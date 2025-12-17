Tinerii din Regatul Unit vor avea din nou acces la programul Erasmus, după o pauză de câțiva ani generată de Brexit, în urma unui acord negociat cu Uniunea Europeană. Decizia marchează o schimbare semnificativă de direcție în politica educațională britanică și redeschide canale de mobilitate academică și profesională.

Cum revine Regatul Unit în programul Erasmus după Brexit

Guvernul britanic a anunțat un acord de reintegrare în programul Erasmus+, cu un cost total de 570 de milioane de lire sterline. Potrivit , relansarea va avea loc începând cu anul 2027, după negocieri desfășurate la Londra și Bruxelles.

Programul va fi disponibil pentru domenii precum educația, formarea profesională, cultura și sportul, extinzând accesul dincolo de mediul universitar tradițional. Autoritățile estimează că până la 100.000 de persoane, de toate vârstele, ar putea beneficia încă din primul an.

Guvernul britanic a subliniat că aderarea la Erasmus „va crea oportunități educaționale și de formare pentru ucenicii, studenții din învățământul superior și cursanții adulți britanici, precum și pentru cei din învățământul superior”. Studenții vor putea urma până la un an de studiu la universități europene, fără taxe suplimentare.

În același timp, instituțiile de învățământ din Regatul Unit vor putea primi europeni în condiții similare. Participanții vor fi eligibili pentru subvenții destinate acoperirii costurilor vieții în străinătate, reducând presiunea financiară asupra familiilor.

Cum este privită decizia de sectorul educațional din Marea Britanie

Anunțul a fost primit pozitiv de reprezentanții instituțiilor educaționale, care au criticat anterior ieșirea din program. David Hughes, directorul executiv al Asociației Colegiilor, a declarat că revenirea este „o veste excelentă” pentru personalul și studenții de toate vârstele.

Pentru multe colegii și universități, reprezintă nu doar mobilitate academică, ci și un instrument de cooperare internațională și dezvoltare profesională. Extinderea programului către stagii și formare practică este considerată un avantaj major.

Ce rol a avut Brexitul în ieșirea inițială din Erasmus

Regatul Unit a părăsit programul Erasmus după Brexit, decizie susținută de fostul premier Boris Johnson. Acesta argumenta că programul nu oferea un raport calitate-preț satisfăcător pentru contribuția financiară britanică.

În locul Erasmus, guvernul a lansat schema Turing, un program național de mobilitate studențească. Până în prezent, autoritățile nu au făcut niciun anunț oficial privind viitorul schemei Turing după revenirea în Erasmus.

Cum reacționează liderii europeni la revenirea Regatului Unit

Decizia a fost salutată de oficialii europeni implicați direct în negocieri. Comisarul UE pentru comerț, Maroš Šefčovič, a descris revenirea drept un „mare pas înainte”, subliniind consolidarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că reintegrarea „va fi o ușă deschisă spre noi experiențe comune și prietenii de durată”. Contribuția britanică pentru anul universitar 2027/2028 va fi de 570 de milioane de lire sterline, relatează antena3.com.