Pompierii au avut peste 100 de intervenții în București și Ilfov, în contextul de ninsori abundente.

Intervenții ale pompierilor în București și Ilfov

In intervalul 17 februarie, ora 10.00 – 18 februarie, ora 06.00, au fost înregistrate 91 de intervenții în București, din care 84 pentru îndepărtarea copacilor și șapte pentru îndepărtarea unor elemente de construcție desprinse. 32 de mașini au fost avariate.

În Ilfov au fost înregistrate 10 intervenții: nouă pentru copaci îndepărtați și una pentru un element de construcție desprins. Opt mașini au fost avariate.

„Nu au fost înregistrate situații deosebite și nu sunt persoane rănite. (…) Cele mai multe situații pentru care intervenim sunt cele generate de copacii căzuți pe carosabil sau autoturisme, care blochează și traficul rutier”, a transmis .

Cod roșu de ninsori în București

Amintim că DSU a emis, miercuri dimineață, un mesaj RO-Alert privind un cod roșu de ninsori abundente în București.

„Avertizare meteo cod roșu de ninsori abundente, perioada de manifestare preconizată 18.02.2026, 4:20 – 8:20. Evitați deplasarea cu autoturismul în zonă! În caz de necesitate folosiți rutele ocolitoare comunicate de autorități” – e mesajul transmis de autorități.