B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Erasmus se întoarce în Marea Britanie. Ce înseamnă acordul post-Brexit pentru studenți

Erasmus se întoarce în Marea Britanie. Ce înseamnă acordul post-Brexit pentru studenți

Iulia Petcu
17 dec. 2025, 13:21
Erasmus se întoarce în Marea Britanie. Ce înseamnă acordul post-Brexit pentru studenți
Sursă foto: Freepik/ @freepik
Cuprins
  1. Cum revine Regatul Unit în programul Erasmus după Brexit
  2. Cum este privită decizia de sectorul educațional din Marea Britanie
  3. Ce rol a avut Brexitul în ieșirea inițială din Erasmus
  4. Cum reacționează liderii europeni la revenirea Regatului Unit

Tinerii din Regatul Unit vor avea din nou acces la programul Erasmus, după o pauză de câțiva ani generată de Brexit, în urma unui acord negociat cu Uniunea Europeană. Decizia marchează o schimbare semnificativă de direcție în politica educațională britanică și redeschide canale de mobilitate academică și profesională.

Cum revine Regatul Unit în programul Erasmus după Brexit

Guvernul britanic a anunțat un acord de reintegrare în programul Erasmus+, cu un cost total de 570 de milioane de lire sterline. Potrivit The Guardian, relansarea va avea loc începând cu anul 2027, după negocieri desfășurate la Londra și Bruxelles.

Programul va fi disponibil pentru domenii precum educația, formarea profesională, cultura și sportul, extinzând accesul dincolo de mediul universitar tradițional. Autoritățile estimează că până la 100.000 de persoane, de toate vârstele, ar putea beneficia încă din primul an.

Guvernul britanic a subliniat că aderarea la Erasmus „va crea oportunități educaționale și de formare pentru ucenicii, studenții din învățământul superior și cursanții adulți britanici, precum și pentru cei din învățământul superior”. Studenții vor putea urma până la un an de studiu la universități europene, fără taxe suplimentare.

În același timp, instituțiile de învățământ din Regatul Unit vor putea primi studenți europeni în condiții similare. Participanții vor fi eligibili pentru subvenții destinate acoperirii costurilor vieții în străinătate, reducând presiunea financiară asupra familiilor.

Cum este privită decizia de sectorul educațional din Marea Britanie

Anunțul a fost primit pozitiv de reprezentanții instituțiilor educaționale, care au criticat anterior ieșirea din program. David Hughes, directorul executiv al Asociației Colegiilor, a declarat că revenirea este „o veste excelentă” pentru personalul și studenții de toate vârstele.

Pentru multe colegii și universități, Erasmus reprezintă nu doar mobilitate academică, ci și un instrument de cooperare internațională și dezvoltare profesională. Extinderea programului către stagii și formare practică este considerată un avantaj major.

Ce rol a avut Brexitul în ieșirea inițială din Erasmus

Regatul Unit a părăsit programul Erasmus după Brexit, decizie susținută de fostul premier Boris Johnson. Acesta argumenta că programul nu oferea un raport calitate-preț satisfăcător pentru contribuția financiară britanică.

În locul Erasmus, guvernul a lansat schema Turing, un program național de mobilitate studențească. Până în prezent, autoritățile nu au făcut niciun anunț oficial privind viitorul schemei Turing după revenirea în Erasmus.

Cum reacționează liderii europeni la revenirea Regatului Unit

Decizia a fost salutată de oficialii europeni implicați direct în negocieri. Comisarul UE pentru comerț, Maroš Šefčovič, a descris revenirea drept un „mare pas înainte”, subliniind consolidarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că reintegrarea „va fi o ușă deschisă spre noi experiențe comune și prietenii de durată”. Contribuția britanică pentru anul universitar 2027/2028 va fi de 570 de milioane de lire sterline, relatează antena3.com.

