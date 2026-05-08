Selen Osmanoglu
08 mai 2026, 11:48
Cuprins
  1. „Regenerabilele au fost împinse înaintea infrastructurii”
  2. Bateriile, „soluție utilă”, dar nu salvare a sistemului
  3. Critici la adresa strategiei energetice
  4. „România are nevoie de un creier energetic”
  5. Exemplul Oradea și nevoia de planificare
  6. Apel la disciplină instituțională

România a dezvoltat rapid sectorul regenerabilelor și al prosumatorilor în ultimii ani, însă fără ca Sistemul Energetic Național să fie pregătit structural pentru această transformare, avertizează președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță. Acesta atrage atenția că lipsa de coordonare și infrastructură adecvată riscă să transforme soluțiile tehnologice în probleme suplimentare.

„Regenerabilele au fost împinse înaintea infrastructurii”

Într-o analiză publicată recent, Dumitru Chisăliță susține că România a promovat accelerat energia regenerabilă fără modernizarea corespunzătoare a sistemului energetic, scrie Agerpres.

„Am împins regenerabilele înaintea infrastructurii. În ultimii ani, România a accelerat dezvoltarea regenerabilelor și a prosumatorilor fără ca Sistemul Energetic Național să fie pregătit structural pentru această transformare”, afirmă acesta.

Potrivit lui, rețelele electrice au rămas insuficient modernizate, iar digitalizarea și capacitatea de echilibrare sunt încă deficitare.

Bateriile, „soluție utilă”, dar nu salvare a sistemului

Chisăliță atrage atenția că noua direcție strategică – investițiile masive în baterii – nu poate rezolva problemele structurale ale sistemului energetic.

„Bateriile sunt doar un instrument tehnic de flexibilitate. Atât. Ele nu produc energie, nu reduc miraculos prețurile, nu repară lipsa de coordonare instituțională”, susține expertul.

El avertizează că, fără reguli clare și o piață funcțională, aceste investiții riscă să devină „următoarea schemă de extracție de bani din sistem”.

Critici la adresa strategiei energetice

În opinia sa, ideea că „mai multe regenerabile înseamnă automat energie mai ieftină” este eronată.

„Sloganul este o minciună. Țările cu regenerabile ridicate se confruntă cu volatilitate, costuri mari de rețea și necesar uriaș de echilibrare”, afirmă Chisăliță.

Acesta subliniază că energia ieftină apare doar în sisteme bine coordonate, cu infrastructură solidă și management eficient.

„România are nevoie de un creier energetic”

Expertul susține că problema reală a României nu este lipsa tehnologiei, ci lipsa unei guvernanțe clare în domeniul energetic.

„România nu are nevoie doar de baterii. Are nevoie de un creier energetic”, afirmă el, întrebând cine coordonează efectiv echilibrarea sistemului: Ministerul Energiei, Transelectrica sau alte instituții.

Exemplul Oradea și nevoia de planificare

Chisăliță oferă drept exemplu pozitiv sistemul de termoficare din Oradea, pe care îl consideră un model de planificare și implementare riguroasă.

„Acolo s-a lucrat pe bază de consultanță, analiză tehnică, simulări și validare. Exact opusul improvizației administrative”, spune acesta.

Apel la disciplină instituțională

În concluzie, președintele AEI avertizează că România are nevoie de reforme reale în energie, nu de soluții punctuale sau sloganuri politice.

„România are nevoie de disciplină instituțională, competență tehnică și reguli predictibile. Bateriile pot fi utile, dar fără o arhitectură de piață și guvernanță clară, nu vor rezolva problemele sistemului”, subliniază Dumitru Chisăliță.

Acesta consideră că principala vulnerabilitate rămâne modul de administrare a sistemului energetic, nu tehnologia în sine.

