Pompierii români, în Spania. Aceștia vor ajuta la stingerea incendiilor din Galicia

Un număr de 51 de români au plecat în misiune, în , Spania, joi dimineața. Ei vor ajuta la stingerea incendiilor de pădure.

Ce s-a întâmplat

Mesajul DSU

„Cei 51 de pompieri români, care fac parte din modulul specializat în stingerea incendiilor de pădure, au decolat în această dimineață, la ora 06:00, de pe Baza 90 Transport Aerian Otopeni „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”, pentru a pleca în misiune în Regatul Spaniei”, a transmis Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), pe pagina de Facebook.

Transportul echipei de intervenție se realizează cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale, pe cale aeriană, cu o aeronavă C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române. Pompierii români vor acționa în regiunea Galicia, în apropierea provinciei Ourense.

„Ca urmare a numeroaselor incendii de vegetație care afectează teritoriul spaniol, a fost activat Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene”, a transmis DSU.

„ Astfel, au răspuns prompt solicitării de asistență venită din partea Spaniei, echipe specializate din mai multe state, precum Franța, Germania, Cehia și Slovacia. Modulul de intervenție român va acționa în regiunea Galicia, alături de o echipă similară din Finlanda. Această mobilizare demonstrează, încă o dată, solidaritatea europeană și capacitatea de răspuns rapid în fața dezastrelor”, a adăugat instituția.