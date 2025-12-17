B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Senatul schimbă regulile stagiilor de practică în universități. Ce se modifică pentru studenți

Senatul schimbă regulile stagiilor de practică în universități. Ce se modifică pentru studenți

Iulia Petcu
17 dec. 2025, 14:07
Senatul schimbă regulile stagiilor de practică în universități. Ce se modifică pentru studenți
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce a decis Senatul în privința stagiilor de practică universitare
  2. Ce obligații și ce flexibilitate vor avea universitățile
  3. Ce impact ar putea avea legea asupra parcursului profesional

Senatul a adoptat o modificare legislativă cu impact direct asupra modului în care universitățile organizează stagiile de practică pentru studenți. Noua reglementare schimbă raportul dintre practica asigurată de instituțiile de învățământ și cea realizată în afara acestora.

Ce a decis Senatul în privința stagiilor de practică universitare

Camera superioară a Parlamentului a adoptat, miercuri, inițiativa legislativă cu 107 voturi „pentru”, patru „împotrivă” și șase abțineri, având rol decizional. Potrivit noilor prevederi, ponderea stagiilor de practică asigurate de universități va crește de la 50% la 75%.

Inițiatorii susțin că schimbarea urmărește să ofere instituțiilor de învățământ superior un rol mai activ în organizarea experienței practice a studenților. După votul final din Senat, legea urmează să fie transmisă spre promulgare.

USR apreciază că inițiativa legislativă reprezintă „un pas important în consolidarea legăturii dintre educaţia universitară şi cerinţele reale ale pieţei muncii, oferind studenţilor mai multe oportunităţi de a dobândi competenţe practice relevante încă din timpul studiilor”.

Potrivit formațiunii, universitățile trebuie să își asume un rol mai consistent în pregătirea practică a studenților. Accentul este pus pe dezvoltarea competențelor aplicate, considerate esențiale pentru integrarea profesională după absolvire.

Ce obligații și ce flexibilitate vor avea universitățile

Senatorul USR Irineu Darău a subliniat că instituțiile de învățământ superior vor avea atât responsabilități sporite, cât și timp suficient pentru adaptare. „Universităţile trebuie să găsească soluţii să crească numărul de stagii de practică pentru studenţi, având şi flexibilitatea de a găsi soluţii pe piaţa liberă, dar şi timp suficient, până la începutul anului de învăţământ 2029-2030, pentru a se adapta noii ţinte, pe o traiectorie corectă şi urmărită prin indicatori.”

Acesta a arătat că implementarea nu va fi bruscă, ci graduală, urmând o traiectorie clară. Indicatorii de performanță vor avea rolul de a monitoriza modul în care universitățile ating noul prag stabilit, relatează Digi24.

Irineu Darău a explicat că cererea pentru stagii de practică este ridicată în rândul studenților, indiferent de domeniul ales. „Nevoia studenţilor de practică, fie în domeniul privat, fie în proiecte asigurate intern de universităţi, este foarte mare.”

În opinia sa, contactul timpuriu cu mediul profesional poate face diferența la angajare. „Orice experienţă practică în domeniu pentru studenţi înainte de a absolvi facultatea îl va ajuta imens în integrarea pe piaţa muncii”, a mai afirmat senatorul.

Ce impact ar putea avea legea asupra parcursului profesional

USR consideră că adoptarea acestei inițiative va influența pozitiv traseul educațional și profesional al studenților. Formațiunea susține că absolvenții vor fi mai bine pregătiți, mai competitivi și mai adaptați cerințelor actuale ale economiei.

Creșterea ponderii stagiilor organizate de universități ar putea reduce decalajul dintre teorie și practică. Inițiativa este prezentată ca un instrument de modernizare a învățământului superior, în acord cu nevoile reale ale societății.

