Prăjitură moale și aromată cu lămâie, afine și brânză de vaci. Rețeta unui desert nutritiv

Prăjitura cu lămâie și afine combină gustul răcoritor al citricelor cu dulceața subtilă a fructelor de pădure, oferind un desert ușor, dar plin de savoare. Secretul acestei stă în brânza de vaci, care nu doar că adaugă proteine, dar păstrează și textura prăjiturii moale și suculentă.

Perfectă pentru micul dejun, gustări sau chiar după masă, această prăjitură îmbină simplitatea ingredientelor cu un rezultat spectaculos, care impresionează atât prin gust, cât și prin aspect.

Cuprins:

De ce ingrediente ai nevoie

Cum se prepară

De ce ingrediente ai nevoie

Iată ingredientele de care ai nevoie pentru a realiza un astfel de desert, conform

¾ cană făină albă

¾ cană făină integrală

2 lingurițe praf de copt

¼ linguriță sare

2 lămâi

¾ cană brânză de vaci 4%

2 ouă mari

¾ cană zahăr granulat + 1 lingură, separat

2 căni afine proaspete

6 linguri unt nesărat, topit, plus extra pentru tapetat tava

Cum se prepară

Pentru preparare, se combină făina albă cu făina integrală, praful de copt și un praf de sare. Lămâile sunt rase pentru coajă, stoarse pentru suc și tăiate felii subțiri pentru decor. Într-un bol separat, se amestecă brânza de vaci cu ouăle și zahărul, apoi compoziția umedă se încorporează treptat în ingredientele uscate. Se adaugă afinele proaspete și untul topit, amestecând ușor pentru a nu zdrobi fructele.

Aluatul se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, se așază feliile de lămâie deasupra și se presară puțin zahăr. Prăjitura se coace la 180°C timp de aproximativ o oră, până când devine aurie și trece testul cu scobitoarea.

Această prăjitură nu este doar un desert delicios, ci și o alegere nutritivă. Proteinele din brânza de vaci, fibrele din făina integrală și antioxidanții din afine o transformă într-un preparat sănătos, potrivit pentru întreaga familie. Poate fi savurată simplă sau adăugată peste iaurt sau brânză de vaci pentru un plus de savoare și consistență.