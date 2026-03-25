Prădător preistoric uriaș, descoperit în Mexic. Iată despre ce este vorba

Prădător preistoric uriaș, descoperit în Mexic. Iată despre ce este vorba

Selen Osmanoglu
25 mart. 2026, 09:58
Sursa foto: iStock
Cuprins
  1. Un prădător suprem al oceanelor preistorice
  2. Descoperirea care schimbă perspectiva asupra Cretacicului târziu

O reptilă acvatică uriașă, Prognathodon cipactli, a fost identificată în nordul Mexicului, rescriind felul în care cercetătorii înțeleg ecosistemele marine din Cretacicul târziu. Descoperirea arată că oceanele din urmă cu 70 de milioane de ani erau populate de prădători extrem de eficienți, echivalentul modern al orcilor din prezent.

Un prădător suprem al oceanelor preistorice

Fosilele descoperite în Formațiunea Méndez, statul Nuevo León, arată că Prognathodon cipactli atingea aproximativ șase metri lungime, cu fălci scurte și dinți conici foarte robuști, adaptați pentru zdrobirea prăzii. Spre deosebire de alți mosasauri cu dinți subțiri, această specie putea vâna pești mari și alte reptile marine, scrie Click.

„Era un mosasaur cu fălci scurte, cu dinți conici și foarte robuști, ceea ce îi permitea să atace prăzi mari”, a explicat paleontologul Héctor Rivera-Sylva.

„Ceea ce vedem este că era un vânător activ, ceea ce ne spune multe despre cum îl putem compara, de exemplu, cu orcile din prezent”, a adăugat.

Specialistul subliniază că Prognathodon cipactli ocupa vârful lanțului trofic: „La acea vreme și în această regiune, era prădătorul suprem; acesta era locul său în lanțul trofic. Nu exista nimic mai mare sau mai periculos decât el.”

Descoperirea care schimbă perspectiva asupra Cretacicului târziu

Craniul aproape complet, descoperit inițial în 2001, a fost analizat recent și confirmat ca fiind al unei specii complet noi. Fosilele, găsite la zeci de kilometri de Golful Mexic, au fost expuse de procese tectonice, oferind o fereastră rară asupra vieții marine și terestre de acum 70 de milioane de ani.

„Această descoperire ne arată că biodiversitatea de la sfârșitul perioadei Cretacice era mult mai mare decât credeam, atât la nivel global, cât și național”, a afirmat Héctor Rivera-Sylva. „În timp, vor fi descoperite mai multe specii în Mexic”, a adăugat.

Regiunea nord-estică a Mexicului era atunci dominată de mlaștini, plaje puțin adânci și vegetație tropicală, oferind un habitat propice pentru Prognathodon cipactli și alte viețuitoare marine. Această descoperire întărește ideea că ecosistemele marine preistorice erau mult mai complexe și diversificate decât se credea anterior.

Citește și...
Prognoza meteo, București: oscilații termice și precipitații moderate în următoarele zile. Ce a transmis ANM
Șantierul Naval Mangalia intră în faliment. Cel puțin 1.000 de angajați rămân fără locuri de muncă înainte de Paște. Ce a transmis compania Damen (VIDEO)
Preț carburanți azi, 25 martie. Cât au au ajuns să coste benzina și motorina. Bolojan anunță când ar putea fi redusă acciza
Tragedie în Ucraina. O femeie și-a pierdut viața după ce soțul i-a trimis un colet exploziv
Circ uriaș între RTV și Realitatea Plus la protestul minerilor. Alexandra Păcuraru, fiica patronului cu datorii la stat, luată la rost: „Dar de ce nu vă plătiți datoriile? Noi ni le plătim la zi” (VIDEO)
Româncă reținută pentru spionaj în favoarea Rusiei. Parchetul Federal din Germania a pus-o sub acuzare
Covrigii, masa zilnică a românilor. Obiceiul ieftin care poate afecta grav sănătatea: „Sunt cei mai vânduţi în momentul de faţă”
Mirabela Grădinaru, discuții la Washington: „Investim în viitorul alianței”
CCR analizează legea plajelor. Nicușor Dan contestă atribuirea gratuită către primării
Ministerul Mediului lansează harta Inspectorul Balastierelor. Cum funcționează și ce informații pot accesa cetățenii
Ultima oră
11:40 - Prognoza meteo, București: oscilații termice și precipitații moderate în următoarele zile. Ce a transmis ANM
11:31 - Calculul cinic al lui Ilie Bolojan. Statul câștigă enorm din taxele pe combustibili. De ce nu vrea Guvernul să reducă accizele
11:28 - Șantierul Naval Mangalia intră în faliment. Cel puțin 1.000 de angajați rămân fără locuri de muncă înainte de Paște. Ce a transmis compania Damen (VIDEO)
11:19 - Risc de incendiu la mai multe modele electrice Volkswagen. Producătorul german cheamă în service aproape 100.000 de autoturisme
11:06 - Preț carburanți azi, 25 martie. Cât au au ajuns să coste benzina și motorina. Bolojan anunță când ar putea fi redusă acciza
10:55 - Rareș Cojoc, mai bogat decât se credea? Adevărul din spatele averii familiei sale te va surprinde
10:50 - PSD pune presiune pe Ilie Bolojan. Oamenii lui Grindeanu cer reducerea accizelor la combustibili. Și sindicaliștii boicotează ordonanța pe carburanți
10:48 - Criza socială se acutizează. Bolojan acuzat că mimează dialogul social. Sindicatele declină invitația la Consiliul Național Tripartit
10:37 - Tragedie în Ucraina. O femeie și-a pierdut viața după ce soțul i-a trimis un colet exploziv
10:29 - Expoziție despre foametea din Moldova sovietică, inaugurată la Bruxelles de Eugen Tomac. „O astfel de expoziție în inima UE este mai mult decât necesară”