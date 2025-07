„Povestea mea nu se va termina aici”. Ce a apărut pe Instagramul lui Mihai Leu, la trei săptămâni după moartea acestuia

Au trecut trei săptămâni de la moartea lui . Recent, a apărut o pe acestuia, care transmitea că povestea lui nu s-a încheiat.

Despre ce este vorba

Mihai Leu începuse să scrie o carte despre viața sa. Aceasta nu a apucat să fie finalizată, însă frânturi din rândurile celebrului sportiv au apărut pe pagina lui de Instagram.

Acum, apropiații campionului vor să îi ducă povestea cât mai departe.

Ce scrie în postare

„Am început să scriu, destinul a decis să plec mai repede din această lume fizică, dar povestea mea nu se va opri aici. Într-o zi de martie, m-am așezat la birou și am început să-mi notez gândurile. N-a fost ușor. Cum să așterni pe hârtie o viață întreagă de lupte, visuri, victorii și căderi? Știam însă că a venit momentul să povestesc tot. Nu doar despre titlurile câștigate, despre ring, curse și podiumuri, ci și despre omul Mihai Leu. Despre mine. Despre ce am trăit în cei 57 de ani pe acest pământ. Despre vise, sacrificii, durere, bucurie. Alături de Alin, am început să conturez o carte, nu doar o autobiografie, ci un testament al pasiunii, al voinței și al credinței că în viață nu contează de câte ori cazi, ci de câte ori te ridici”, scrie în postarea apărută pe pagina campionului.

„Am notat ideile de bază, gândurile, amintirile, poveștile care nu s-au spus. N-am mai apucat să o văd scrisă și tipărită, dar sunt convins că ea va apărea și va spune ceea ce eu n-am mai reușit să spun până la capăt. Asta pentru că unele povești nu se încheie niciodată. Ele continuă prin amintiri, prin cei care te-au cunoscut, prin cei care ți-au dus numele mai departe. Și mai ales, prin cei care vor citi. Care vor descoperi. Care vor simți mesajul meu. Am fost campion, dar cel mai important titlu a fost să fiu om. Cu inima deschisă. Cu frică uneori. Cu speranță mereu. Cartea mea nu este doar despre trecutul meu. Este despre curajul de a-ți trăi viața cu sens. Despre a nu renunța. Despre a merge mai departe, chiar și când nu mai poți. Ne revedem în pagini. Curând!”, mai scrie în postare.

Mihai Leu s-a stins din viață la vârsta de 56 de ani, la data de 1 iulie 2025.