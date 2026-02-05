Două femei din Dâmbovița au ajuns în custodia . Acestea ar fi înșelat mai multe persoane folosind celebra metodă „pomana regelui Cioabă”.

Cum au transformat o „pomană” într-o escrocherie bine pusă la punct

Escrocheria începea cu o poveste menită să emoționeze și o atitudine care inspira încredere. Cele două tinere opreau pe stradă, în Ploiești, mai ales femei în vârstă. Le spuneau că oferă bijuterii „de pomană”, în memoria lui .

Cu vorba domoală și multă convingere, le determinau pe victime să-și dea jos propriile podoabe din aur. Totul se făcea sub pretextul unui ritual. Bijuteriile erau puse într-un șervețel stropit cu aghiazmă, care trebuia desfăcut abia acasă.

Abia atunci păgubitele realizau că aurul fusese înlocuit cu pietricele, iar „darurile” primite erau simple bijuterii de tinichea. Între timp, polițiștii au efectuat patru percheziții în Răcari, iar suspectele au fost încătușate.

Câte victime sunt, de fapt, și de ce multe nu au reclamat

„Persoanele bănuite de comiterea faptelor ar fi indus în eroare mai multe persoane vătămate prin folosirea unei metode de tip pomana, determinându-le să predea bijuterii din aur care ar fi fost înlocuite cu obiecte neautentice. Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 14 mii de lei”, a declarat purtătorul de cuvânt al IJP Prahova, notează stirileprotv.ro.

O femeie spune că a fost abordată chiar de o întreagă familie, însă a refuzat imediat oferta care i s-a părut suspectă. „A scos din buzunar așa o punguliță cu bijuterii, doamnă o fi fost, și bijuterii o fi fost și tinichele, dar el era un hoț calificat, era cu barbă, îmi pare rău că nu i-am făcut o filmare”, a spus aceasta.

În acest moment, două tinere, de 23 și 27 de ani, sunt reținute pentru înșelăciune. Anchetatorii cred însă că numărul păgubiților este mult mai mare.

Există suspiciuni că numărul victimelor este mult mai mare, însă mulți păgubiți nu au avut curajul să depună plângere. Polițiștii îi îndeamnă acum să se adreseze autorităților. Aceștia subliniază că printre obiectele descoperite la percheziții s-ar putea afla chiar bijuteriile lor.