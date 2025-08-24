B1 Inregistrari!
Ordin de restricţie pentru un poliţist din Mureș, după ce și-a bătut iubita

Ordin de restricţie pentru un poliţist din Mureș, după ce și-a bătut iubita

Traian Avarvarei
24 aug. 2025, 19:49
Ordin de restricţie pentru un poliţist din Mureș, după ce și-a bătut iubita

Un agent de la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș are ordin de restricție după ce iubita sa, o tânără de 18 ani, l-a reclamat că a bruscat-o şi a ameninţat-o.

Cuprins

  • Cum a ajuns polițistul în vizorul colegilor
  • Ce a transmis IPJ Mureș despre actele de violență

Cum a ajuns polițistul în vizorul colegilor

Fata s-a prezentat la Poliţia staţiunii Sovata și a reclamat că, în perioada iulie-august, ar fi fost bruscată şi ameninţată de iubitul ei, care e agent de poliţie în cadrul IPJ Mureş. Ea a completat formularul de evaluare a riscului, din care a reieșit că este în pericol.

Poliţiştii au emis ordin de protecţie provizoriu pentru o perioadă de cinci zile. Victima a refuzat monitorizarea electronică.

IPJ Mureș a anunțat că a fost deschis dosar penal pentru violenţă în familie, dosar ce va avansa sub coordonarea unui procuror. În paralel, structura de specialitate a Inspectoratului desfășoară cercetări interne.

Ce a transmis IPJ Mureș despre actele de violență

„Facem precizarea că instituţia noastră se delimitează ferm de orice comportament care contravine statutului de poliţist şi cadrului legal. Indiferent de calitatea persoanei implicate, vor fi luate toate măsurile prevăzute de lege. Sesizarea este tratată cu maximă obiectivitate, instituţia fiind direct interesată de aflarea stării de fapt concrete şi luarea măsurilor care se impun”, a mai transmis IPJ Mureş, într-un comunicat.

