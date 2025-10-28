B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » DIICOT a oprit o rețea care aducea canabis prin curierat. Ce au descoperit anchetatorii la percheziții (GALERIE FOTO)

Iulia Petcu
28 oct. 2025, 19:56
DIICOT a oprit o rețea care aducea canabis prin curierat. Ce au descoperit anchetatorii la percheziții (GALERIE FOTO)
Cuprins
  1. Cum a fost organizată operațiunea
  2. Cum au fost prinși suspecții
  3. Ce au descoperit anchetatorii la percheziții
  4. Ce urmează pentru cei doi inculpați

O operațiune amplă a procurorilor DIICOT a dus la reținerea a două persoane suspectate de trafic de droguri. Cei doi tineri, un bărbat și o femeie, ar fi introdus în țară 14 kilograme de canabis, ascunse în colete trimise din Spania. Captura și intervenția au avut loc la sfârșitul lunii octombrie, în București.

Cum a fost organizată operațiunea

Potrivit autorităților, „la datele de 27 și 28 octombrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a doi inculpați (o femeie și un bărbat), cu vârstele de 28 și 34 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere în ţară de droguri de risc și trafic de droguri de risc”.

Din probatoriul administrat reiese că cei doi ar fi procurat canabisul din Spania, intenționând să-l vândă în România. Drogurile au fost trimise printr-o firmă de curierat internațional. Potrivit surselor judiciare, bărbatul reținut ar fi „ginerele” cunoscutei artiste Dana Marijuana, relatează Adevărul.ro.

Cum au fost prinși suspecții

În seara de 27 octombrie, femeia ar fi ridicat două colete suspecte de la un punct de lucru al firmei de curierat. În interior se aflau cele 14 kilograme de canabis. Aceasta le-ar fi transportat într-o locație din sectorul 1 al Capitalei, unde le-a predat bărbatului cercetat. Tranzacția s-ar fi încheiat contra sumei de 21.000 de euro.

La scurt timp, cei doi au fost prinși în flagrant de anchetatori. Intervenția a avut loc imediat după predarea coletelor, iar drogurile au fost confiscate.

Ce au descoperit anchetatorii la percheziții

În urma perchezițiilor, procurorii au ridicat sume considerabile de bani și alte probe. Au fost confiscate peste 305.000 de lei și 16.500 de euro, o pungă cu canabis, 70 de comprimate ce conțineau substanța activă alprazolam, precum și un grinder. De asemenea, au fost găsite stick-uri pentru criptomonede și obiecte purtând urme de substanțe interzise.

„Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile”, se precizează în comunicatul DIICOT.

Ce urmează pentru cei doi inculpați

Ancheta continuă sub coordonarea procurorilor DIICOT, în colaborare cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul Antidrog. Activitățile judiciare sunt în plină desfășurare.

Reprezentanții instituției amintesc că, potrivit legii, „pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.”

