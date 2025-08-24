Un agent de la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș are ordin de restricție după ce iubita sa, o tânără de 18 ani, l-a reclamat că a bruscat-o şi a ameninţat-o.

Cum a ajuns polițistul în vizorul colegilor

Fata s-a prezentat la Poliţia staţiunii Sovata și a reclamat că, în perioada iulie-august, ar fi fost bruscată şi ameninţată de iubitul ei, care e agent de poliţie în cadrul IPJ Mureş. Ea a completat formularul de evaluare a riscului, din care a reieșit că este în pericol.

Poliţiştii au emis provizoriu pentru o perioadă de cinci zile. Victima monitorizarea electronică.

IPJ Mureș a anunțat că a fost deschis dosar penal pentru , dosar ce va avansa sub coordonarea unui procuror. În paralel, structura de specialitate a Inspectoratului desfășoară cercetări interne.

Ce a transmis IPJ Mureș despre actele de violență

„Facem precizarea că instituţia noastră se delimitează ferm de orice comportament care contravine statutului de poliţist şi cadrului legal. Indiferent de calitatea persoanei implicate, vor fi luate toate măsurile prevăzute de lege. Sesizarea este tratată cu maximă obiectivitate, instituţia fiind direct interesată de aflarea stării de fapt concrete şi luarea măsurilor care se impun”, a mai transmis IPJ Mureş, într-un comunicat.