectat că ar fi oferit informații care să sprijine activitatea infracțională a unor traficanți de droguri.

Potrivit autorităților, acesta este acuzat că „ar fi divulgat direct şi indirect celor două persoane identitatea unui colaborator autorizat în cauză pentru strângerea de date şi informaţii în legătură cu activitatea infracţională investigată”.

Ce spun oamenii legii

De asemenea, tânărul, polițist în Constanța, este suspect pentru faptul că ar fi dezvăluit informații din cadrul unor anchete desfășurate de D.I.I.C.O.T., inclusiv identitatea unei persoane infiltrate sub acoperire. Una dintre persoanele pe care ar fi sprijinit-o se află la închisoare.

„Potrivit materialului probator, în luna decembrie 2024, bărbatul ar fi oferit sprijin unor persoane cercetate – dintre care una încarcerată – trimise în judecată de DIICOT pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive şi le-ar fi informat cu privire la existenţa unei anchete penale care îi viza, desfăşurată într-un alt dosar instrumentat de DIICOT Serviciul Teritorial Constanţa”, arată IPJ Constanţa, conform digi24.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
De ce merită să joci poker: Care sunt atuurile acestui joc de cărți atât de complex?
Eveniment
De ce merită să joci poker: Care sunt atuurile acestui joc de cărți atât de complex?
Fetiță de 9 ani, agresată în plină stradă. Bunica ei era de față. Ce s-a întâmplat cu agresorul
Eveniment
Fetiță de 9 ani, agresată în plină stradă. Bunica ei era de față. Ce s-a întâmplat cu agresorul
Artiști de muzică populară, condamnați după ce au fost acuzați că au înșelat statul în pandemie. Ce nume sonore din folclor se află pe listă
Eveniment
Artiști de muzică populară, condamnați după ce au fost acuzați că au înșelat statul în pandemie. Ce nume sonore din folclor se află pe listă
Captură pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit autoritățile în bagajele a doi români care veneau din Dubai
Eveniment
Captură pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit autoritățile în bagajele a doi români care veneau din Dubai
Bărbat de 46 de ani, găsit mort la Cotul Măcinului. Cum a dispărut în apele Dunării
Eveniment
Bărbat de 46 de ani, găsit mort la Cotul Măcinului. Cum a dispărut în apele Dunării
„Îmi pune mâna pe picior”. Mesajul disperat al unei tinere, înainte ca șoferul de ride-sharing să provoace un accident
Eveniment
„Îmi pune mâna pe picior”. Mesajul disperat al unei tinere, înainte ca șoferul de ride-sharing să provoace un accident
Fetiță de 11 ani, cu probleme psihice, fugită de acasă. Care sunt semnalmentele
Eveniment
Fetiță de 11 ani, cu probleme psihice, fugită de acasă. Care sunt semnalmentele
Pieton accidentat, în timp ce traversa ilegal strada. Unde s-a petrecut incidentul
Eveniment
Pieton accidentat, în timp ce traversa ilegal strada. Unde s-a petrecut incidentul
Avertizare pentru românii care călătoresc în Italia. Mai multe regiuni vor fi afectate de fenomene meteo periculoase
Eveniment
Avertizare pentru românii care călătoresc în Italia. Mai multe regiuni vor fi afectate de fenomene meteo periculoase
Turist român, decedat pe o plajă din Grecia. Bărbatul era împreună cu soția, în prima vacanță după nuntă
Eveniment
Turist român, decedat pe o plajă din Grecia. Bărbatul era împreună cu soția, în prima vacanță după nuntă
Ultima oră
11:26 - De ce merită să joci poker: Care sunt atuurile acestui joc de cărți atât de complex?
11:24 - Fetiță de 9 ani, agresată în plină stradă. Bunica ei era de față. Ce s-a întâmplat cu agresorul
11:13 - Partener strategic în managementul proiectelor de print: WEB2PRINT București
10:32 - Ultimatum pentru Hamas. Israelul amenință cu distrugerea orașului Gaza
10:30 - Artiști de muzică populară, condamnați după ce au fost acuzați că au înșelat statul în pandemie. Ce nume sonore din folclor se află pe listă
10:28 - Captură pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit autoritățile în bagajele a doi români care veneau din Dubai
10:10 - Avantajele pompelor cu pistoane față de alte tipuri de pompe hidraulice
09:56 - Bărbat de 46 de ani, găsit mort la Cotul Măcinului. Cum a dispărut în apele Dunării
09:51 - „Îmi pune mâna pe picior”. Mesajul disperat al unei tinere, înainte ca șoferul de ride-sharing să provoace un accident
09:39 - Atacurile ucrainene produc consecințe în economia rusă. Prețurile la benzină au explodat