Tags:
Citește și...
Scandal la Harvard! Directorul de la morga Facultății de Medicină, condamnat pentru trafic de organe. Cine îl ajuta cu vânzarea
Externe
Scandal la Harvard! Directorul de la morga Facultății de Medicină, condamnat pentru trafic de organe. Cine îl ajuta cu vânzarea
Primele declarații ale lui Vladimir Plahotniuc după ce a fost încarcerat. Ce spune oligarhul aflat după gratii (VIDEO)
Externe
Primele declarații ale lui Vladimir Plahotniuc după ce a fost încarcerat. Ce spune oligarhul aflat după gratii (VIDEO)
Două eleve, în centrul unui caz bizar. Au dispărut de la un meci de baschet și au fost găsite, o zi mai târziu, în casa unui străin
Externe
Două eleve, în centrul unui caz bizar. Au dispărut de la un meci de baschet și au fost găsite, o zi mai târziu, în casa unui străin
Copil de 10 ani, înjunghiat mortal într-o școală din Rusia. Ce mesaj avea inscripționat pe tricou atacatorul
Externe
Copil de 10 ani, înjunghiat mortal într-o școală din Rusia. Ce mesaj avea inscripționat pe tricou atacatorul
Roma plănuiește introducerea unei taxe pentru vizitarea Fontana di Trevi. Cât ar urma să plătească turiștii
Externe
Roma plănuiește introducerea unei taxe pentru vizitarea Fontana di Trevi. Cât ar urma să plătească turiștii
Pactul verde se amână. Uniunea Europeană renunță la obiectivul vehiculelor complet electrice în 2035
Externe
Pactul verde se amână. Uniunea Europeană renunță la obiectivul vehiculelor complet electrice în 2035
Franța se confruntă cu o gravă problemă demografică. Rata deceselor a depășit-o pe cea nașterilor
Externe
Franța se confruntă cu o gravă problemă demografică. Rata deceselor a depășit-o pe cea nașterilor
Bărbat amenințat cu interdicție pe un an după ce a cumpărat dintr-un magazin zeci de cărucioare cu globulețe de Crăciun
Externe
Bărbat amenințat cu interdicție pe un an după ce a cumpărat dintr-un magazin zeci de cărucioare cu globulețe de Crăciun
Elon Musk a reușit o performanță istorică. Averea sa a depășit 600 de miliarde de dolari
Externe
Elon Musk a reușit o performanță istorică. Averea sa a depășit 600 de miliarde de dolari
Brigitte Macron, după ce a numit mai multe activiste feministe „târfe proaste”: „Nu pot să regret” (VIDEO)
Externe
Brigitte Macron, după ce a numit mai multe activiste feministe „târfe proaste”: „Nu pot să regret” (VIDEO)
Ultima oră
13:49 - Deținut periculos, transportat sub escortă specială pentru o vizită intimă. Misiunea a fost plătită din bani publici
13:27 - Cătălin Măruță a dezvăluit ce face înainte să intre în direct. Ritualul care îl ajută după 18 ani de televiziune: „Țin mult la rutina asta”
13:26 - Gina Pistol, moment sincer din viața de mamă. Vedeta cere ajutorul internauților într-o problemă pe care o are cu Josephine
13:10 - Amalia Năstase stă acasă de Crăciun, după ce mama ei a suferit un accident: „Vor fi niște săptămâni grele”
13:04 - Vedeta echipei naționale, întâlnire cu Nicușor Dan. Unde s-a văzut Radu Drăgușin cu președintele
12:51 - Scandal la Harvard! Directorul de la morga Facultății de Medicină, condamnat pentru trafic de organe. Cine îl ajuta cu vânzarea
12:43 - Răzvan Cuc și Cătălin Bușe, duși în fața magistraților cu cerere de arestare preventivă. Filmul șpăgii pentru șeful RAR
12:42 - Lupta pentru Warner Bros Discovery continuă. Ce se întâmplă cu propunerea făcută de Paramount
12:39 - Împodobirea caselor a dus magia sărbătorilor la un alt nivel. „Casele lui Moș Crăciun” fac senzație
12:31 - Roxana Nemeș nu vrea să mai audă de bone pentru gemenii ei: „Am avut niște experiențe nu tocmai plăcute”. De ce nu și-a botezat încă bebelușii