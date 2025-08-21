B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Pompierii români, în Spania. Aceștia vor ajuta la stingerea incendiilor din Galicia

Pompierii români, în Spania. Aceștia vor ajuta la stingerea incendiilor din Galicia

Selen Osmanoglu
21 aug. 2025, 09:06
Pompierii români, în Spania. Aceștia vor ajuta la stingerea incendiilor din Galicia
Sursa foto: DSU/Facebook

Un număr de 51 de pompieri români au plecat în misiune, în Galicia, Spania, joi dimineața. Ei vor ajuta la stingerea incendiilor de pădure.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Mesajul DSU

Ce s-a întâmplat

„Cei 51 de pompieri români, care fac parte din modulul specializat în stingerea incendiilor de pădure, au decolat în această dimineață, la ora 06:00, de pe Baza 90 Transport Aerian Otopeni „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”, pentru a pleca în misiune în Regatul Spaniei”, a transmis Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), pe pagina de Facebook.

Transportul echipei de intervenție se realizează cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale, pe cale aeriană, cu o aeronavă C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române. Pompierii români vor acționa în regiunea Galicia, în apropierea provinciei Ourense.

Mesajul DSU

„Ca urmare a numeroaselor incendii de vegetație care afectează teritoriul spaniol, a fost activat Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene”, a transmis DSU.

„ Astfel, au răspuns prompt solicitării de asistență venită din partea Spaniei, echipe specializate din mai multe state, precum Franța, Germania, Cehia și Slovacia. Modulul de intervenție român va acționa în regiunea Galicia, alături de o echipă similară din Finlanda. Această mobilizare demonstrează, încă o dată, solidaritatea europeană și capacitatea de răspuns rapid în fața dezastrelor”, a adăugat instituția.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Povestea neștiută a adolescenților care s-au sinucis pe A1. Ce se întâmpla în viața lor
Eveniment
Povestea neștiută a adolescenților care s-au sinucis pe A1. Ce se întâmpla în viața lor
Cum s-a transformat o simplă legitimare într-o luptă corp la corp? De la ce a pornit totul
Eveniment
Cum s-a transformat o simplă legitimare într-o luptă corp la corp? De la ce a pornit totul
Procesul lui Vlad Pascu a ajuns la final. Curtea de Apel Constanța așteptată să pronunțe sentința definitivă
Eveniment
Procesul lui Vlad Pascu a ajuns la final. Curtea de Apel Constanța așteptată să pronunțe sentința definitivă
Report uriaș înainte de extragerea loto 6/49. Jucătorii mai au câteva ore să completeze biletele norocoase
Eveniment
Report uriaș înainte de extragerea loto 6/49. Jucătorii mai au câteva ore să completeze biletele norocoase
Nunțile și botezurile au intrat în atenția ANAF. Fiscul solicită informații despre numărul de invitați, meniuri și tarife
Eveniment
Nunțile și botezurile au intrat în atenția ANAF. Fiscul solicită informații despre numărul de invitați, meniuri și tarife
Prăjitură moale și aromată cu lămâie, afine și brânză de vaci. Rețeta unui desert nutritiv
Eveniment
Prăjitură moale și aromată cu lămâie, afine și brânză de vaci. Rețeta unui desert nutritiv
Tramvaiul 41 din București își va relua circulația mai devreme decât era programat
Eveniment
Tramvaiul 41 din București își va relua circulația mai devreme decât era programat
Taxa pe apa de ploaie pentru români. Mulți consumatori nu înțeleg de ce trebuie s-o plătească
Eveniment
Taxa pe apa de ploaie pentru români. Mulți consumatori nu înțeleg de ce trebuie s-o plătească
Rețeta de zacuscă a lui Florin Dumitrescu. De ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară
Eveniment
Rețeta de zacuscă a lui Florin Dumitrescu. De ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară
Evită prăbușirile de energie! Cum să controlezi glicemia zilnic
Eveniment
Evită prăbușirile de energie! Cum să controlezi glicemia zilnic
Ultima oră
09:13 - Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente. Ce a transmis instituția
09:07 - România conduce în clasamentul inflației la nivel europen. Prețurile au explodat în luna iulie
08:50 - Povestea neștiută a adolescenților care s-au sinucis pe A1. Ce se întâmpla în viața lor
08:44 - Primarul municipiului Mangalia reținut de procurori. Cristian Radu este acuzat că ar fi primit șpagă peste 500.000 de euro
08:30 - Cum s-a transformat o simplă legitimare într-o luptă corp la corp? De la ce a pornit totul
08:23 - Caniculă și furtuni de vară. Unde lovesc temperaturile extreme și ploile torențiale
08:05 - Procesul lui Vlad Pascu a ajuns la final. Curtea de Apel Constanța așteptată să pronunțe sentința definitivă
07:45 - Report uriaș înainte de extragerea loto 6/49. Jucătorii mai au câteva ore să completeze biletele norocoase
07:30 - Guvernul se reunește în ședința săptămânală. Legea pensiilor din Pilonul II pe agenda ședinței
00:00 - Nunțile și botezurile au intrat în atenția ANAF. Fiscul solicită informații despre numărul de invitați, meniuri și tarife