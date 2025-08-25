B1 Inregistrari!
Prăjitură cu zmeură, răcoritoare și ușor de preparat. Nu conține făină, ouă sau zahăr rafinat

Prăjitură cu zmeură, răcoritoare și ușor de preparat. Nu conține făină, ouă sau zahăr rafinat

Selen Osmanoglu
25 aug. 2025, 09:13
Sursa foto: Freepik

Cine este fan zmeură, trebuie să încerce această rețetă de prăjitură! Este răcoritoare, vegană și nu necesită coacere. Mai mult, oferă un aport important de vitamine și minerale.

Cuprins

  • Ingrediente necesare
  • Cum se prepară
  • Pași extra

Ingrediente necesare

Această prăjitură cu zmeură și fistic se prepară în 20 de minute. Procesul este mult mai simplu decât ai crede!

Pentru 10 porții, ai nevoie de următoarele ingrediente:

  • 1 cană de nuci caju
  • 1/2 cană de fistic decojit
  • 1 cană de curmale fără sâmburi
  • 2 linguri de ulei de cocos
  • 1/4 cană fulgi de cocos
  • 1 cană de zmeură proaspătă
  • 2 linguri de miere (sau sirop de agave/sirop de arțar, pentru o variantă 100% vegană)
  • 2 linguri de semințe de chia

Cum se prepară

Primul pas este să puneți nucile caju, fisticul și curmalele într-un bol cu apă și să le lăsați la înmuiat câteva ore pentru a le face mai moi și mai ușor de mixat, conform Click.

Ulterior, scurgeți nucile și curmalele, apoi puneți-le în blender. Adăugați uleiul de cocos și fulgii de cocos, mixând până obțineți o compoziție omogenă, dar nu foarte fină.

Urmează să formați baza prăjiturii. Tapetați o tavă rotundă cu hârtie de copt, presați amestecul obținut, nivelați bine, apoi băgați la frigider.

Pentru stratul de deasupra, amestecați semințele de chia cu mierea (sau siropul de agave/arțar) și lăsați-le 10 minute, până când capătă o textură gelatinoasă. Scoateți blatul din frigider și întindeți crema de chia peste el.

La final, puneți zmeură proaspătă deasupra și lăsați prăjitura la frigider cel puțin două ore sau, ideal, peste noapte.

Pași extra

  • Pentru aspect: Dacă vreți un aspect mai special, presărați câteva bucăți de fistic tocat peste zmeură.
  • Pentru gust: Dacă preferați un gust mai dulce, adăugați 1-2 curmale în plus sau puțin sirop de arțar în crema de chia.
  • Pentru servire: Dacă vreți să serviți individual prăjitura, alegeți forme mai mici, tip tartă.
